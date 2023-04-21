УЕФА не накажет «Барсу» по делу Негрейры этим летом и дождется решения суда

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

УЕФА не накажет «Барселону» по делу Негрейры этим летом.

Союз европейских футбольных ассоциаций подождет, пока все прояснится в судах, прежде чем приступить к изучению вопроса в случае необходимости, сообщает Diario Sport.

Ранее была информация, что УЕФА может исключить «Барселону» из Лиги чемпионов.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год. 

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24 комментария

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Александр Елисеев
А могли бы пойти по примеру Серии А с Ювентусом. Ну сначала наказать, потом временно отменить наказание, потом еще что-то сделать)
+19
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+19
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VladCory
Ответ rigobersong
Т.е. нет доказательств:)
нет, пообещали Чеферину выйти из суперлиги
+13
-4
+9
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Леван Мкртчян
Ответ Kubinec_
а когда суд у Барсы?
Завтра , на спортсе, под первой же новостью по делу Негрейры
+12
-7
+5
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FCB1991
А за что наказывать Барсу? Доказательств до сих пор нет ни у налоговой, ни у прокуратуры. Тебас в агонии даже липовые документы пытался подсунуть.
+13
-10
+3
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Igmu
Ответ Black Phoenix
А уже всё. Репутационный, маркетинговый и информационный, возможно, финансовый ущерб не возместить, как бы Барса ни изворачивалась. По факту это крупнейший скандал с участием БЧК за последнее время, и он будет иметь ой какие долгосрочные последствия.
Набрался в интернете разных терминов и давай строчить на спортсе комменты.
+3
-1
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Black Phoenix
А уже всё. Репутационный, маркетинговый и информационный, возможно, финансовый ущерб не возместить, как бы Барса ни изворачивалась. По факту это крупнейший скандал с участием БЧК за последнее время, и он будет иметь ой какие долгосрочные последствия.
+10
-9
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Maksim1302
Справедливо
+2
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Skamar
Чеферин на фоне нормальных президентов клубов выглядит как бедный родственник
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SPRKT
туринская мафия и сюда дотянулась
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Леван Мкртчян
Ответ Black Phoenix
А уже всё. Репутационный, маркетинговый и информационный, возможно, финансовый ущерб не возместить, как бы Барса ни изворачивалась. По факту это крупнейший скандал с участием БЧК за последнее время, и он будет иметь ой какие долгосрочные последствия.
Обожаю местных гениев мысли с девятью классами образования, рассуждающих о репутационном и "информационном" ущербе клуба Барселона))
Осталось только узнать, что такое "информационный" ущерб и добавить этот термин в юридическую номенклатуру))
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Вадим Дзахоев
Ответ Леван Мкртчян
Завтра , на спортсе, под первой же новостью по делу Негрейры
Это ты отдалил конечно. В первой же новости, связанной с испанским футболом
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Роман
Ответ Aleksandr Danilov
Доказать связь между платежами и работой судей невозможно. Особенно знаю сколько они ошибались не в сторону Барсы.
2 года не назначали пенальти в сторону БЧК.
Прокуратура, налоговая, различные спортивные комитеты пытаются разобраться. Но ты уже вынес вердикт "невозможно"...
+1
-1
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blaugrana_man
Ответ rigobersong
Т.е. нет доказательств:)
Зачем они нужны? местные глоры крайнего мадридского уже всё решили)
+11
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BoixosNois1899
Ну Тебас и мразь, по полной хочет утопить Барсу(!
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Прямой Эфир
Барселону не за что наказывать. Всё будет ок
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зак
Комментарий удален модератором
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Kubinec_
а когда суд у Барсы?
+3
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