У «Арсенала» 3 ничьих подряд в АПЛ перед матчем с «Ман Сити» на «Этихаде». Отрыв – 5 очков, у «горожан» 2 матча в запасе

«Арсенал» трижды сыграл вничью в АПЛ.

Сегодня лондонский клуб поделил очки с « (3:3). До этого были ничьи с «Вест Хэмом» (2:2) и «Ливерпулем» (2:2).

Отрыв «Арсенала» в – 5 очков. Но у «Манчестер Сити», который идет вторым, есть два матча в запасе.

26 апреля « » и « » встретятся на «Этихаде» в рамках Премьер-лиги.

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