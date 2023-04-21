Тухель не пустил Боули в раздевалку в перерыве игры «Челси». Совладельца это удивило – он хотел провести экскурсию своим гостям
Тодд Боули не смог войти в раздевалку «Челси» по решению Томаса Тухеля.
Инцидент произошел в перерыве сентябрьского матча «Челси» против «Вест Хэма» (2:1).
После первого тайма Томас Тухель, руководивший тогда лондонским клубом, отказал совладельцу «Челси» в посещении раздевалке команды.
Сообщается о том, что Тодд Боули хотел провести персональную экскурсию для посетивших его гостей, среди которых, как отмечается, были дети.
Решение Тухеля удивило Боули.
Немец в сентябре был отправлен в отставку с поста главного тренера «Челси». Сейчас Тухель занимает аналогичную должность в «Баварии».
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– Это сироты, – ответил Боули,
– Дети Поволжья? Боули замялся.
– Тяжелое наследие царского режима? Боули развел руками: мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие.
- Совместное воспитание обоих полов по комплексному методу? - продолжал спрашивать Тухель.
Раздевалка становится важным стратегическим объектом для тренера.
Причем не только в игровом плане
Только он немного забыл, что находится не в Штатах и что его наемные работники миллионеры и всякую дичь терпеть не будут)
Держись за него, Тэдди!
Другой неизвестный миллионер из СА: пфф, да у меня в конюшне лошадей больше, чем у тебя под капотами. Понял?
Третий миллионер из США: а вы видели, сколько у меня футболистов? Больше, чем в альбомах Panini! Пойдёмте, покажу живьём.
Иной логики в его действиях я не вижу, если честно.
Боули,конечно 🤡