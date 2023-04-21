«Челси» получил смешанные отзывы о Нагельсманне. Его описывали как «слишком похожего на Тухеля»
«Челси» не подходят методы работы Юлиана Нагельсманна.
Как передает The Independent, «синие» пообщались с экспертами по поводу возможного приглашения бывшего главного тренера «Баварии» и получили смешанные отзывы. 35-летнего специалиста описали как «слишком похожего на Томаса Тухеля» в плане подхода к работе.
Руководство лондонского клуба хотело бы назначить человека, который будет заинтересован не только в том, что происходит на поле и тренировочных площадках, но и в более обширных задачах. Нагельсманн же хочет сосредоточиться только на прямых обязанностях.
Отмечается, что требованиям «Челси» (опыт и достижения на топ-уровне, способность развивать молодых игроков в рамках четкой тактической идеи) соответствуют Маурисио Почеттино и Венсан Компани.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
это из официального отчёта, я думаю в Челси сейчас так тренеров анализируют
футбол ещё много уроков даст Боули. Это не американский шоу спорт
Или путаете понятия "стиль игры" и " методы работы "?
Это совершенно разные вещи , вообще-то.
С топ составом любой дурак может выиграть ЛЧ, и тем более выйти в финал ЛЧ.