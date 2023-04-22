НБА. Плей-офф. «Бостон» в гостях у «Атланты», «Нью-Йорк» примет «Кливленд»

Сегодня в НБА пройдут третьи матчи серий первого раунда плей-офф сезона-2022/23.

« » на своем паркете постарается сократить отставание в серии с « », « » примет « », « » – «Денвер».

НБА

Первый раунд

Третьи матчи

«Бостон» ведет в серии – 2-0

Счет в серии – 1-1

«Денвер» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто станет чемпионом НБА? Полный гид по плей-офф-2023

У Лос-Анджелеса новый Кобе, «Деревенский Кобе». Незадрафтованный второгодка тащит в плей-офф и претендует на 100 млн долларов

Каждый пятый пользователь верит в чемпионство «Бостона». Предскажите сетку плей-офф НБА

«Голден Стэйт» сражается в плей-офф против своего двойника. Этот «Сакраменто» – родственная душа «Уорриорз»

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда