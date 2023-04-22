Сорокин отразил 30 бросков «Каролины» из 31 и одержал 1-ю победу в текущем плей-офф
Илья Сорокин отразил 30 бросков «Каролины» из 31 и одержал 1-ю победу в текущем плей-офф.
«Айлендерс» обыграли «Харрикейнс» (5:1) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-2).
Российский вратарь одержал 1-ю победу в текущем розыгрыше плей-офф (за карьеру в НХЛ – 5-ю).
А в последней игре помимо Сорокина есть: Палмиери с победным голом, 1+1, четырмя силовыми приёмами и двумя заблокированными бросками; защитник Пулок с двумя передачами, четырмя заблокированными бросками, +2 полезности и тремя силовыми приёмами; Сизикас из четвёртого звена с 1+1, пятью силовыми приёмами и двумя заблокированными бросками; защитник Мэйфилд с 1+1.
Не лучше ли тех, кто принёс не меньше пользы и кто редко получает 1-3 звезду игры, поставить в тройку лучших игроков? Тем более у ворот Сорокина конкретно голевых моментов было крайне мало, Каролина в своём стиле стреляла в холостую