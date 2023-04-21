За взятки оргкомитету Олимпиады-2020 экс-главу японской компании приговорили к условному сроку в 2,5 года
Экс-глава AOKI Holdings приговорен к условному сроку за взятку оргкомитету Игр-2020.
Окружной суд Токио вынес приговоры трем топ-менеджерам крупной японской компании по производству деловой одежды.
Бывший председатель совета директоров Хиронори Аоки получил условный срок в 2,5 года, его брат и бывший вице-председатель совета Такахиса Аоки – в 1,5 года, экс-исполнительный директор Кацухиса Уэда – в 1 год.
По данным следствия, бывшее руководство AOKI Holdings давало взятки члену оргкомитета Олимпийских игр-2020 в Токио Харуюки Такахаси.
Сообщается, что Такахаси получил несколько выплат на общую сумму 28 млн иен (около 210 тысяч долларов). Цель сделки – получение спонсорских контрактов во время Игр.
Ранее Такахаси и еще 14 человек, в том числе топ-менеджеры крупных компаний, были обвинены в коррупции в Токио-2020.
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