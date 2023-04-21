Роналду не наказали за жест с касанием паха. Федерация футбола Саудовской Аравии рассматривала только видео от вещателя, а фанатские из соцсетей – нет
Криштиану Роналду избежал наказания за непристойный жест.
Напомним, что после матча с «Аль-Хилалем» (0:2) нападающий «Аль-Насра» схватил себя за пах в ответ на выкрики «Месси, Месси!» от фанатов соперника.
Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии не стал наказывать Роналду.
Причиной такого решения стало то, что комитет рассматривал только видео от официального вещателя матчей, а фанатские из социальных сетей – нет.
Ранее сообщалось, что саудовский юрист Нуф бин Ахмед обратится в прокуратуру с иском из-за поведения 38-летнего португальца, в связи с чем Криштиану грозит депортация из Саудовской Аравии.
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“Жест признали пристойным и теперь, по решению президиума Совета Лиги арабских государств, он будет официально называться именем Роналду".
гав гав
"Обожаю людей с Запада, так у них все тонко, когда надо. Такие все религиозные, законники, «НО» как и у всех мусульман, иудеев и прочих, когда надо есть это самое «НО»."