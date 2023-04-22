Гари Линекер: «Все еще думаю, что «Арсенал» финиширует в топ-4 АПЛ»

Теги премьер-лига Англия Гари Линекер Арсенал Футбол

Гари Линекер пошутил насчет попадания «Арсенала» в топ-4 АПЛ.

«Все еще думаю, что «Арсенал» финиширует в топ-4 АПЛ», – написал бывший игрок сборной Англии в твиттере.

Напомним, «Арсенал» поделил очки с «Саутгемтоном» (3:3) в матче АПЛ. Это третья ничья подряд для лондонцев.

Команда Микеля Артеты лидирует в АПЛ с отрывом в 5 очков, но у «Манчестер Сити» есть 2 матча в запасе.

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49 комментариев

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Andrey Andreev
Ответ Velirpa
какой же Линекер несмешной.
Зато Арсенал - очень смешной
+60
-7
+53
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Bohdan Kravets
Арсенал в этом сезоне и так молодцы. Вряд ли в начале сезона кто-то думал, что именно они станут главными конкурентами Сити и после 32 туров будут идти на первом месте. Ждем в Лиге чемпионов в следующем сезоне
+48
-3
+45
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Виталий Ан
Ответ пользователь747
популист. не очень смешно)
Да, нет. Довольно не плохо.
+26
-5
+21
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Velirpa
какой же Линекер несмешной.
+35
-20
+15
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Obdob
Арсенал провел замечательный сезон. В первом круге по игре были вообще лучшими в лиге, но этого запала не хватило на весь сезон, хотя после слива всех кубков и одной игрой в неделю у них были отличные шансы на чемпионство. Так что, считаю, здесь больше дело не в физике, а что не справились психологически.
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Мовсар Германия
слишком жирно тролит
+14
-5
+9
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пользователь747
популист. не очень смешно)
+20
-13
+7
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VladCory
блестящий юмор )))
+8
-2
+6
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kazzus
Болельщики Арсенала мы Вас понимаем. Болельщики Барселоны.
+4
-1
+3
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dr. cage
,🤣🤣🤣🤣👍👍
+5
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Андрей Andrey
Такой сезон не считается с такой концовкой 😂😂
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Джейме Ланнистер
Ответ Акира_1
Действительно, у Арсенала был лучший сезон, чтоб взять чемпионский титул, ведь все конкуренты слились в начале ещё. Только Сити остался, над которым было огромное преимущество, но в итоге Арсенал сливается уже 3 матч подряд, а Пеп такое не упускает обычно. Типичный Арсенал.
Какие конкуренты? Челси, МЮ и ТТХ так много очков не набирали за последнее время. Ливерпулю надо несколько лет на перестройку. Формы других клубов никак не мешает Арсеналу. Сами сливают матчи против безнадежных клубов.
+3
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Зизуха
Зато твоего Тоттенхэма там не будет
+4
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qshcv4zytm
Пид-с
+3
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Акира_1
Действительно, у Арсенала был лучший сезон, чтоб взять чемпионский титул, ведь все конкуренты слились в начале ещё. Только Сити остался, над которым было огромное преимущество, но в итоге Арсенал сливается уже 3 матч подряд, а Пеп такое не упускает обычно. Типичный Арсенал.
+5
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Биограф Венгера
Линекер тот еще говнарь но что еще от него ждать, сами повод дали...
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LIVERPOOL18921503/25052005
Я много раз себя ловил на мысли, что если бы не Ливерпуль, то болел бы за Арсенал. Мне нравятся команды, в которых есть история и традиции, без всяких ДНК и прочей хрени
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REALITY
Спросите у Моргана лучше
у него до сих пор Роналдо это лучший игрок мира
И арсенал каждый год выигрывает АПЛ
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Unai2019
Ответ #SharkTeam
Ну сейчас вроде уже математически шансов упасть на 5 нет
Чисто для прикола прикинул расклады. Математические шансы обогнать Арсенал есть у МС, МЮ, Ньюкасла (2-4 места), и, внезапно, у идущего 7-м Брайтона (сыграл меньше матчей, чем Тоттенхэм и АВ, идущие 5-6)
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gninnur esrever*
Ответ Bohdan Kravets
Арсенал в этом сезоне и так молодцы. Вряд ли в начале сезона кто-то думал, что именно они станут главными конкурентами Сити и после 32 туров будут идти на первом месте. Ждем в Лиге чемпионов в следующем сезоне
да какое там.
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Джейме Ланнистер
Ответ London.is.blue
Комментарий удален пользователем
Главное в составе не было гибрид АзароМбаппе.
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Gunner_14
Кстати, хороший юмор. Линекер так же шутил в прошлом сезоне, говоря: «Все еще думаю, что «Арсенал» не вылетит из АПЛ»
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gninnur esrever*
А вот это вряд ли. Но за ЛЕ зацепимся по традиции.
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Gutalin
Ответ Акира_1
Действительно, у Арсенала был лучший сезон, чтоб взять чемпионский титул, ведь все конкуренты слились в начале ещё. Только Сити остался, над которым было огромное преимущество, но в итоге Арсенал сливается уже 3 матч подряд, а Пеп такое не упускает обычно. Типичный Арсенал.
Ну они хотя бы МС сольют) Петухам вообще никто не мешал, а они Лестеру умудрились отдать титул
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Eden Hazard
Ответ Биограф Венгера
Линекер тот еще говнарь но что еще от него ждать, сами повод дали...
Когда он месяц назад сказал что верит в чемпионство Арсенала, тоже говнарем считал?
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