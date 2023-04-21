Сын Негрейры потратил 96 тысяч евро, полученных от «Барсы», на сопровождение судей, приезжавших на матчи клуба. Это выяснилось после налоговой проверки
Сын Негрейры признался, что «Барселона» платила ему за сопровождение судей.
Хавьер Энрикес Ромеро, сын бывшего вице-президента технического судейского комитета Хосе Марии Энрикеса Негрейры, признался испанской налоговой, что «Барса» платила ему «практически каждую неделю» за сопровождение судейских бригад, приезжавших в Барселону судить матчи.
Одна из компаний Энрикеса Ромеро, Soccercam SL, сообщила о расходах, связанные с этими и другими подобными услугами, на сумму 96 604,49 евро, чтобы получить налоговый вычет.
Это признание фигурирует в материалах проверки, которую налоговая служба открыла в отношении Негрейры и его сына в 2019 году, обнаружив, что они получали крупные суммы от «Барсы» за якобы фиктивные консультационные услуги.
Налоговые органы поставили под сомнение многие расходы, представленные Soccercam SL, включая несколько сумм, связанных с покупкой и обслуживанием автомобиля.
Энрикес Ромеро утверждал, что 96 604,49 евро, полученных от «Барсы», уходили на «питание, аренду автомобиля, проезд в общественном транспорте и представительские расходы» для сопровождения судей.
Таким образом, сын Негрейры признал, что, по крайней мере, часть денег, полученных им от «Барселоны», в конечном итоге шла на судей, которые затем обслуживали матчи «Барсы».
Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Интересно лишь насколько серьезным будет наказание
Там прикол в том, что ничего противозаконного пока что не выявлено, была только непонятная фирма Негрейры, которая получала деньги от Барсы и представители клуба уже несколько месяцев не могут нормально сказать за что они платили деньги, вместо этого пытаясь перевести тему на политику и тд