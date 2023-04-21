«Челси» получил смешанные отзывы о Нагельсманне. Его описывали как «слишком похожего на Тухеля»

Теги Бавария Венсан Компани Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Маурисио Почеттино Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

«Челси» не подходят методы работы Юлиана Нагельсманна.

Как передает The Independent, «синие» пообщались с экспертами по поводу возможного приглашения бывшего главного тренера «Баварии» и получили смешанные отзывы. 35-летнего специалиста описали как «слишком похожего на Томаса Тухеля» в плане подхода к работе.

Руководство лондонского клуба хотело бы назначить человека, который будет заинтересован не только в том, что происходит на поле и тренировочных площадках, но и в более обширных задачах. Нагельсманн же хочет сосредоточиться только на прямых обязанностях.

Отмечается, что требованиям «Челси» (опыт и достижения на топ-уровне, способность развивать молодых игроков в рамках четкой тактической идеи) соответствуют Маурисио Почеттино и Венсан Компани.

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43 комментария

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Толик Изверг
"Че-то там калякает на своем немецком, прям один в один Тухель"
это из официального отчёта, я думаю в Челси сейчас так тренеров анализируют
+107
0
+107
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whereissuso
Тоже на немецком хорошо говорил?
+53
-3
+50
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Veni-Vidi-Vici
Очень интересно, какие "опыт и достижения на топ-уровне" у тренера Венсана Компани.
+43
0
+43
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U
У Компани, как тренера, кстати офигенный опыт и список достижений на ТОП уровне.
+31
-1
+30
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U
Ответ Silent Mode
Что за достижения?
Фундаментальные.
+27
0
+27
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Born is the King
"Нагельсман же хочет сосредоточиться на своих прямых обязанностях"

футбол ещё много уроков даст Боули. Это не американский шоу спорт
+24
0
+24
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василий иванов
быть похожим на тренера, который привел ваш клуб к ЛЧ, это разве плохо?
+22
0
+22
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bogdan fedyuk
тодду бы определиться, ему шашечки или ехать
+20
0
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Кан и Баллак сидят в баре
Помоему "слишком похожий на Тухеля"- который выйграл вам ЛЧ - это комплимент должен быть. Вон не слишком похожий Поттер из Брайтона очень помог,теперь хотят еще Компани из Бернли. Эта ситуация с небольшими клубами и симпатичной игрой при этих тренерах вот по их мнению не слишком похожа? Какой маразм.
+13
-1
+12
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Пинающий Достоинства
Берите уже Теда Лассо, ну
+12
-1
+11
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Dumb
Ответ U
У Компани, как тренера, кстати офигенный опыт и список достижений на ТОП уровне.
Приятно когда у человека хорошее чувство юмора)
+6
0
+6
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Surviving
Ответ Михаил Сафонов
Сегодня у редакторов выходной? Или какая-то акция, что заголовки через один написаны с опечатками и ошибками?
Пятница, бухают наверно.
+3
0
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Felp
Компани😄 Верните Поттера тогда
+4
-1
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Акира_1
То есть Боэли отказался от Нагеля из-за того, что тот хочет быть тренером, а не экскурсоводом в раздевалке. 🤡
+4
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Andrei Danilchenko
Требования Челси - опыт и достижения на топ-уровне. А, ну да, у поттера и компани опыта и титулов хоть отбавляй
+3
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Леван Мкртчян
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
«Челси» получил смешанные отзывы о Нагельсманне. Его описывали как «слишком похожего на Тухеля» ------------------------------------------------------------------------------- Такое ощущение, что в руководстве свора клоунов сидит. Нагельсманн и Тухель разительно отличаются по стилю, хоть и оба немцы
Вы с ними обоими работали, что так категорично называете людей , делавших отчет, "клоунами"?
Или путаете понятия "стиль игры" и " методы работы "?
Это совершенно разные вещи , вообще-то.
+4
-2
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Слава Говоров
Когда тебя отшили но тебе очень нужно показать что это ты сам отшил
+3
-1
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FEF2
Дремучий тип, не желает ставить состав по команде Боули
+2
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Максим 1986
Это, видимо, и был Тухель, хотел вернуться под левым именем.
+2
0
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U
Я так понимаю у них приблизительно одинаковое среднее время ответа в вотсапе и склонность запираться в раздевалке изнутри.
+2
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Пако
Пока в "Челси" Боули, путёвого там ничего не будет
+2
0
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113k
ДиМатео тоже ЛЧ брал, а Грант в финал ЛЧ выходил.
С топ составом любой дурак может выиграть ЛЧ, и тем более выйти в финал ЛЧ.
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Vedved
Слишком похож на тренера, который взял ЛЧ с Челси - весьма неплохо описание)
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Расул Байрамкулов
Ответ Veni-Vidi-Vici
Очень интересно, какие "опыт и достижения на топ-уровне" у тренера Венсана Компани.
Там, в скобках, 2 вида требований. Походу Поч подходит к первому, а Винни ко второму
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Ванлука Джиалли
Не хочет играть по системе 443 видимо.
+2
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