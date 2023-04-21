💥 18-летняя пловчиха Евгения Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом

Теги чемпионат России сборная России жен рекорды World Aquatics (FINA) сборная ЮАР жен Евгения Чикунова Татьяна Шонмакер Водные виды

Российская пловчиха Евгения Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом.

Сегодня Чикунова выиграла чемпионат России в этой дисциплине с результатом 2.17,55.

Предыдущее достижение (2.18,95) принадлежало Татьяне Шонмакер из ЮАР и было установлено на Олимпиаде-2020 в Токио.

Чикуновой 18 лет. На дистанции 200 м брассом она становилась чемпионкой Европы-2021 на короткой воде.

Рекорд еще должен быть утвержден Международной федерацией плавания (World Aquatics).

Плавание. Чемпионат России. Чикунова и Гринев одержали победы, Минаков – 2-й, Колесников – 3-й

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40 комментариев

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Al561
На 1,4 секунды??? Это круто!!!
У нее нет случайно перепонок на пальцах?))
+29
-2
+27
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Hardy
Ответ Андрей Раев
Этот рекорд будет признан? Или в зачёт идут только результаты международных стартов?
тут больше вопрос признают ли рекорд, показанный именно на ЧР
+16
-1
+15
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Геннадий Тёкин
Ответ Рома Студилов
Без чемпионатов мира и Европы и олимпийских игр, где все адекватные спортсмены выступают , ну ну ..
Ну да, там то она не смогла бы рекорд установить. Чем рекорд установленный на ЧМ или ЧЕ отличается от рекорда на ЧР?
+18
-3
+15
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Виктор Ш.
Прям слишком мощно - на 1.5 секунды почти
+15
-1
+14
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armageddon123456
Ответ Рома Студилов
Без чемпионатов мира и Европы и олимпийских игр, где все адекватные спортсмены выступают , ну ну ..
А есть разница? Или там вода особенная? Это не командный вид спорта. Заочные рекорды это вполне себе нормально тут
+13
0
+13
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Зубы Дзюбы
Ответ Андрей Раев
Этот рекорд будет признан? Или в зачёт идут только результаты международных стартов?
Конечно. Масса рекордов была установлена на чемпионате сша
+12
-1
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Геннадий Тёкин
Знай наших, молодец Женя!
+12
-4
+8
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AminO2
Ответ papadok
А такие рекорды регистрируются официально, если устанавливаются не на международных соревнованиях?
Например, 2’40 в прыжках в высоту впервые в истории покорили на Кубке СССР, вполне официально.
+5
0
+5
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Андрей Раев
Этот рекорд будет признан? Или в зачёт идут только результаты международных стартов?
+4
0
+4
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Monju
Ответ Рома Студилов
Без чемпионатов мира и Европы и олимпийских игр, где все адекватные спортсмены выступают , ну ну ..
Лучше комменты давались бы адекватными людьми...
+4
0
+4
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Фрэнк Канистра
Я представляю что будет писать западная пресса и что будут говорит западные спортсмены. что тут эти русские, которых никто не проверяет сами с собой соревнуются и сбрасывают с рекордов 1,5 секунды. Это жестко) Но Чикунова - невероятный талант, это давно известно. но 1,5 секунды с мирового рекорда сбросить - это шок.
+4
-1
+3
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Renki
Ответ Mirko Savic
Какое удивительное совпадение! На внутренних соревнованиях каждый день новый рекорд. Ребята, вы бы постыдились хоть. Для кого этот цирк?
Влепил вам минус за незнание предмета обсуждения. На этом чемпионате России у пловцов, наоборот, с рекордами негусто, и результат Чикуновой - приятное исключение. Плыла она сегодня, действительно, феноменально.
+3
0
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Sibiryachkoff
Местная ...сня начала сомневаться в рекорде. Это ж вам не ваш спонсор фелпс. Плюсов много..
+5
-2
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Вадим flanec
Знай наших!!! 🇷🇺
+4
-2
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Jii Gee
Молодец!
+3
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Tori Krug
Просто космос!
+3
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AminO2
Ответ papadok
То есть, если федерация утвердит рекорд, Чикунова станет мировой рекордсменкой и на международных соревнованиях отсчёт будет вестись от её времени? Никогда, честно говоря, не думал, как оно происходит в той же легкой атлетике с рекордами.
Как именно сейчас обстоит дело в современной геополитической ситуации с регламентом сертификации рекордов точно не знаю.Просто отметил, что сам по себе факт явления такого события именно на внутренних соревнованиях(если их статус и уровень арены соответствуют требуемым нормативам конкретной федерации) препятствием для регистрации, как правило, не был.
+2
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Renki
Ответ Al561
На 1,4 секунды??? Это круто!!! У нее нет случайно перепонок на пальцах?))
Есть. Вы её маникюр видели?😆
+1
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закрыт по беспределу
Ответ papadok
Понятно. Будет забавно, если рекорд утвердят :)
Не забавно, а нормально. Иначе и быть не должно.
+1
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Игорь М.
Ответ Александр Гончаров
пока РФ не отдаст свои ресурсы Западу никакие рекорды подтверждены не будут.
РФ всю свою жизнь отдавала свои ресурсы Западу)) или у нас депутаты и остальные чиновники недвижимость покупали на Востоке?
+2
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Самозанятый
Ответ Sarumian
На 1,4 сек быстрее ? Сомнительно.
Ну это не рекорд шага при пробитии рекорда, но намного выше среднего, конечно. До секунды встречается регулярно. Больше - редко и давно. Это в 200м брассе. Остальные дисциплины не могу сразу прокомментировать. С одной стороны выглядит фантастикой. С другой - фальсифицировать мировой рекорд, записываемый на видео, тоже сомнительная идея.
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B.l.a.z.e
Невероятно.. просто шок, 1,5 секунды
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закрыт по беспределу
Зубодробительное прохождение дистанции!
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papadok
Ответ AminO2
Например, 2’40 в прыжках в высоту впервые в истории покорили на Кубке СССР, вполне официально.
То есть, если федерация утвердит рекорд, Чикунова станет мировой рекордсменкой и на международных соревнованиях отсчёт будет вестись от её времени? Никогда, честно говоря, не думал, как оно происходит в той же легкой атлетике с рекордами.
0
0
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papadok
Ответ AminO2
Как именно сейчас обстоит дело в современной геополитической ситуации с регламентом сертификации рекордов точно не знаю.Просто отметил, что сам по себе факт явления такого события именно на внутренних соревнованиях(если их статус и уровень арены соответствуют требуемым нормативам конкретной федерации) препятствием для регистрации, как правило, не был.
Понятно. Будет забавно, если рекорд утвердят :)
0
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