За взятки оргкомитету Олимпиады-2020 экс-главу японской компании приговорили к условному сроку в 2,5 года

Теги происшествия Токио-2020 деньги Харуюки Такахаси Легкая атлетика

Экс-глава AOKI Holdings приговорен к условному сроку за взятку оргкомитету Игр-2020.

Окружной суд Токио вынес приговоры трем топ-менеджерам крупной японской компании по производству деловой одежды.

Бывший председатель совета директоров Хиронори Аоки получил условный срок в 2,5 года, его брат и бывший вице-председатель совета Такахиса Аоки – в 1,5 года, экс-исполнительный директор Кацухиса Уэда – в 1 год.

По данным следствия, бывшее руководство AOKI Holdings давало взятки члену оргкомитета Олимпийских игр-2020 в Токио Харуюки Такахаси.

Сообщается, что Такахаси получил несколько выплат на общую сумму 28 млн иен (около 210 тысяч долларов). Цель сделки – получение спонсорских контрактов во время Игр.

Ранее Такахаси и еще 14 человек, в том числе топ-менеджеры крупных компаний, были обвинены в коррупции в Токио-2020.

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14 комментариев

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jimmilee**
Уважаемым людям - только условка
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MU<3
Хиронорик ни в чем не виноват!!!
+6
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сервисник
Ответ DenJD
Срок разве заменит сеппуку?
Условный срок = поглаживание живота мечом)
+6
0
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Стас Соболев
Их нравы))
+4
0
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Alex1104
Ответ papadok
Тут вот на днях веселые ребята во главе с замминистра культуры на "Пушкинской карте " - одном из самых мимимишных госпроектов 200 млн наварили, а Росгвардию свои же начальники на вооружении нагрели на 400 млн. Вот это размах. А 200000 баксов - любой Дзюба вас засмеёт. Коррупционеришки.
Молодец, возьми кусочек паляницы.
Сумел в новость про Японию вставить упоминание "а вот в России..."
+5
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xandpa
За заключение спонсорских контрактов? Да у нас их так раздают, бесплатно) По-братски
+3
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Александр Сас
Ответ Alex1104
Молодец, возьми кусочек паляницы. Сумел в новость про Японию вставить упоминание "а вот в России..."
Они даже на новость о Плутоне сумеют это сделать))
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DenJD
Срок разве заменит сеппуку?
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Водяра
Поэтому у них потрясающее будущее. А у нас, ворюги во всех сферах жизни и все безнаказанно.
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Фикиск Фусов
Таллахасси красава
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Дмитрий Травницкий
крупная японская компания по производству деловой одежды. А название не подскажите? Или сколько букв? Знатоки моды, ау! А этот чел ,что 210000 баксов взял, он крахабор или нищеброд? А сколько компания на этом заработала? Тема не раскрыта. Редактору дизлайк.
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