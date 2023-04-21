«Челси» не подходят методы работы Юлиана Нагельсманна.

Как передает The Independent, «синие» пообщались с экспертами по поводу возможного приглашения бывшего главного тренера «Баварии» и получили смешанные отзывы. 35-летнего специалиста описали как «слишком похожего на » в плане подхода к работе.

Руководство лондонского клуба хотело бы назначить человека, который будет заинтересован не только в том, что происходит на поле и тренировочных площадках, но и в более обширных задачах. Нагельсманн же хочет сосредоточиться только на прямых обязанностях.

Отмечается, что требованиям « » (опыт и достижения на топ-уровне, способность развивать молодых игроков в рамках четкой тактической идеи) соответствуют и .

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