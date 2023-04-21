«Томь» обратилась к Владимиру Путину из-за долгов по зарплате.

Работникам клуба и тренерам академии до сих пор не выплачена зарплата за прошлый год, начиная с августа 2022-го.

В связи этим были направлены иски в Прокуратуру Томской области, Генеральную прокуратуру России, а также отправлено письмо президенту России Владимиру Путину.

В июне 2022 года «Томь» утратила профессиональный статус – клубу не выдали лицензию. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в сентябре заявил, что компания может помочь «Томи» вернуть профессиональный статус.

«Уважаемый Владимир Владимирович! В Томске вот уже почти целый год совершается медленное убийство футбольного клуба «Томь», самого известного в Сибири, который существовал 65 лет, в том числе достойно провел 9 сезонов в Премьер-лиге.

В июне была ликвидирована команда «Томь», выступавшая в и защищавшая честь Томской области на всероссийском уровне. В январе 2023 года пришел черед Академии ФК «Томь», одной из сильнейших футбольных школ Сибири, где занимались 400 талантливых томских ребят в возрасте от 6 до 17 лет.

Нам сообщили, что проект «Томь» закрыт. Людей, в том числе и детских тренеров, уволили по сокращению или по договоренности сторон.

Теперь же хотят ликвидировать и остальное – спортивную инфраструктуру клуба, которая создавалась десятилетиями и включает в себя Центральный стадион « », стадион «Темп» и тренировочную базу в Калтае с жилым корпусом, восстановительным комплексом, тренажерным залом и тренировочными полями.

Все созданное десятилетиями рушится на глазах томичей! Закрыли даже детскую академию, хотя не раз клятвенно обещали, что не сделают этого! 400 детей разошлись кто куда, кого-то пристроили, но основная масса ушла в никуда, по сути – на улицу, в подворотни.

Люди крайне разочарованы действиями властей! Люди устали ждать, а недовольство растет! Многие уже воспринимают эту волокиту и бесхозяйственность как какое-то сознательное вредительство в наше сложное время. А ведь мы не просим чего-то особенного – просто выплатить зарплату за сделанную нами работу!

В Томской области нам обратиться за помощью уже некуда: начиная с июня, нас «кормят» одними обещаниями, на наши письменные обращения в Администрацию области, в Томское отделение партии «Единая Россия», к депутатам – нет никакого ответа! Поэтому мы вынуждены обратиться к вам, как к президенту страны, – за помощью и поддержкой.

Владимир Владимирович, в свое время вы приняли серьезное участие в судьбе «Томи» и произнесли знаковую фразу: «В Томске должен быть футбол!»

Должна быть команда, представляющая нефтегазодобывающий регион! Эту фразу хорошо запомнили и очень оценили многочисленные томские болельщики. «Томь» стала настоящим брендом региона. Однако для нынешних чиновников, похоже, эти слова – не указ.

Мы просим вас дать поручение – сделать проверку и оценить работу органов областной власти в сфере развитии физической культуры и спорта в регионе, ибо, на наш взгляд, она ведет к полному развалу томского спорта.

Мы просим вас помочь решить и наш, наболевший за год, вопрос по выплате задолженностей по зарплате. И мы очень надеемся на вашу помощь, поддержку и справедливое решение проблемы!» – говорится в письме.

«Нет, к сожалению, пока не видели, поэтому ничего не могу сказать», – сказал « » пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, успели ли в Кремле ознакомиться и отреагировать на письмо.

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