Гари Линекер пошутил насчет попадания «Арсенала» в топ-4 АПЛ.

«Все еще думаю, что «Арсенал» финиширует в топ-4 АПЛ», – написал бывший игрок сборной Англии в твиттере.

Напомним, «Арсенал» поделил очки с «Саутгемтоном» (3:3) в матче АПЛ. Это третья ничья подряд для лондонцев.

Команда Микеля Артеты лидирует в АПЛ с отрывом в 5 очков, но у «Манчестер Сити» есть 2 матча в запасе.

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