Роналду не наказали за жест с касанием паха. Федерация футбола Саудовской Аравии рассматривала только видео от вещателя, а фанатские из соцсетей – нет

Теги Криштиану Роналду болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду избежал наказания за непристойный жест.

Напомним, что после матча с «Аль-Хилалем» (0:2) нападающий «Аль-Насра» схватил себя за пах в ответ на выкрики «Месси, Месси!» от фанатов соперника.

Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии не стал наказывать Роналду.

Причиной такого решения стало то, что комитет рассматривал только видео от официального вещателя матчей, а фанатские из социальных сетей – нет.

Ранее сообщалось, что саудовский юрист Нуф бин Ахмед обратится в прокуратуру с иском из-за поведения 38-летнего португальца, в связи с чем Криштиану грозит депортация из Саудовской Аравии.

У Роналду сдали нервы: сделал удушающий сопернику в воздухе. Жутковатое видео

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92 комментария

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Пирс Морган
Сборка событий эпохального года Роналду на данный момент (Обновление):
1. Запинывание ногами игрока на земле
2. Разбитый телефон болельщика «Эвертона»
3. Уход на 80 минуте с поля в матче с Тоттенхэмом
4. Просмотр со скамейки, как его команду уничтожил Сити
5. Не получилось забить слабой команде в Лиге Европы в 2 матчах
6. Забил пенальти против «Шерифа» и праздновал, как будто выиграл 10 ЧМ
7. Скандальное интервью со мной
8. Посыл от всей Европы
9. 1 гол в Премьер-лиге за полсезона
10. Дайвинг против Ганы и выполнение Siu после пенальти
11. Попытка украсть гол Бруно
12. Блестящая передача для Южной Кореи
13. Просмотр матча со скамейки против Швейцарии
14. Самолет домой
15. Надежда, чтобы Месси не выиграл ЧМ
16. Месси выигрывает ЧМ
17. Договорной товарищеский матч против 10 человек, который он проиграл
18. Скамейка запасных в Лиге Шаурмы
19.Попытка убийства игрока Аль-Хилала
20. [Новое] Потрогал себя за причинное место после поражения от Аль-Хилала
+162
-40
+122
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Титал Телоян
Ответ Пирс Морган
Сборка событий эпохального года Роналду на данный момент (Обновление): 1. Запинывание ногами игрока на земле 2. Разбитый телефон болельщика «Эвертона» 3. Уход на 80 минуте с поля в матче с Тоттенхэмом 4. Просмотр со скамейки, как его команду уничтожил Сити 5. Не получилось забить слабой команде в Лиге Европы в 2 матчах 6. Забил пенальти против «Шерифа» и праздновал, как будто выиграл 10 ЧМ 7. Скандальное интервью со мной 8. Посыл от всей Европы 9. 1 гол в Премьер-лиге за полсезона 10. Дайвинг против Ганы и выполнение Siu после пенальти 11. Попытка украсть гол Бруно 12. Блестящая передача для Южной Кореи 13. Просмотр матча со скамейки против Швейцарии 14. Самолет домой 15. Надежда, чтобы Месси не выиграл ЧМ 16. Месси выигрывает ЧМ 17. Договорной товарищеский матч против 10 человек, который он проиграл 18. Скамейка запасных в Лиге Шаурмы 19.Попытка убийства игрока Аль-Хилала 20. [Новое] Потрогал себя за причинное место после поражения от Аль-Хилала
А зачем тогда ты во всех СМИ его зашишаеш???
+52
-8
+44
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GuruFutbola
Ответ Пирс Морган
Сборка событий эпохального года Роналду на данный момент (Обновление): 1. Запинывание ногами игрока на земле 2. Разбитый телефон болельщика «Эвертона» 3. Уход на 80 минуте с поля в матче с Тоттенхэмом 4. Просмотр со скамейки, как его команду уничтожил Сити 5. Не получилось забить слабой команде в Лиге Европы в 2 матчах 6. Забил пенальти против «Шерифа» и праздновал, как будто выиграл 10 ЧМ 7. Скандальное интервью со мной 8. Посыл от всей Европы 9. 1 гол в Премьер-лиге за полсезона 10. Дайвинг против Ганы и выполнение Siu после пенальти 11. Попытка украсть гол Бруно 12. Блестящая передача для Южной Кореи 13. Просмотр матча со скамейки против Швейцарии 14. Самолет домой 15. Надежда, чтобы Месси не выиграл ЧМ 16. Месси выигрывает ЧМ 17. Договорной товарищеский матч против 10 человек, который он проиграл 18. Скамейка запасных в Лиге Шаурмы 19.Попытка убийства игрока Аль-Хилала 20. [Новое] Потрогал себя за причинное место после поражения от Аль-Хилала
Выбрасывание капитанской повязки
+26
-8
+18
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Варлампий Варлампий
Какие все -таки эти арабы лицемеры. Если Роналду не наказали, значит по факту любой человек может выйти на площадь и так же рукой потрясти елду. Очень сомнительно
+19
-2
+17
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AminO2
"Аль-Джазира":
“Жест признали пристойным и теперь, по решению президиума Совета Лиги арабских государств, он будет официально называться именем Роналду".
+17
0
+17
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deadjoker
Там в него столько бабок ввалили и PR, что без шансов :)
+15
-1
+14
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Chernoy
Обожаю людей с Востока, так у них все тонко, когда надо. Такие все религиозные, законники, «НО» как и у всех христиан, иудеев и прочих, когда надо есть это самое «НО».
+14
-3
+11
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Пирс Морган
Ответ niru
Это же насколько тебе заняться нечем,кроме как составлять список аж из 20-ти пунктов о Роналду?🤡🤡🤡
Аналогичный вопрос про твоё времяпрепровождение🤡🤡🤡
+8
-2
+6
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krealpmoney
Комитет рассматривал только настоящие мудя, а такие у Роналду не нашлись
+10
-4
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ногабога
При вынесении приговора, суд рассмотрел только аргументы защиты, и не принял во внимание свидетельские показания пострадавших
+8
-3
+5
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SadlerRG
Ответ Пирс Морган
Сборка событий эпохального года Роналду на данный момент (Обновление): 1. Запинывание ногами игрока на земле 2. Разбитый телефон болельщика «Эвертона» 3. Уход на 80 минуте с поля в матче с Тоттенхэмом 4. Просмотр со скамейки, как его команду уничтожил Сити 5. Не получилось забить слабой команде в Лиге Европы в 2 матчах 6. Забил пенальти против «Шерифа» и праздновал, как будто выиграл 10 ЧМ 7. Скандальное интервью со мной 8. Посыл от всей Европы 9. 1 гол в Премьер-лиге за полсезона 10. Дайвинг против Ганы и выполнение Siu после пенальти 11. Попытка украсть гол Бруно 12. Блестящая передача для Южной Кореи 13. Просмотр матча со скамейки против Швейцарии 14. Самолет домой 15. Надежда, чтобы Месси не выиграл ЧМ 16. Месси выигрывает ЧМ 17. Договорной товарищеский матч против 10 человек, который он проиграл 18. Скамейка запасных в Лиге Шаурмы 19.Попытка убийства игрока Аль-Хилала 20. [Новое] Потрогал себя за причинное место после поражения от Аль-Хилала
Ты должен был примкнуть ко злу, а не бороться с ним!
+5
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Блуждающий странник
Ответ Варлампий Варлампий
Какие все -таки эти арабы лицемеры. Если Роналду не наказали, значит по факту любой человек может выйти на площадь и так же рукой потрясти елду. Очень сомнительно
Если любой человек так сделает то его на этой же площади камнями забьют) прогрессивная страна и самая мирная религия
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Пирс Морган
Ответ Контрольный выстрел
Продолжай наблюдение!
Если это хоть кому-то сегодня подняло настроение, то будем продолжать)
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Барсик Юрана
Ответ Дядя Артем
А кто то пострадал от того что он шары почесал ?
Я, он ущемил мои права на натурала
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нелюбитель футбола
Ответ Илья Деньгин
Сложно понять этот поступок Криштиану) Ты взрослый человек, большой профессионал, много где поиграл, много чего добился, всем всё доказал. Ну, услышал ты с трибун что-то, ну пройди ты мимо саркастично улыбнувшись и так же саркастично поаплодировав трибунам. И не было бы всего этого хейта) Для чего вот это было?)
Какой он профессионал?... Он сам сказал, что он фрукт.. К тому же эгоистичный балласт...
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Пирс Морган
Ответ GuruFutbola
Выбрасывание капитанской повязки
Ох, сколько событий, конца-края не видно
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Пирс Морган
Ответ VictorVallecano
Какая у тебя жизнь скучная - целыми днями собираешь компромат на Роналду :)
Компромат получают нечестным путем, а тут всё на виду)
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justbored
Ответ Chernoy
Обожаю людей с Востока, так у них все тонко, когда надо. Такие все религиозные, законники, «НО» как и у всех христиан, иудеев и прочих, когда надо есть это самое «НО».
То есть вы их упрекаете в том, что они не столь ригидны и догматичны какими кажутся со стороны?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Подумали, что взять с мартышки) винисус достойная замена ему в мчк)
Традиции забивать Барсе продолжает. Очень успешно
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Men77
Ответ шампион
Троллить нужно креативно. Иначе теряется смысл.
причем здесь тролить? все по серьезному
гав гав
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Олег Варнавский
Если понадобится они под Роналду страну переделают, а тут какой-то жест...
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krealpmoney
Ответ Chernoy
Обожаю людей с Востока, так у них все тонко, когда надо. Такие все религиозные, законники, «НО» как и у всех христиан, иудеев и прочих, когда надо есть это самое «НО».
тем временем на восточном спорц.ру, когда что-то происходит на Западе:

"Обожаю людей с Запада, так у них все тонко, когда надо. Такие все религиозные, законники, «НО» как и у всех мусульман, иудеев и прочих, когда надо есть это самое «НО»."
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kaviknat
Ответ AminO2
"Аль-Джазира": “Жест признали пристойным и теперь, по решению президиума Совета Лиги арабских государств, он будет официально называться именем Роналду".
Он так начнет голы отмечать. И патент на это возьмет
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akmyradov
А что ждали чтобы его депортировали
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на войне как на войне
Вопрос мессидрочерам. Когда вратарь Сборной Аргентины нацепил кубок на свой… на вручении (аж шейх Катара был в шоке), почему не наказали его и Сборную Аргентины? Или это другоэ??
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