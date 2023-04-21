Тухель не пустил Боули в раздевалку в перерыве игры «Челси». Совладельца это удивило – он хотел провести экскурсию своим гостям

Теги Челси Стэмфорд Бридж премьер-лига Англия Томас Тухель Тодд Боули Футбол

Тодд Боули не смог войти в раздевалку «Челси» по решению Томаса Тухеля.

Инцидент произошел в перерыве сентябрьского матча «Челси» против «Вест Хэма» (2:1).

После первого тайма Томас Тухель, руководивший тогда лондонским клубом, отказал совладельцу «Челси» в посещении раздевалке команды.

Сообщается о том, что Тодд Боули хотел провести персональную экскурсию для посетивших его гостей, среди которых, как отмечается, были дети.

Решение Тухеля удивило Боули.

Немец в сентябре был отправлен в отставку с поста главного тренера «Челси». Сейчас Тухель занимает аналогичную должность в «Баварии».

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109 комментариев

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Wekil Halylow
цирк
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Deathspell Omega
– Новая партия старушек? – спросил Тухель.
– Это сироты, – ответил Боули,
– Дети Поволжья? Боули замялся.
– Тяжелое наследие царского режима? Боули развел руками: мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие.
- Совместное воспитание обоих полов по комплексному методу? - продолжал спрашивать Тухель.
+158
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Akmor
Наконец-то раскрыта истинная причина увольнения Тухеля!

Раздевалка становится важным стратегическим объектом для тренера.
Причем не только в игровом плане
+114
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Aleksey Yashin
У Боули фетиш водить всех подряд в раздевалку? То гостей каких-то, то еще неподписанного Мудрика с его окружением
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Антон Киселёв
Ответ Deathspell Omega
– Новая партия старушек? – спросил Тухель. – Это сироты, – ответил Боули, – Дети Поволжья? Боули замялся. – Тяжелое наследие царского режима? Боули развел руками: мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие. - Совместное воспитание обоих полов по комплексному методу? - продолжал спрашивать Тухель.
"Теперь командовать парадом буду я! " - крикнул Боули вслед покидающему кабинет Тухелю, прикидывая расстановку 4-4-3 на обратной стороне только что разорванного контракта
+67
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ChefJhonnyMorgan
Ответ Aleksey Yashin
У Боули фетиш водить всех подряд в раздевалку? То гостей каких-то, то еще неподписанного Мудрика с его окружением
Ну он видимо думает, что купил себе игрушку и ходит понтуется перед друзьями теперь)
Только он немного забыл, что находится не в Штатах и что его наемные работники миллионеры и всякую дичь терпеть не будут)
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ARIGAMI ARIGAMI
И за это его уволили
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Пирс Морган
Ответ Deathspell Omega
– Новая партия старушек? – спросил Тухель. – Это сироты, – ответил Боули, – Дети Поволжья? Боули замялся. – Тяжелое наследие царского режима? Боули развел руками: мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие. - Совместное воспитание обоих полов по комплексному методу? - продолжал спрашивать Тухель.
Олды здесь)
+39
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OldRedWhite
Ответ ChefJhonnyMorgan
Ну он видимо думает, что купил себе игрушку и ходит понтуется перед друзьями теперь) Только он немного забыл, что находится не в Штатах и что его наемные работники миллионеры и всякую дичь терпеть не будут)
А что он себе купил если не игрушку ? )))
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denimo21
Экскурсия в перерыве матча? Он в своём уме ?
+33
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ChefJhonnyMorgan
Раздевалка Челси скоро уже как отдельный мем будет
+33
-1
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Oleg A.A.
Зато ФРЭНКИ и дорожку положит красную, и сам проведет экскурсию и ПОХВАЛИТ! Золотой тренер!

Держись за него, Тэдди!
+23
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Мистер Уайт
Неправильный заголовок, нужно так: "Тухель не пустил в раздевалку Боули с малолетками".
+22
-4
+18
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cektor
Ответ Wekil Halylow
цирк
при Ромке такого не было
+22
-4
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Felp
Ответ Пирс Морган
Олды здесь)
Какие олды, это классика
+17
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Александр Сачков
А по полю во время матча он экскурсию провести не хотел?
+14
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Quintin07
Ответ cektor
при Ромке такого не было
потому что Ромка понимал, где заканчиваются его границы и где начинаются границы тренера.
+17
-3
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Владимир Данилов
Неизвестный миллионер из США: только взгляни, это Camaro 67 года, а это новейший Bugatti. Ну, как тебе мой гараж?
Другой неизвестный миллионер из СА: пфф, да у меня в конюшне лошадей больше, чем у тебя под капотами. Понял?
Третий миллионер из США: а вы видели, сколько у меня футболистов? Больше, чем в альбомах Panini! Пойдёмте, покажу живьём.

Иной логики в его действиях я не вижу, если честно.
+14
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Акира_1
Ответ Ocelot
Тухель какой то странный, подобные действия может позволить себе тренер который показывает результаты или вообще является главным человеком в команде независимо от занимаемой должности типа Фергюсона или Венгера, но Тухелю который с этой командой ничего не добился так действовать было по меньшей мере странно а то и вообще глупо
Тухель, который ничего не добился с этой командой? Что я прочитал. Всего то сделал ее лучшей в Европе и мире 🤡
+8
-1
+7
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Сергей Жарковский
Просто Боули с друзьями перепутал раздевалку с сауной...
+7
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Сергей Галынский
А какая может быть экскурсия во время перерыва матча? Неужели после игры этого не сделать?
Боули,конечно 🤡
+6
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Vitaliy Kudukhov
Гости Боули - Мудрик и его окружение:)
+10
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Виталий Ан
Ответ denimo21
Экскурсия в перерыве матча? Он в своём уме ?
Кто Боули? Естественно нет. ))
+7
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Abil Alex
боули обидчивый, из за этого выгнал тухеля
+5
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Кинг Конг Жив
Полностью на стороне тренера. Я вообще не понимаю эти манеры таскать посторонних людей и всяких там "’друзей"’ в раздевалку, где сидят 11 потных и грязных футболистов. Кто то может сидит с голым торсом, а кто то вообще без труселей, отдыхают и обсуждают с употреблением ненормативной лексики план на второй тайм. Зачем пускать туда посторонних. Для всех этих друзей тренера есть вип ложи. Пусть там сидят.. А если хотят посмотреть раздевалку, то можно пойти туда когда там нет игроков.
+5
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