Джефф Монсон: «Хочу быть депутатом, потому что это дает возможность помогать людям»
Джефф Монсон рассказал, почему решил стать депутатом.
«Да, это правда, я подал заявку на депутатство. Я хочу быть депутатом, потому что это дает возможность помогать людям», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.
Ранее стало известно, что Монсон подал документы для выдвижения кандидатом в депутаты парламента Башкортостана.
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