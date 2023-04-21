Джефф Монсон: «Хочу быть депутатом, потому что это дает возможность помогать людям»

Джефф Монсон рассказал, почему решил стать депутатом.

«Да, это правда, я подал заявку на депутатство. Я хочу быть депутатом, потому что это дает возможность помогать людям», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

Ранее стало известно, что Монсон подал документы для выдвижения кандидатом в депутаты парламента Башкортостана.

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