ЦСКА повел 2-1 в серии с «Ак Барсом», выиграв 3-й матч со счетом 3:2
ЦСКА вышел вперед в серии финала Кубка Гагарина против «Ак Барса».
Команда тренера Сергея Федорова одержала победу со счетом 3:2 в третьем матче серии.
ЦСКА забросил 3 шайбы с 5 бросков во втором периоде.
Голами в составе клуба из Москвы отметились Михаил Григоренко, Максим Соркин и Антон Слепышев.
ЦСКА повел в серии с «Ак Барсом» со счетом 2-1.
Следующий матч состоится 23 апреля в Москве.
Но также нужно учитывать, что Ак Барс ТОП команда, Зинэтула Билялетдинов ТОП тренер. Если к тому добавить важность четвертой игры... . Короче, борьба вроде должна быть нешуточная.
УНИКС тоже эээээх (
Волейбольный Зенит эээээх(
Только наш Рубин деревянный выиграл