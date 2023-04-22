Дубль Макдэвида за 1:40 не спас «Эдмонтон» от поражения в 3-м матче с «Кингс». У Коннора 23 шайбы в 40 играх плей-офф

Коннор Макдэвид сделал дубль за 1:40 в 3-м матче с «Лос-Анджелесом».

Шайбы капитана « » не спасли команду от поражения в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Кингс» (2:3 ОТ, 1-2).

Во втором периоде канадец дважды поразил ворота в большинстве бросками из левого круга вбрасывания.

В его активе стало 3 (2+1) очка в 3 играх текущего плей-офф. За карьеру – 58 (23+35) баллов в 40 играх.

Больше шайб за «Ойлерс» в первых 40 матчах в плей-офф забрасывали только (30) и Крэйг Симпсон (24). Столько же было у (23), у Леона Драйзайтля 21.