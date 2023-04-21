УЕФА не накажет «Барсу» по делу Негрейры этим летом и дождется решения суда

УЕФА не накажет «Барселону» по делу Негрейры этим летом.

Союз европейских футбольных ассоциаций подождет, пока все прояснится в судах, прежде чем приступить к изучению вопроса в случае необходимости, сообщает Diario Sport.

Ранее была информация, что УЕФА может исключить «Барселону» из Лиги чемпионов.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

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