«Арсенал» финиширует выше «Тоттенхэма» в АПЛ впервые за 7 лет

Теги премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Футбол

«Арсенал» впервые за 7 лет финиширует выше «Тоттенхэма» в Премьер-лиге.

Команда Микеля Артеты гарантированно финиширует выше «шпор» в этом сезоне АПЛ.

Сейчас между командами разница в 22 очка. «Тоттенхэму» осталось провести 7 игр, так что клуб наберет не более 21 очка.

Последний раз «канониры» опережали соперника по Северолондонскому дерби в сезоне-2015/16. Тогда «Арсенал» стал 2-м, а «Тоттенхэм» – 3-м.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gunner_14
С Днем святого Тоттерингема! Только это – довольно слабое утешение, все-таки задачей «Арсенала» было удержать 1-е место, а не соревноваться с соседями по городу
+58
-8
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Yavriantz
При этом Тоттенхем считается тотальными лузерами)
+36
-4
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ну вот неплохая замена кубку АПЛ. 😄
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Granero-24
Ну Артета молодец вообще в этом сезоне несмотря на итоговый результат.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Czech91
Ответ Wekil Halylow
никто с ними не сравнивается команда пригнула выше голови и ешё ничего не потеряно будем поддерживат клуб и главное продлит молодих играков и далше прогресироват
Арсенала спасет в какой-то мере только то, что Сити все силы кинет на ЛЧ. Но календарь мне подсказывает, что чемпионство решится в очной встрече))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wekil Halylow
Ответ Gunner_14
С Днем святого Тоттерингема! Только это – довольно слабое утешение, все-таки задачей «Арсенала» было удержать 1-е место, а не соревноваться с соседями по городу
никто с ними не сравнивается команда пригнула выше голови и ешё ничего не потеряно будем поддерживат клуб и главное продлит молодих играков и далше прогресироват
+16
-11
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Yavriantz
Ответ Wekil Halylow
хаха пазорише
Кто? Лондонские команды? Согласен.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Billy_Shears
Ответ Alexander Yavriantz
При этом Тоттенхем считается тотальными лузерами)
потому что за эти 7 лет (лучших своих лет) ттх не выиграл ничего, а Арсенал за 7 худших лет выиграл 4 кубка..
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ Inside 88 LW
Открыл открыл) 170к население) Не прав базару ноль) По нашему просто если поселение входит в состав области - зачастую село именуют) Со своим уставом как говорится - по этому да, не прав) Сойдет?
Если извинение искренне написано, то принимается
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Карасёв
А почему при этом ттх никто ни во что не ставит а на арсенал всегда возлагают дикие надежды? ттх топ!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Yavriantz
Ответ Wekil Halylow
ого ты уже вернулся посл 0-3
Ну тут удачный повод забыть о позоре в Испании подвернулся.)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Velirpa
эра Кейна подходит к концу, бгг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат спорта01
Ответ Alexander Yavriantz
Подожди, для первого сезона с этими вечными лузерами Сульшеровскими он и так шикарен. Надо избавиться от остального балласта теперь.
Сульшер с этими лазерами показывал точно такие же результаты даже чуть лучше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Yavriantz
Ответ Фанат спорта01
где Пеп и где Тен хаг))
Подожди, для первого сезона с этими вечными лузерами Сульшеровскими он и так шикарен. Надо избавиться от остального балласта теперь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ Inside 88 LW
Возможно не прав, поисковик выдал вставил копи паст - извольте тут не прав) Сути не меняет.
Мне так нравится слово: "возможно" в этом ответе. Хоть бы совести хватило Википедию открыть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gninnur esrever*
Самый мрачный день святого тотерингема.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никки Бат
Это тоже называется кубком 7up?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Yavriantz
Ответ Фанат спорта01
Сульшер с этими лазерами показывал точно такие же результаты даже чуть лучше.
Как-то выжал из них все соки во вторм сезоне, а потом всё рассыпалось. 66 очков в первом полном сезоне и 3 место это удача была. А сейчас в первом же сезоне Эрика он может и превзойти 74 очка лучшего сезона Сульшера. Прошлый сезон уже переплюнул. И прежде всего какую-никакую чашку взяли в первом же созоне, а с лузерским менталитетом до Эрика ещё 100 лет ни трофея не было бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Inside 88 LW
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Комментарий удален модератором
Ты переходя на личность хочешь конструктивного диалога? Долюн ты сам себя не удивляешь?)
Перестань, ещё раз всех благ тебе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ Inside 88 LW
Ты переходя на личность хочешь конструктивного диалога? Долюн ты сам себя не удивляешь?) Перестань, ещё раз всех благ тебе.
Вы сами первым назвали мой родной город селом, какой реакции вы ожидали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Inside 88 LW
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Вы сами первым назвали мой родной город селом, какой реакции вы ожидали
Возможно не прав, поисковик выдал вставил копи паст - извольте тут не прав) Сути не меняет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Inside 88 LW
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Мне так нравится слово: "возможно" в этом ответе. Хоть бы совести хватило Википедию открыть
Открыл открыл)
170к население) Не прав базару ноль)
По нашему просто если поселение входит в состав области - зачастую село именуют)
Со своим уставом как говорится - по этому да, не прав) Сойдет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BananaMama
Ответ Astella Guccio
Арсенал даже Наш девиз делят с нами.... Все это время я думала ,что COME ON YOU SPURS - это девиз ТОЛЬКО Тоттенхэма. А они взяли и одно слово поменяли.
FOYS
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wekil Halylow
очень обидно конечно но не всё потеряна буду верит до конца жизни за Арсенал надеюс Артета принесёт главние трофейи за Арсенал COYG!!!!
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Batitotti
Ну все бегом отмечать это невероятное событие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий