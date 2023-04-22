НБА. Плей-офф. «Бостон» в гостях у «Атланты», «Нью-Йорк» примет «Кливленд»

Теги результаты Бостон Атланта Кливленд Денвер Миннесота Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА пройдут третьи матчи серий первого раунда плей-офф сезона-2022/23.

«Атланта» на своем паркете постарается сократить отставание в серии с «Бостоном», «Нью-Йорк» примет «Кливленд», «Миннесота» – «Денвер».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третьи матчи

Атланта – Бостон
Дата проведения
22 апреля, 02.00, «State Farm Arena»
Онлайн матча

«Бостон» ведет в серии – 2-0

Нью-Йорк – Кливленд
Дата проведения
22 апреля, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Счет в серии – 1-1

Миннесота – Денвер
Дата проведения
22 апреля, 04.30, «Target Center»
Онлайн матча

«Денвер» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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14 комментариев

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Диетолог Зайона Уильямсона
Кавальерс настолько круты, что принимают у себя Никс даже в Гардене в Нью-Йорке!
+7
-1
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quire_sultan
Кавс вперёд, нужно оправдывать природой одаренное визуально недовольное лицо Брансона🧐
+8
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Klna Jislime
Нью-Йорк – Кливленд самое интересное
+5
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serhio_ramos_
Денвер впереди 2-0.Исправьте.
+4
0
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xamer 9
Мало того, что из Миннесоты и Денвера нет в заголовке поста (всего ведь три матча в этот день), так ещё и счёт в их противостоянии не 1:1, а 0:2. ( на момент 20:22 по МСК)
+3
0
+3
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MTZ_2022
За Кливленд! 2:1 в нашу пользу!
+3
-2
+1
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Ванька
Болельщики в нью-йорке яростные. Посмотрим, вывезет ли Кливлендская молодежь .
+1
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andrushapumba
кавс-никс пока самая интересная пара на востоке!
притоплю за кавальеров!
+2
-1
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Аккайын Жасов
Так себе денёк каэш
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ВладиславМартынов
Парни, что с Саллинджером случилось? играл же неплохо в Бостоне. Куда девался? Ну, вижу, что в Китае, а почему?
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albert_lucky
Ответ xamer 9
Мало того, что из Миннесоты и Денвера нет в заголовке поста (всего ведь три матча в этот день), так ещё и счёт в их противостоянии не 1:1, а 0:2. ( на момент 20:22 по МСК)
Так счёт и есть 0:2.
0
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xamer 9
Ответ albert_lucky
Так счёт и есть 0:2.
На момент написания комментария было 1:1
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