Бойцовский клуб РЕН ТВ: Шлеменко против Эномото, Янькова – Бостанжи
21 апреля в Москве в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится турнир по кикбоксингу.
В главном событии вечера пройдет поединок между Александром Шлеменко и Ясуби Эномото.
Другие бои:
Мариф Пираев – Родриго Капораль
Анастасия Янькова – Сюденюр Бостанжи
Геннадий Макарян – Вадим Апсит
Основной кард турнира стартует в 23:00 по московскому времени.
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