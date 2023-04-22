Романов провел 1-й матч за «Айлендерс» в плей-офф: 4 хита, 2 блока и «+3» за 15:25 против «Каролины»

Теги Айлендерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Александр Романов Хоккей

Защитник «Айлендерс» Александр Романов провел 1-й матч за команду в плей-офф НХЛ.

Клуб с Лонг-Айленда сократил отставание от «Каролины» в серии первого раунда Кубка Стэнли (1-2, 5:1 в 3-й игре).

Россиянин сыграл впервые с 1 апреля. Он пропускал матчи в связи с травмой верхней части тела. 

В сезоне-2020/21 Романов провел 4 матча в плей-офф за «Монреаль» и забросил 1 шайбу. В составе «Айлендерс» эта кубковая игра стала для него первой. 

Александр (15:25, 2:18 – в меньшинстве, полезность «+3» – лучшая в команде) отметился 4 силовыми приемами и 2 блоками. 

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11 комментариев

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vfrcbv
молоток
+15
0
+15
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glavniiexpert
У кого-то остались сомнения, что Романов это глыба на которой держатся айлы?
+16
-2
+14
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Кашпир
Дед одобряет
+7
0
+7
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RBS
Солидно для первого матча после перерыва, большой молодец
+5
0
+5
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Фанат Ференцвароша
Ответ glavniiexpert
У кого-то остались сомнения, что Романов это глыба на которой держатся айлы?
Играть Романов более менее стал тогда, когда его поставили к Пулоку. Глыба скорее Пулок, если быть объективным..
+3
-2
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Фанат Ференцвароша
Ответ *MVP*
Пелек, Пулок, Мэйфилд важнее в обороне, а Добсон - еще и в атаке
Верно. Хотя Мейфилд где то на уровне с Романовым, первый просто опытнее. Тем не менее Романов твёрдый защитник первой четвёрки обороны. С заменой Болдука на Алесандра защита стала в несколько раз сильнее. Болдук уж совсем сырой
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pztpzhmx66
Красавец 👍🏼
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Фанат Ференцвароша
Мега полезен был сегодня. А то Болдук совсем уж сырой. Благодаря восстановлению Романова удалось восстановить те двойки обороны, с которыми провели последние 20 игр (ну не считая те, в которых не играл сам Романов)
+2
-2
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KRAN
Ответ Кашпир
Дед одобряет
Отец тоже
0
0
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*MVP*
Ответ glavniiexpert
У кого-то остались сомнения, что Романов это глыба на которой держатся айлы?
вы ведь шутите так? Романов 5 по важности деф команды, при игре в обороне - 4
+2
-2
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