Нагельсманн отказал «Челси» (Фабрицио Романо)
Юлиан Нагельсманн отклонил предложение «Челси».
Лондонский клуб получил отказ от немецкого специалиста, который рассматривался как один из фаворитов на пост главного тренера «Челси».
Журналист Фабрицио Романо сообщает, что это решение Юлиана, вероятно, можно считать окончательным.
Юлиан Нагельсманн, ранее тренировавший «Баварию», больше не доступен для «Челси» после нескольких раундов переговоров.
Напомним, что 35-летней немец по-прежнему связан контрактом с «Баварией».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Амер со своей напыщенностью и фарсом думал придет, после своих бейсбольных картонных шоу с наскока тут кинет 500 лямов и результат будет)
Ага, конечно) Такие умения и связи в футболе не за год/два нарабатываются, а по-честному результат получить и того сложнее🤔