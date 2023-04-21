Криштиану Роналду избежал наказания за непристойный жест.

Напомним, что после матча с « » (0:2) нападающий « » схватил себя за пах в ответ на выкрики «Месси, Месси!» от фанатов соперника.

Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии не стал наказывать Роналду.

Причиной такого решения стало то, что комитет рассматривал только видео от официального вещателя матчей, а фанатские из социальных сетей – нет.

Ранее сообщалось, что саудовский юрист Нуф бин Ахмед обратится в прокуратуру с иском из-за поведения 38-летнего португальца, в связи с чем грозит депортация из Саудовской Аравии.

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