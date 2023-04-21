Мостовой об Абаскале: «Поймал звезду сверху. Люди оказываются в «Спартаке» по объявлению. Обидно за тех, кто всю жизнь отдал футболу, а потом остается ненужным»
Александр Мостовой сказал, что Гильермо Абаскаль оказался в «Спартаке» по объявлению.
Бывший футболист сборной России и «Спартака» отреагировал на слова экс-защитника красно-белых Дмитрия Хлестова о том, что Мостовой должен заменить Абаскаля на посту главного тренера команды.
«Те люди, которые много лет играли в «Спартаке» и отдали всю жизнь футболу, конечно, должны быть в нем. Это не касается конкретно Абаскаля, он поймал звезду сверху.
Сейчас побудет в клубе и уедет. Здесь не его фамилия. Это случай, когда люди оказываются в «Спартаке» по объявлению. Они получают удовольствие, работают и все.
Другое дело, обидно за тех людей, которые всю жизнь отдали футболу, а потом остаются ненужными в нем. Вот в этом проблема. Никто не говорит, кто какой человек.
Почему они не идут в гандбол или плавание? Нет же, они все идут в футбол. Кто им мешал, как нам, с пяти лет землю грызть и вырывать себе что-то, чтобы потом было легче. А потом нам рассказывают в тридцать с лишним лет про футбол. Смешно!
Это не говорит о том, что я какой-то особенный. Не я выбрал профессию футбол. Это природа меня наградила трудом и талантом. Так же и всех остальных. И я не просто провел жизнь в футболе. Поэтому знаю, о чем говорю», – сказал Мостовой.
«Поставьте Мостового в «Спартак» тренером, хуже не будет. В Абаскале разве есть потенциал?» Хлестов о красно-белых
Мостовой о «Спартаке»: «Абаскаль отлично работает, не трогайте команду и тренера. Проиграли «Акрону», бывает, и что теперь?»
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Мостовой сегодня: Абаскаль поймал звезду сверху. Это тот случай, когда люди оказываются в «Спартаке» по объявлению.
У меня только один вопрос: он вчера пил и сегодня протрезвел, или наоборот?
Сегодня: а, нет, всё нормально
Тот же Мостовой: Абаскаль поймал звезду.
С чего бы ему её поймать-то? После осени? Так уже давно должна была назад на небо вернуться
"Я почему такой вредный был? Потому что у меня лицензии не было".
К большому сожалению и симпатиях к нему.