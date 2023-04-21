Бойцовский клуб РЕН ТВ: Шлеменко против Эномото, Янькова – Бостанжи

Теги Александр Шлеменко Ясуби Эномото Анастасия Янькова Мариф Пираев Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

21 апреля в Москве в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится турнир по кикбоксингу.

В главном событии вечера пройдет поединок между Александром Шлеменко и Ясуби Эномото.

Другие бои:

Мариф Пираев – Родриго Капораль

Анастасия Янькова – Сюденюр Бостанжи

Геннадий Макарян – Вадим Апсит

Основной кард турнира стартует в 23:00 по московскому времени.

Шлеменко назвал время следующего боя: «Буду драться в начале мая или в июле»

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6 комментариев

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Bullet91
Эномото самурай конечно, не знал что он до сих пор выступает
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jonnysilverhand01
Как же деградировали единоборства в РФ за последние 5 лет …
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Денис Романов
в профайле энамото ошибка ему 39 а не 29
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АРХАТ
Всего 3 нокаута у японца, преусмотрительно со стороны команды Шлеменко)
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Большое сердце Неймара
Янькова очень приятная дама. жаль если такое личико испортят.
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