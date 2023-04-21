Тодд Боули не смог войти в раздевалку «Челси» по решению Томаса Тухеля.

Инцидент произошел в перерыве сентябрьского матча «Челси» против «Вест Хэма» (2:1).

После первого тайма , руководивший тогда лондонским клубом, отказал совладельцу « » в посещении раздевалке команды.

Сообщается о том, что хотел провести персональную экскурсию для посетивших его гостей, среди которых, как отмечается, были дети.

Решение Тухеля удивило Боули.

Немец в сентябре был отправлен в отставку с поста главного тренера «Челси». Сейчас Тухель занимает аналогичную должность в «Баварии».

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