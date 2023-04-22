У «Арсенала» 3 ничьих подряд в АПЛ перед матчем с «Ман Сити» на «Этихаде». Отрыв – 5 очков, у «горожан» 2 матча в запасе

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Саутгемптон Футбол

«Арсенал» трижды сыграл вничью в АПЛ.

Сегодня лондонский клуб поделил очки с «Саутгемптоном (3:3). До этого были ничьи с «Вест Хэмом» (2:2) и «Ливерпулем» (2:2).

Отрыв «Арсенала» в АПЛ – 5 очков. Но у «Манчестер Сити», который идет вторым, есть два матча в запасе.

26 апреля «Манчестер Сити» и «Арсенал» встретятся на «Этихаде» в рамках Премьер-лиги.

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87 комментариев

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Artem Piatkov
Сити должен брать Чемпионство
Играют на 3 фронта, побеждают тот же Арсенал в Кубке, в ЛЧ громят Баварию, а в АПЛ по потерянным уже на 1 месте

Объективно МС лучше
+92
-11
+81
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Axs Men
Засудили Арсенал. Должны были 20 минут дать, а дали жалкие 10
+75
-9
+66
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Streetbor
Посмотрел календарь Арсенала дальше. Это была славная охота 😁
+53
-4
+49
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And Justice for All
Прям вся жизнь пролетела в один миг, когда Троссард в перекладину попал при 3:3.
А так в общем о каком серьёзном чемпионстве можно говорить, когда пропускаешь дома от последней команды три гола, при этом забив далеко не 7,8 голов?)
+31
-3
+28
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Раиль Гайнетдинов
Сити возьмёт АПЛ и ЛЧ 🔥⚽️👍🏻
+24
-9
+15
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Слутск Халлского
Ответ Streetbor
Посмотрел календарь Арсенала дальше. Это была славная охота 😁
Прикол Арсенала Артеты в том, что они могут слить Саутгемптону с Эвертоном, а потом сразу грохнуть Челси с МЮ. Не говорю, что именно так и будет, но всякое случается
+14
-1
+13
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Паша Деревянко
После стольких гонок сити с Ливерпулем понимаю, что сейчас чувствую фаны Арсенала. Ощущение, что этот думсдей в лице сити просто выбьет 8 из 8 на финишном отрезке (что кстати запросто и может произойти)
Но Арсенал борется за звание чемпиона лиги, когда ты хочешь быть лучшим, ты не должен бояться сити, ты должен их побеждать. Так что ничего не потеряно для Арсенала. Надо ехать в манчестер за 3 очками, а потом просто не тупить. Надеюсь все получится
+14
-2
+12
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Пономарев Дима
Почему Артета оставил Парти и не выпустил Жоржиньо, когда по игре было очевидно, что нужно больше созидать. В итоге Тома тормозил большинство атак, ещё и гениальным ударом на трибуны помог Саутгемптону с минуту украть
+11
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+11
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Пономарев Дима
Ответ Андрей Andrey
почему все говорят про матч с Сити?? а что Арсенал уже обыграл Челси или Брайтон?? 😂😂 Какая самоуверенность и пижонство...хлебать вам пыль со второго места.
Потому что матч с Сити следующий
+10
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Валуй
Ответ Axs Men
Засудили Арсенал. Должны были 20 минут дать, а дали жалкие 10
Ну так игроки сотона натянули время больше чем на 10 минут, так что да, могли и 20 добавить)
+8
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GuruFutbola
Бесконтактный бой Пепа)
+9
-3
+6
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Сергей Вячеславович
Сильно не хватает Салиба , при нем 2 из 3 последних матча точно довели бы до победы , а возможно и 3 .
+6
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Доминатор3000
Рамсдэйл ну как так?
На первых секундах привёз.
Жезус опять не может попасть…
Не справились с давлением,монолитность пропала.
Ничего не поделать уже,Сити даже не вспотел.
Арсенал сам им вручил титул.
+6
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Sanya Kruus
Ответ Раиль Гайнетдинов
Сити возьмёт АПЛ и ЛЧ 🔥⚽️👍🏻
кубок
+6
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Виталий Ан
Просто не понимаю тренера Саутгемптона. Игра идет и ты ведешь в два гола. Ставишь забор без возможности контратаковать и получаешь 2 гола, когда ты в зоне вылета. Хотя играли не хуже и острее в первом тайме.
А Арсенал просто чудом не выиграл этот матч. Просто бешеный напор. Даже не вспомню когда видел что либо подобное.
+5
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Romanian_Daddy
Ответ Паша Деревянко
После стольких гонок сити с Ливерпулем понимаю, что сейчас чувствую фаны Арсенала. Ощущение, что этот думсдей в лице сити просто выбьет 8 из 8 на финишном отрезке (что кстати запросто и может произойти) Но Арсенал борется за звание чемпиона лиги, когда ты хочешь быть лучшим, ты не должен бояться сити, ты должен их побеждать. Так что ничего не потеряно для Арсенала. Надо ехать в манчестер за 3 очками, а потом просто не тупить. Надеюсь все получится
Просто не тупить может Сити, у которого календарь простой. Арсеналу надо обыграть Челси, Брайтон и Ньюкасл сразу после Сити
+5
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Romanian_Daddy
Ответ Андрей Andrey
почему все говорят про матч с Сити?? а что Арсенал уже обыграл Челси или Брайтон?? 😂😂 Какая самоуверенность и пижонство...хлебать вам пыль со второго места.
Челси, Брайтон, Ньюкасл далее) и это после Сити. Рип
+5
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Дмитрий Бервинов
Ответ Игорь Новиков
Увы, Арсенал надорвался. Сити уже своего не упустит.
Шансы победить Сити на этихаде малы, но не равны нулю. Даже после трех фиаско подряд Арсенал еще может претендовать на титул, хотя потихоньку победа в АПЛ переходит в что-то чудное, а не реальное
+5
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Никки Бат
Не завидую фанам Арсенала если они все таки упустят титул. Казалось бы должны были обыграть аутсайдера таблицы но увы не смогли
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GuruFutbola
Ответ rigobersong
А если ты играешь вничью, то набираешь одно очко!:))
🤣🤣🤣🤣🤣👍🏻
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eyshon
Ответ Теннисный абсолют
Странно, а чего судья матча не взял в руки мяч и не занес в ворота Сотона? Дал 18 минут (!!!!) переиграть Лузерналу, закрывал глаза на фолы лузерналовцев...И все-равно лузернал не выиграл
И ты видимо не смотрел матч, эксперт, такой же как на матч тв)
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Ярик01
Надежда лишь что Сити в других матчах будет под ЛЧ экономить силы и терять очки
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инок
Невероятная игра - вылетев из всех кубков Арсенал не смогли сосредоточиться на одном турнире
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Мовсар Германия
Жесус вместо того чтобы добить мяч в ворота с 3 метров, решил симулировать фол. Гений
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Александр Рабонов
Ответ Паша Деревянко
Ладно, канонирам нос не вешать Молодцы, в конце бились достойно Шансы есть грохнуть сити, так что все в руках Арсенала
Грохнуть?)) Они от сатгемптона пропускают на эмирейтс 3,а против сити на этихаде (на котором они уже 15 матчей не проигрывают) должны выйграть?) Тут скорее всего будет очередной разгром как в недавнем матче на эмирейтс
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