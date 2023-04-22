НБА. Плей-офф. «Бостон» в гостях у «Атланты», «Нью-Йорк» примет «Кливленд»
Сегодня в НБА пройдут третьи матчи серий первого раунда плей-офф сезона-2022/23.
«Атланта» на своем паркете постарается сократить отставание в серии с «Бостоном», «Нью-Йорк» примет «Кливленд», «Миннесота» – «Денвер».
НБА
Первый раунд
Третьи матчи
- Дата проведения
- 22 апреля, 02.00, «State Farm Arena»
«Бостон» ведет в серии – 2-0
- Дата проведения
- 22 апреля, 03.30, «Madison Square Garden»
Счет в серии – 1-1
- Дата проведения
- 22 апреля, 04.30, «Target Center»
«Денвер» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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