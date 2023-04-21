Непомнящий и Лижэнь впервые сыграли вничью 2 раза подряд в матче за шахматную корону

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь впервые сыграли вничью 2 раза подряд в матче за шахматную корону в Астане.

Сегодня российский и китайский гроссмейстеры не смогли выявить победителя в девятой партии. Общий счет – 5:4 в пользу Непомнящего.

Всего шахматисты сыграли 4 ничейных игры и 5 с победным/проигрышным результатом. На данный момент они проводят самый результативный среди матчей за звание чемпиона мира начиная с 2010 года.

Самый результативный матч за корону (16 партий без ничьих!) у русского шахматиста: он вырос в детдоме и играл на деньги, чтобы поехать за границу