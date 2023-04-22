Сорокин отразил 30 бросков «Каролины» из 31 и одержал 1-ю победу в текущем плей-офф

Теги Айлендерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Илья Сорокин Хоккей

Илья Сорокин отразил 30 бросков «Каролины» из 31 и одержал 1-ю победу в текущем плей-офф.

«Айлендерс» обыграли «Харрикейнс» (5:1) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-2). 

Российский вратарь одержал 1-ю победу в текущем розыгрыше плей-офф (за карьеру в НХЛ – 5-ю). 

Со статистикой Сорокина можно ознакомиться здесь

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8 комментариев

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pztpzhmx66
Не перестаю удивляться , какое сильное поколение киперов у нас
+11
0
+11
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shiko101
Ответ RBS
Большой молодец, светлое пятно в команде, фактически тянет её вперёд, а благодарности нет
Какая должна быть благодарность? Откуда ты знаешь, что ее нет . Ты его партнёр по команде? Родственник ?
+11
-3
+8
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igor1962
И не хватило места в 3stars
+7
0
+7
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RBS
Большой молодец, светлое пятно в команде, фактически тянет её вперёд, а благодарности нет
+16
-10
+6
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*MVP*
Ответ RBS
Большой молодец, светлое пятно в команде, фактически тянет её вперёд, а благодарности нет
что ты несешь?
+6
-2
+4
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Фанат Ференцвароша
Ответ RBS
Большой молодец, светлое пятно в команде, фактически тянет её вперёд, а благодарности нет
А какая благодарность ещё нужна то? Сорокина уже давно признали в Айлах. Все понимают - что он главная звезда команды. Его много раз признавали первой звездой игры.

А в последней игре помимо Сорокина есть: Палмиери с победным голом, 1+1, четырмя силовыми приёмами и двумя заблокированными бросками; защитник Пулок с двумя передачами, четырмя заблокированными бросками, +2 полезности и тремя силовыми приёмами; Сизикас из четвёртого звена с 1+1, пятью силовыми приёмами и двумя заблокированными бросками; защитник Мэйфилд с 1+1.

Не лучше ли тех, кто принёс не меньше пользы и кто редко получает 1-3 звезду игры, поставить в тройку лучших игроков? Тем более у ворот Сорокина конкретно голевых моментов было крайне мало, Каролина в своём стиле стреляла в холостую
+2
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Ильмир Зайнапов
Красава
+1
-1
0
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