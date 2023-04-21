Мостовой об Абаскале: «Поймал звезду сверху. Люди оказываются в «Спартаке» по объявлению. Обидно за тех, кто всю жизнь отдал футболу, а потом остается ненужным»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой сказал, что Гильермо Абаскаль оказался в «Спартаке» по объявлению.

Бывший футболист сборной России и «Спартака» отреагировал на слова экс-защитника красно-белых Дмитрия Хлестова о том, что Мостовой должен заменить Абаскаля на посту главного тренера команды.

«Те люди, которые много лет играли в «Спартаке» и отдали всю жизнь футболу, конечно, должны быть в нем. Это не касается конкретно Абаскаля, он поймал звезду сверху.

Сейчас побудет в клубе и уедет. Здесь не его фамилия. Это случай, когда люди оказываются в «Спартаке» по объявлению. Они получают удовольствие, работают и все.

Другое дело, обидно за тех людей, которые всю жизнь отдали футболу, а потом остаются ненужными в нем. Вот в этом проблема. Никто не говорит, кто какой человек.

Почему они не идут в гандбол или плавание? Нет же, они все идут в футбол. Кто им мешал, как нам, с пяти лет землю грызть и вырывать себе что-то, чтобы потом было легче. А потом нам рассказывают в тридцать с лишним лет про футбол. Смешно!

Это не говорит о том, что я какой-то особенный. Не я выбрал профессию футбол. Это природа меня наградила трудом и талантом. Так же и всех остальных. И я не просто провел жизнь в футболе. Поэтому знаю, о чем говорю», – сказал Мостовой.

«Поставьте Мостового в «Спартак» тренером, хуже не будет. В Абаскале разве есть потенциал?» Хлестов о красно-белых

Мостовой о «Спартаке»: «Абаскаль отлично работает, не трогайте команду и тренера. Проиграли «Акрону», бывает, и что теперь?»

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105 комментариев

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Ебздрогыч
Мостовой вчера: Абаскаль отлично работает, не трогайте команду и тренера.
Мостовой сегодня: Абаскаль поймал звезду сверху. Это тот случай, когда люди оказываются в «Спартаке» по объявлению.

У меня только один вопрос: он вчера пил и сегодня протрезвел, или наоборот?
+166
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+160
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Evgeny Trifonov
Вот это настоящий Мост, а в прошлый раз интервью давала нейросеть. С возвращением царь!
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-1
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benjamin92
сутки продержался )
+55
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Сергей Логинов
Вчера: Мостовой, ты ли это?
Сегодня: а, нет, всё нормально
+22
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Dizzod
Мостовой напоминает того мужика из анекдота который много лет просил у бога выигрыш в лотерею и огорчался что не выигрывает. В конце концов бог ему сказал: ты хотя бы лотерейный билет купи.
+17
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+17
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Титал Телоян
Ответ Ебздрогыч
Мостовой вчера: Абаскаль отлично работает, не трогайте команду и тренера. Мостовой сегодня: Абаскаль поймал звезду сверху. Это тот случай, когда люди оказываются в «Спартаке» по объявлению. У меня только один вопрос: он вчера пил и сегодня протрезвел, или наоборот?
Скорее вчера АБАСКАЛЬ ему наливал
+16
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Павел Колесников
Мостовой: Абаскаль отлично работает, не трогайте тренера
Тот же Мостовой: Абаскаль поймал звезду.

С чего бы ему её поймать-то? После осени? Так уже давно должна была назад на небо вернуться
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idemidov
Ему бы к психологу сходить без шуток.
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Кокич
Мостовой после получения тренерской лицензии:
"Я почему такой вредный был? Потому что у меня лицензии не было".
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ARIGAMI ARIGAMI
Чем больше ветераны Спартака начинают хейтить тренера, тем лучше он справляется. Совпадение?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
ничесе тапки как быстро переобул. 🤣
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Spartakus1984
Бестолочь.
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Jovid Mirzoev
Вот он настоящий Царь а вчера по ходу кто-то другой был...
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komrad.loxanckin
Вчера в «Сельте» - сегодня в куплете
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подсолнух
Надоело такое количество однотипных интервью, Мостового на спортсе!
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Cheldun
Да возьмите его уже хотя б водичку подавать или носилки выносить
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Stockt Malone
Санек, не расстраивайся, ты нам нужен, без тебя тут совсем уныло.
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Алексей Ненахов
Ответ Ебздрогыч
Мостовой вчера: Абаскаль отлично работает, не трогайте команду и тренера. Мостовой сегодня: Абаскаль поймал звезду сверху. Это тот случай, когда люди оказываются в «Спартаке» по объявлению. У меня только один вопрос: он вчера пил и сегодня протрезвел, или наоборот?
Они вчера ветеранами собирались
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Garre Garre
мостовой, канчельских, быстров! Спортс можно прекратить печатать каждый высер этих никому не нужных упырей, как же достало это
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Фут.Боль
Все, эффект от приглашения Мостового на ретро-матч в Волгограде закончился.
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Алексей Матыгин
Саня ты достал,бери лицензию и дуй тренируй,потом будешь всем рассказывать о своих успехах,а пока молчи в тряпочку,балабол
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Пацанчик реальный
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Чем больше ветераны Спартака начинают хейтить тренера, тем лучше он справляется. Совпадение?
Не думаю…
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Forester Chapaeff
он только мне надоел?
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Сергей К
Ответ Ебздрогыч
Мостовой вчера: Абаскаль отлично работает, не трогайте команду и тренера. Мостовой сегодня: Абаскаль поймал звезду сверху. Это тот случай, когда люди оказываются в «Спартаке» по объявлению. У меня только один вопрос: он вчера пил и сегодня протрезвел, или наоборот?
Вчера, сарказм был...
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Пако
Абаскаль пока ещё ничего звёздного не добился.
К большому сожалению и симпатиях к нему.
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