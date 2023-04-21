Нагельсманн отказал «Челси» (Фабрицио Романо)

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Юлиан Нагельсманн Фабрицио Романо Футбол

Юлиан Нагельсманн отклонил предложение «Челси».

Лондонский клуб получил отказ от немецкого специалиста, который рассматривался как один из фаворитов на пост главного тренера «Челси».

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что это решение Юлиана, вероятно, можно считать окончательным.

Юлиан Нагельсманн, ранее тренировавший «Баварию», больше не доступен для «Челси» после нескольких раундов переговоров.

Напомним, что 35-летней немец по-прежнему связан контрактом с «Баварией».

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95 комментариев

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Олигофрен
Нагельсманн не дурак, понимает, что здесь ему работать на дадут нормально при накатошной истеричке Боули.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Олигофрен
Нагельсманн не дурак, понимает, что здесь ему работать на дадут нормально при накатошной истеричке Боули.
Баварские Биба и Боба (Кан и Салихамиджич) неплохой урок ему преподали в этом плане🤓
+69
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+55
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Zenit2013
Не хочет портить резюме работой с дуралеем Боули
+33
-5
+28
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Гамарджоба Генацвале
После слов Боули, что тот будет устраивать экскурсии в раздевалку команды, Юлиан стал недоступен.
+22
-1
+21
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Direct free kick
Только Ди Маттео спасёт Челси
+23
-6
+17
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Freund
Ответ Direct free kick
Только Ди Маттео спасёт Челси
Авраам Грант тоже ничего.
+11
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Стопы Зайона
Лицо Должуньки на осмотр
+12
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Wizard Harry
Ну Боули запросто отпугнет любого тренера.
Амер со своей напыщенностью и фарсом думал придет, после своих бейсбольных картонных шоу с наскока тут кинет 500 лямов и результат будет)
Ага, конечно) Такие умения и связи в футболе не за год/два нарабатываются, а по-честному результат получить и того сложнее🤔
+7
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deadjoker
А от Энрике эти гении воротили нос. Ну теперь здравствуй Поч.
+7
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Moe Joe
боялся, что окажется в той же ситуации, что и Тухель
+6
0
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AmanEsen
Ответ deadjoker
А от Энрике эти гении воротили нос. Ну теперь здравствуй Поч.
Поч лучше их обоих будет + имеет опыт работы в АПЛ
+6
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Madcomposer
Можно подождать, пока Тухеля уволят)
+3
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Dexter Dallas
Ответ Zenit2013
Не хочет портить резюме работой с дуралеем Боули
Думаю это как с работой в псж. Никто не считает, что если уволили из псж - плохой тренер
+4
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SLEVIN
вот это позор. в первые вижу что бы вот так вот отказывали. челси за пол года потерял статус желанного топ клуба для топ тренеров
+2
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Prokuror Prokurorov
Не захотел быть экскурсоводом по раздевалке, либо вотсапп не хочет устанавливать.
+3
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Снегр
Ждём новость: Грэм Поттер to Chelsea: here we go
+2
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Максим 1986
Ждет развязки в Реале
+3
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DolJun
Ответ Moe Joe
боялся, что окажется в той же ситуации, что и Тухель
так он уже был в такой же ситуации)
+2
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Сергей Орлов
К сумасшедшему америкосу теперь никто не хочет идти
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Манковский
Авраам Грант, где ты там?
+2
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llolishe
Завтра новость-тренера мира прячутся от представителей Челси
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Inside 88 LW
Нужно брать Макса туринского, 100% вариант)
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Роман Шаров
Вот сватают сейчас тренеров в Челси - а из числа " топ" тренеров есть кто свободен? ( кроме Почеттино, Конте, Зидана) или перспективных?
+1
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Madcomposer
Объективно, все клубы первого эшелона либо заняты (МС, МЮ, Барса, Ливерпуль), либо не подходят ему по стилю и составу (Реал, ПСЖ), либо с шизанутым руководством (Челси, Бавария). Юве вроде Зидана хочет, а вообще там Нагель мог бы поработать. Идти в Тоттенхэм или Интер после Баварии как-то не очень для резюме)
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deadjoker
Ответ AmanEsen
Поч лучше их обоих будет + имеет опыт работы в АПЛ
У поча только опыт АПЛ, но если человек сидит 2 года без работы то наверное он не так уж и крут.
+1
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