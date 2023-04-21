Сотрудники «Томи» написали Путину из-за долгов по зарплате с августа 2022-го: «Ваши слова «В Томске должен быть футбол!», похоже, не указ для нынешних чиновников»

Теги Стадион Труд премьер-лига Россия Первая лига Томь Владимир Путин Вторая лига детский футбол Дмитрий Песков Политика кризис Р-Спорт деньги Футбол

«Томь» обратилась к Владимиру Путину из-за долгов по зарплате.

Работникам клуба и тренерам академии до сих пор не выплачена зарплата за прошлый год, начиная с августа 2022-го.

В связи этим были направлены иски в Прокуратуру Томской области, Генеральную прокуратуру России, а также отправлено письмо президенту России Владимиру Путину.

В июне 2022 года «Томь» утратила профессиональный статус – клубу не выдали лицензию. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в сентябре заявил, что компания может помочь «Томи» вернуть профессиональный статус.

«Уважаемый Владимир Владимирович! В Томске вот уже почти целый год совершается медленное убийство футбольного клуба «Томь», самого известного в Сибири, который существовал 65 лет, в том числе достойно провел 9 сезонов в Премьер-лиге.

В июне была ликвидирована команда «Томь», выступавшая в ФНЛ и защищавшая честь Томской области на всероссийском уровне. В январе 2023 года пришел черед Академии ФК «Томь», одной из сильнейших футбольных школ Сибири, где занимались 400 талантливых томских ребят в возрасте от 6 до 17 лет.

Нам сообщили, что проект «Томь» закрыт. Людей, в том числе и детских тренеров, уволили по сокращению или по договоренности сторон. 

Теперь же хотят ликвидировать и остальное – спортивную инфраструктуру клуба, которая создавалась десятилетиями и включает в себя Центральный стадион «Труд», стадион «Темп» и тренировочную базу в Калтае с жилым корпусом, восстановительным комплексом, тренажерным залом и тренировочными полями. 

Все созданное десятилетиями рушится на глазах томичей! Закрыли даже детскую академию, хотя не раз клятвенно обещали, что не сделают этого! 400 детей разошлись кто куда, кого-то пристроили, но основная масса ушла в никуда, по сути – на улицу, в подворотни.

Люди крайне разочарованы действиями властей! Люди устали ждать, а недовольство растет! Многие уже воспринимают эту волокиту и бесхозяйственность как какое-то сознательное вредительство в наше сложное время. А ведь мы не просим чего-то особенного – просто выплатить зарплату за сделанную нами работу!

В Томской области нам обратиться за помощью уже некуда: начиная с июня, нас «кормят» одними обещаниями, на наши письменные обращения в Администрацию области, в Томское отделение партии «Единая Россия», к депутатам – нет никакого ответа! Поэтому мы вынуждены обратиться к вам, как к президенту страны, – за помощью и поддержкой.

Владимир Владимирович, в свое время вы приняли серьезное участие в судьбе «Томи» и произнесли знаковую фразу: «В Томске должен быть футбол!»

Должна быть команда, представляющая нефтегазодобывающий регион! Эту фразу хорошо запомнили и очень оценили многочисленные томские болельщики. «Томь» стала настоящим брендом региона. Однако для нынешних чиновников, похоже, эти слова – не указ.

Мы просим вас дать поручение – сделать проверку и оценить работу органов областной власти в сфере развитии физической культуры и спорта в регионе, ибо, на наш взгляд, она ведет к полному развалу томского спорта.

Мы просим вас помочь решить и наш, наболевший за год, вопрос по выплате задолженностей по зарплате. И мы очень надеемся на вашу помощь, поддержку и справедливое решение проблемы!» – говорится в письме.

«Нет, к сожалению, пока не видели, поэтому ничего не могу сказать», – сказал «Р-Спорту» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, успели ли в Кремле ознакомиться и отреагировать на письмо.

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176 комментариев

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Рома Политов
Эх, я успел закончить школу, колледж, универ, сменить 3 работы, весь мир изменился с ног на голову, а Томь все также просит у Путина деньги)
+433
-3
+430
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Arctic
«Томь» пишет письмо Владимиру Путину - это уже некая классика нашего футбола.
+202
-3
+199
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гилберт
Ответ Romeo Yankovich
в стране есть закон, суды и компетентные органы, а создают такую иллюзию, будто только Вальдемар может всё порешать
Это не иллюзия.
+159
-2
+157
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SAF22
Ответ Рома Политов
Эх, я успел закончить школу, колледж, универ, сменить 3 работы, весь мир изменился с ног на голову, а Томь все также просит у Путина деньги)
Так стабильность же
+109
-1
+108
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Владимир Самсонов
Деньги, которые Путин выделил Томи в первый раз - где они сейчас?)
+106
0
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Romeo Yankovich
в стране есть закон, суды и компетентные органы, а создают такую иллюзию, будто только Вальдемар может всё порешать
+68
-17
+51
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Мистер Уайт
Томь - это последнее о чём сейчас думает Путин. Расскачивают лодку в такое сложное время, понимаешь. Всех отправить на фронт.
+45
-3
+42
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Кирилл Ткач
Закройте уже это позорище.
Подписывают контракты на сотни тысяч, затем требуют у государства деньги на них.
либо зарабатываете, либо ищете частного спонсора, либо закрываетесь, оставляя школу.
ни стадиона, ни базы нормальной, ни успешных продаж игроков в последние годы. главное, сотни тысяч выписывать зарплату игрокам и тренеру...
+43
-3
+40
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Мартинелли
Ответ Romeo Yankovich
в стране есть закон, суды и компетентные органы, а создают такую иллюзию, будто только Вальдемар может всё порешать
судов в стране по факту нет
+33
-1
+32
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i.ivanov...russia.dca......
Ответ Arctic
«Томь» пишет письмо Владимиру Путину - это уже некая классика нашего футбола.
Это как казаки турецкому султану
+29
-1
+28
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tyuiop tyuiop
Ответ Кочегар
я, кажется, видел эти карточки, по которым вы вот это бинго собираете. дед бункер развязал войну глубинный народ Одного тезиса не хватает. Поднажми.
не хватает
весимь лет
цитата Бодрова
это все НАТО
а почему США можно?
от нас все равно ничего не зависит
по настроению можно ротировптт с цитатами в. татарского или гиркина
+30
-3
+27
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SadlerRG
Ответ Рома Политов
Эх, я успел закончить школу, колледж, универ, сменить 3 работы, весь мир изменился с ног на голову, а Томь все также просит у Путина деньги)
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: "Томь пишет письмо Путину".
+23
-1
+22
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Рома Политов
Ответ U. M. A. Muhammad
Я не понимаю неужели в Томт нету никаких частных спонсоров или же людей готовых акцилнировать клуб. Почему все время они обращаются к мистеру зло
И какой интерес у спонсоров платить за надпись на футболке Томи?
+18
0
+18
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Игорь Новиков
Ответ Аморалинни
Правда в новости написано, что письмо отправлено не только Пу. Но кому это важно? Главное накинуть)))
Если не Путин решает, то для чего в принципе письмо ему?
+16
-1
+15
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гилберт
Самое время. Они что не знают где сейчас можно заработать?
+14
-1
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Dani_Alves92
От руки ✍️ писали? Он только на бумажных носителях принимает.
+13
-1
+12
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Denis Akhmarov
1) Создаешь юрлицо футбольного клуба, пользуясь всей инфраструктурой от прошлого клуба
2) Пилишь бюджетное бабло
3) Банкротишь юрлицо
4) Просишь денег у Путина и начинаешь с 1 пункта
+11
0
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Алексей Каракорум
Ответ Romeo Yankovich
в стране есть закон, суды и компетентные органы, а создают такую иллюзию, будто только Вальдемар может всё порешать
На бумаге да, есть.В реальности пшик.
+7
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Born is the King
Томь знает куда писать? Знает адрес нового бункера?
+13
-6
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Заборостроитель
СтабИльность
+8
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Ковид 07.10.52
Ответ Кирилл Ткач
Закройте уже это позорище. Подписывают контракты на сотни тысяч, затем требуют у государства деньги на них. либо зарабатываете, либо ищете частного спонсора, либо закрываетесь, оставляя школу. ни стадиона, ни базы нормальной, ни успешных продаж игроков в последние годы. главное, сотни тысяч выписывать зарплату игрокам и тренеру...
Тогда надо всех закрыть, а не по понятиям...
+8
-2
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Eridan
По телеку: 146% стран мира мечтают проводить соревнования с Россией, готовятся вселенские игры с участием стран БРИКС+++, западные санкции идут только в пользу нашему спорту, народ русский - самая спортивная нация мира…
Реальность: сотрудники давно усопшей Томи пишут письмо Путину из-за долгов по зарплате.
+8
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Rinat Khudayberdin
Ответ Arctic
«Томь» пишет письмо Владимиру Путину - это уже некая классика нашего футбола.
какой-то вечный бестселлер
+6
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Максим Иске
госденьги должны идти только на массовый любительский спорт! Вгрохивать деньги в профессиональный футбол в условиях сибири - бред!
+5
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Merzus21
Ответ Romeo Yankovich
в стране есть закон, суды и компетентные органы, а создают такую иллюзию, будто только Вальдемар может всё порешать
Закон, суды и органы работают только для вольдемара и его бояр. Естественно, остальным приходится писать челобитные царю, что бояре плохие)
+5
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