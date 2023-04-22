Дубль Макдэвида за 1:40 не спас «Эдмонтон» от поражения в 3-м матче с «Кингс». У Коннора 23 шайбы в 40 играх плей-офф

Теги рейтинги Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес Уэйн Гретцки НХЛ Яри Курри Крэйг Симпсон Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид сделал дубль за 1:40 в 3-м матче с «Лос-Анджелесом».

Шайбы капитана «Эдмонтона» не спасли команду от поражения в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Кингс» (2:3 ОТ, 1-2). 

Во втором периоде канадец дважды поразил ворота в большинстве бросками из левого круга вбрасывания. 

В его активе стало 3 (2+1) очка в 3 играх текущего плей-офф. За карьеру – 58 (23+35) баллов в 40 играх. 

Больше шайб за «Ойлерс» в первых 40 матчах в плей-офф забрасывали только Уэйн Гретцки (30) и Крэйг Симпсон (24). Столько же было у Яри Курри (23), у Леона Драйзайтля 21. 

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Травницкий
только и может в большинстве из левого круга забивать. Ой! Это не сюда😜
+81
-8
+73
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antuanych
Воу, воу, Коннор, полегче! Фишка с голами из левого круга уже занята.
+49
-6
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Latenight Radio
Ответ akrets
На самом деле, он и первые две игры провел на своем уровне. Не залетало. Да и сегодня были супер-проходы и убойные позиции- не свезло. Это же можно сказать и про Леона, сегодня не залетело, а в первых- да. Забываем, что в спорте без удачи никак. Миллиметры отделяют, порой геройство от неудачи. Этим и прекрасен.
Дебильное удаление от Леона сломало игру.
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
akrets
На самом деле, он и первые две игры провел на своем уровне. Не залетало. Да и сегодня были супер-проходы и убойные позиции- не свезло. Это же можно сказать и про Леона, сегодня не залетело, а в первых- да. Забываем, что в спорте без удачи никак. Миллиметры отделяют, порой геройство от неудачи. Этим и прекрасен.
+30
-7
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Бельчиков
Все две шайбы нефти исключительно в большинстве. Почему я не удивлён, что они пока что проигрывают в серии.
+27
-10
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andry 72
Супер броски с кистей,жаль ,что в итоге не победили,серия будет тяжелой,пока самая упорная серия,как и предполагалось
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
crazymaks
а говорили нет броска
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирил Тарароев
Ответ Ivan Juniorovich
А кто лучший тогда?
Естественно кто то из русских игроков, ты шо)))
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат спорта01
Ответ evgeniiios
Толку от всех шайб Овечкина кроме сезона 2017/2018?
толку от всех очков макдевида?
+30
-22
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ян Константинопольский
Ответ Александр Сонин
Вопрос модераторам, почему в лайках знаки плюс превращаются в минус, и наоборот, вам за положительные лайки приплачивают?
Они поддерживают популистские неадекватные комментарии
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
Ответ Cube Litening C:68X
О чём задуматься?
5/5 подтянуть, фиговая это зависимость, от большинства.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cube Litening C:68X
Ответ Антон Якимцев
Так они и очки с Драйзом (без претензий) настрочили в большинстве столько в регулярке, что стоило задуматься изначально.
О чём задуматься?
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
smiakishev
Со скиннерами КС не выигрывают
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Juniorovich
Ответ Фанат спорта01
то что без большинства нет и Макдевида)) Лучший игрок на планете явно не должен набирать 0очков за 3игры в равных составах.
А кто лучший тогда?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Бельчиков
Ответ Ivan Juniorovich
А кто лучший тогда?
Это понятно, что Коннор лучший, какие могут быть вопросы. Когда ты набираешь 150+ очков, то по идее это должно означать, что ты доминируешь во всех компонентах игры, но он не лучший в равных составах в лиге. Он в этом году даже не побил результаты своих прошлых лет в равных составах. Стоит команде соперника играть более дисциплинировано, как сразу эффективность атаки значительно снижается потому что нет удалений - нет игры в большинстве - меньше голов. А так на бумаге, конечно, всё очень круто, три игрока с соткой за сезон, два с 50+ голов за сезон. Эдмонтон очень зависит от лидеров, прямо излишне сильно зависит, а лидеры (пока что во всяком случае) очен сильно зависят от большинства.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Terrence Phillip
Ответ Cube Litening C:68X
А что случилось,в восьмиминутном обзоре это есть? В пятиминутном лишь голы показывают..
На канале Sportsnet есть этот эпизод, клюшкой по щиткам Даути дал
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor nn
Ну молодец Макдэвид..Я его хейтер но тут ничего не могу сказать..Когда хорошо..тогда хорошо. Но итог......Хорошая попытка Конор..но нет))Нужно было еще передач парочку сделать чтобы пройти ЛА..
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
Чужой офис!!!
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большое сердце Неймара
жаль что его дубля нехватило для победы
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cube Litening C:68X
Ответ Антон Якимцев
5/5 подтянуть, фиговая это зависимость, от большинства.
В этом матче четыре из пяти шайб,заброшены в большинстве..
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Juniorovich
Ответ smiakishev
Со скиннерами КС не выигрывают
Да Скиннер то тут причем, он такой сейв перед голом сделал?) защита плохо сыграла, Драйзайтль тупейшее удаление привез
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cube Litening C:68X
Ответ smiakishev
Со скиннерами КС не выигрывают
Так для этого Кэмпбелл был подписан,за большие деньги,но он оказался обманщиком..😁
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cbj Fan
Конечно, "приятно" видеть, что из-за тупого контракта латыша мы были вынужденны менять на голову лучшего Корписало. Ярмо, ты молодец. И это не только сумма, а также M-NTC.🤦🏻‍♀️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Степанов
кто регулярно смотрит, есть такие? МакДэвид прибавил в броске или это только сегодня так пульнул?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kurri
Бегунок фермер очков для регулярки снова наказан 😅
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий