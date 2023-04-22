«Арсенал» финиширует выше «Тоттенхэма» в АПЛ впервые за 7 лет
«Арсенал» впервые за 7 лет финиширует выше «Тоттенхэма» в Премьер-лиге.
Команда Микеля Артеты гарантированно финиширует выше «шпор» в этом сезоне АПЛ.
Сейчас между командами разница в 22 очка. «Тоттенхэму» осталось провести 7 игр, так что клуб наберет не более 21 очка.
Последний раз «канониры» опережали соперника по Северолондонскому дерби в сезоне-2015/16. Тогда «Арсенал» стал 2-м, а «Тоттенхэм» – 3-м.
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Перестань, ещё раз всех благ тебе.
170к население) Не прав базару ноль)
По нашему просто если поселение входит в состав области - зачастую село именуют)
Со своим уставом как говорится - по этому да, не прав) Сойдет?