Джефф Монсон: «Хочу быть депутатом, потому что это дает возможность помогать людям»

Теги MMA Джефф Монсон Политика Матч ТВ Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон рассказал, почему решил стать депутатом.

«Да, это правда, я подал заявку на депутатство. Я хочу быть депутатом, потому что это дает возможность помогать людям», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

Ранее стало известно, что Монсон подал документы для выдвижения кандидатом в депутаты парламента Башкортостана.

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39 комментариев

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Алексей Тарлыков
Очередные сказки подъехали. Минеев, Монсон, кто следующий?
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Бард .
Какой подающий надежды политик. Может расскажет, скольким людям он помог на посту депутата в Красногорске?
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Влад Путман
Престарелый, необразованный качок незнающий языка. С таким же успехом Единая Россия могла бы выдвинуть чучело бобра, и его бы избрали депутатом.
+16
-2
+14
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Melnikov1968
По-моему ты думаешь только о том,как обеспечить своё безбедное существование. На людей тебе плевать.
+14
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Федя Букин
А он знает, где Башкортостан находится? 🧐
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frol92
В России сейчас депутатом можно людям только вредить...
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Денис Давыдов
Ответ NomerSports
Комментарий удален модератором
По мне так это оскорбление для животных 🤣
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Savarona25
Самые большие помощники людям это те, кто идет по партийным спискам. А вообще, Монсон лукавит - депутаты это сейчас не про помощь, а исключительно "чего угодно?" по отношению к власти. Но при этом со всеми большими личными выгодами и возможностями.
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NomerSports
Ответ Денис Давыдов
По мне так это оскорбление для животных 🤣
Да извиняюсь у котэ и прочих
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DpeMa111
В США тоже нуждающиеся люди живут, чего на чужбине забыл
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Andreir888
Да помогать можно и нужно, не являясь депутатом! Так что это "от лукавого"😊
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Антиполитпроект
Ответ вперёд спартак
очередной вредитель? придумать бы такое средство против депутатов по типу мышей или тараканов
Есть такое - независимый суд. Но при путинизме его, очевидно, не будет
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Российский пользователь
Без депутатства можно помогать, это сто пудов партия ведро россии
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Merzus21
Ответ Влад Путман
Престарелый, необразованный качок незнающий языка. С таким же успехом Единая Россия могла бы выдвинуть чучело бобра, и его бы избрали депутатом.
бобер бы дешевле обошелся
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aarau
Ответ DpeMa111
У американцев с географией все туго, он даже свою страну (США) на карте не найдет
задорнов рассказывал? )
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Влад Кокорин
Ну в каком смысле людям, ну себе я же тоже человек….
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aarau
Ответ Влад Путман
Престарелый, необразованный качок незнающий языка. С таким же успехом Единая Россия могла бы выдвинуть чучело бобра, и его бы избрали депутатом.
лошадь еще можно) да - ничто не ново под луной )
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вперёд спартак
очередной вредитель?
придумать бы такое средство против депутатов по типу мышей или тараканов
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Герман Гевейлер
Еще одна отбитая голова среди депутатов - это Россия, детка
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brace
Ответ Камский скаузер
Как ты поможешь, если ты тупой?
Да даже не в этом дело. Он вырос и воспитывался не в нашей стране. Другой менталитет, он чужой по определению
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gudbrud
Самое забавное, что Джефф настолько глуп, что реально верит в свою возможность помогать Башкирии.
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aarau
только в "раске федераске" это интурист с отбитой головой может стать депутатом, и ведь станет)
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Санитар-волк
А главное - платят хорошо.
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jonnysilverhand01
Снеговик, который помогает людям … до чего докатились … позор
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MironSM84
Какой "хороший" человек))
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