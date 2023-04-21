Нагельсманн отказал «Челси» (Фабрицио Романо)

Юлиан Нагельсманн отклонил предложение «Челси».

Лондонский клуб получил отказ от немецкого специалиста, который рассматривался как один из фаворитов на пост главного тренера «Челси».

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что это решение Юлиана, вероятно, можно считать окончательным.

, ранее тренировавший «Баварию», больше не доступен для « » после нескольких раундов переговоров.

Напомним, что 35-летней немец по-прежнему связан контрактом с «Баварией».

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