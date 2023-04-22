Романов провел 1-й матч за «Айлендерс» в плей-офф: 4 хита, 2 блока и «+3» за 15:25 против «Каролины»

Защитник «Айлендерс» Александр Романов провел 1-й матч за команду в плей-офф НХЛ.

Клуб с Лонг-Айленда сократил отставание от «Каролины» в серии первого раунда Кубка Стэнли (1-2, 5:1 в 3-й игре).

Россиянин сыграл впервые с 1 апреля. Он пропускал матчи в связи с травмой верхней части тела.

В сезоне-2020/21 Романов провел 4 матча в плей-офф за «Монреаль» и забросил 1 шайбу. В составе « » эта кубковая игра стала для него первой.

(15:25, 2:18 – в меньшинстве, полезность «+3» – лучшая в команде) отметился 4 силовыми приемами и 2 блоками.