Бойцовский клуб РЕН ТВ: Шлеменко против Эномото, Янькова – Бостанжи

21 апреля в Москве в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится турнир по кикбоксингу.

В главном событии вечера пройдет поединок между Александром Шлеменко и Ясуби Эномото.

Другие бои:

Мариф Пираев – Родриго Капораль

Анастасия Янькова – Сюденюр Бостанжи

Геннадий Макарян – Вадим Апсит

Основной кард турнира стартует в 23:00 по московскому времени.

Шлеменко назвал время следующего боя: «Буду драться в начале мая или в июле»