У «Арсенала» 3 ничьих подряд в АПЛ перед матчем с «Ман Сити» на «Этихаде». Отрыв – 5 очков, у «горожан» 2 матча в запасе
«Арсенал» трижды сыграл вничью в АПЛ.
Сегодня лондонский клуб поделил очки с «Саутгемптоном (3:3). До этого были ничьи с «Вест Хэмом» (2:2) и «Ливерпулем» (2:2).
Отрыв «Арсенала» в АПЛ – 5 очков. Но у «Манчестер Сити», который идет вторым, есть два матча в запасе.
26 апреля «Манчестер Сити» и «Арсенал» встретятся на «Этихаде» в рамках Премьер-лиги.
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Играют на 3 фронта, побеждают тот же Арсенал в Кубке, в ЛЧ громят Баварию, а в АПЛ по потерянным уже на 1 месте
Объективно МС лучше
А так в общем о каком серьёзном чемпионстве можно говорить, когда пропускаешь дома от последней команды три гола, при этом забив далеко не 7,8 голов?)
Но Арсенал борется за звание чемпиона лиги, когда ты хочешь быть лучшим, ты не должен бояться сити, ты должен их побеждать. Так что ничего не потеряно для Арсенала. Надо ехать в манчестер за 3 очками, а потом просто не тупить. Надеюсь все получится
На первых секундах привёз.
Жезус опять не может попасть…
Не справились с давлением,монолитность пропала.
Ничего не поделать уже,Сити даже не вспотел.
Арсенал сам им вручил титул.
А Арсенал просто чудом не выиграл этот матч. Просто бешеный напор. Даже не вспомню когда видел что либо подобное.