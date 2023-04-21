Сын Негрейры потратил 96 тысяч евро, полученных от «Барсы», на сопровождение судей, приезжавших на матчи клуба. Это выяснилось после налоговой проверки

Теги Барселона Ла Лига судьи деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Сын Негрейры признался, что «Барселона» платила ему за сопровождение судей.

Хавьер Энрикес Ромеро, сын бывшего вице-президента технического судейского комитета Хосе Марии Энрикеса Негрейры, признался испанской налоговой, что «Барса» платила ему «практически каждую неделю» за сопровождение судейских бригад, приезжавших в Барселону судить матчи.

Одна из компаний Энрикеса Ромеро, Soccercam SL, сообщила о расходах, связанные с этими и другими подобными услугами, на сумму 96 604,49 евро, чтобы получить налоговый вычет.

Это признание фигурирует в материалах проверки, которую налоговая служба открыла в отношении Негрейры и его сына в 2019 году, обнаружив, что они получали крупные суммы от «Барсы» за якобы фиктивные консультационные услуги.

Налоговые органы поставили под сомнение многие расходы, представленные Soccercam SL, включая несколько сумм, связанных с покупкой и обслуживанием автомобиля.

Энрикес Ромеро утверждал, что 96 604,49 евро, полученных от «Барсы», уходили на «питание, аренду автомобиля, проезд в общественном транспорте и представительские расходы» для сопровождения судей.

Таким образом, сын Негрейры признал, что, по крайней мере, часть денег, полученных им от «Барселоны», в конечном итоге шла на судей, которые затем обслуживали матчи «Барсы».

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

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56 комментариев

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Donald J. Trump
Всегда знал, что Барселону таки погубят любовь к судьям и налоговые декларации.
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Арматурмалай
Репутация Барселоны просто испепелена, низведена до атомов

Интересно лишь насколько серьезным будет наказание
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WESTERN-
Так в России вроде так же. За судей принимающая команда отвечала может и до сих пор отвечает
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Inside 88 LW
В статье указано что 96к евро - платилось фирме которая сопровождала судейскую коллегию непосредственно в самом городе Барселона. Вы читать умеете? Или опухоль не позволяет многим понять смысл прочитанного?
+27
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Donald J. Trump
Ответ Арматурмалай
Репутация Барселоны просто испепелена, низведена до атомов Интересно лишь насколько серьезным будет наказание
Как будто до этого у Барселоны она была.
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Andrey Andreev
Никто и не удивлен. Барселона - это мафия!!!
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Yubaba
Какой позор. Впрочем, чему удивляться, достаточно посмотреть на их болел, тренера и хозяина, и все ясно станет что это за клуб
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Антон Киселёв
Ответ WESTERN-
Так в России вроде так же. За судей принимающая команда отвечала может и до сих пор отвечает
Расходы были заявлены как "консультационные услуги"

Там прикол в том, что ничего противозаконного пока что не выявлено, была только непонятная фирма Негрейры, которая получала деньги от Барсы и представители клуба уже несколько месяцев не могут нормально сказать за что они платили деньги, вместо этого пытаясь перевести тему на политику и тд
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art57
ну это типа официальные выплаты, потом выяснится, что были и конверты:)
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Parce
Ответ Inside 88 LW
В статье указано что 96к евро - платилось фирме которая сопровождала судейскую коллегию непосредственно в самом городе Барселона. Вы читать умеете? Или опухоль не позволяет многим понять смысл прочитанного?
Надо же как-то накинуть на Барсу
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SLEVIN
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Чем она испепелена? Обычной практикой "встреть-проводи", которая есть у каждого "домашнего" клуба по отношению к бригадам? Если что и было, то максимум финансовые махинации а-ля Барто с фиктивными трансферами Артура/Пьянича для проформы. Плюс не указан срок, за который была выплачена сумма, равная среднему или даже чуть ниже годовому доходу в Европе. И сумма эта выплачивалась КОМПАНИИ, которая этим занималась в Барселоне🤓 Понимаю, это не безобидные сумки с логотипами одного НЕЗАВИСИМОГО от режима Франко клуба в руках у судей, но всё-таки голову можно включать иногда🙃
не смущает, что сопровождал именно сын его?)
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fcb812
Мда..
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Raul14
на месте фантиков фк Нэгрейры, я бы умер от стыда. Как можно быть фанатом такого ужаса?))
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Максим Семин
Я запутался. Куда диван разворачивать?
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Водяра
Мутнейший клуб после Юве этот БЧК.
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Денис Францев
Ну тут уже не отвертеться, как бы обидно не было фанатам барсы этот клуб судейская помойка и все их трофеи фантики
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VladCory
96000 еуро на девченок? не понимаю, рыночные ли цены? а бухло и закусь входили в цену?
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barsafun
Только барса заботится о судьях, чтобы те ехали в люксе и хорошо питались, чтобы допускать меньше ошибок на поле. Это так трогательно 🙃
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Покерный Футбол
Ответ VEN FIFA
Что за бред? И что типа на эту сумму и покупали судей? Тогда смысл делать многомиллионные трансферы клубам Ла Лиги когда вот так можно купить всех судей вместе взятых за жалкие 96к евро?)))
А в чем бред? Никто не говорит о прямом подкупе судей что им бабки в конвертах давали. Речь скорее о том что их,назовём это «умасливали». Судьи не миллионеры,а тут им и дорогой ресторан и личный автомобиль с водителем и люксовый номер в отеле и другие комфортные плюшки чтобы добиться благосклонного расположения. Так всю жизнь с начальством поступают у нас,когда денег напрямую дать нельзя,начинают устраивать досуговый комфорт)) Вопрос можно ли это считать подкупом в правовом поле? Скорей всего нет.
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Yubaba
В сегунду, для очищения!
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Dikki Shelton
Позор. Что еще нужно чтобы Барселона получила справедливое наказание.
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2vdhrvmmzf
Ответ Арматурмалай
Репутация Барселоны просто испепелена, низведена до атомов Интересно лишь насколько серьезным будет наказание
За 17 лет заплатили 96000 евро за встречу и размещение судей. Конец репутации конечно!!!
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barca1899messi
Ответ DolJun
ахахахахах, барса - судейский проект, теперь официально)
Челси снова на дне, точнее не так, челси снова ДНО!!!!
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GuruFutbola
Ответ Raul14
откуда ты знаешь это, родной?)
По комментам
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Raul14
Ответ Мадрид наказывает!
Что это если не взятка?
там эксперты фк Нэгрейры уже решили что в этом нет ничего незаконного))
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