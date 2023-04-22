Гари Линекер: «Все еще думаю, что «Арсенал» финиширует в топ-4 АПЛ»
Гари Линекер пошутил насчет попадания «Арсенала» в топ-4 АПЛ.
«Все еще думаю, что «Арсенал» финиширует в топ-4 АПЛ», – написал бывший игрок сборной Англии в твиттере.
Напомним, «Арсенал» поделил очки с «Саутгемтоном» (3:3) в матче АПЛ. Это третья ничья подряд для лондонцев.
Команда Микеля Артеты лидирует в АПЛ с отрывом в 5 очков, но у «Манчестер Сити» есть 2 матча в запасе.
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И арсенал каждый год выигрывает АПЛ