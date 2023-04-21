ЦСКА повел 2-1 в серии с «Ак Барсом», выиграв 3-й матч со счетом 3:2

Теги Ак Барс ЦСКА Зинэтула Билялетдинов Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Михаил Григоренко Антон Слепышев Максим Соркин Хоккей

ЦСКА вышел вперед в серии финала Кубка Гагарина против «Ак Барса».

Команда тренера Сергея Федорова одержала победу со счетом 3:2 в третьем матче серии.

ЦСКА забросил 3 шайбы с 5 бросков во втором периоде.

Голами в составе клуба из Москвы отметились Михаил Григоренко, Максим Соркин и Антон Слепышев

ЦСКА повел в серии с «Ак Барсом» со счетом 2-1.

Следующий матч состоится 23 апреля в Москве.

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56 комментариев

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*BG*
Тяжелейшая победа армейцев. Сегодня здорово большинство сработало. Прохор - красава! Отжигает капитально. Парни - молодцы! Ждем четвертую игру.
+17
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Сергей Шугаев
мы ЦСКА МЫ ПОБЕДИМ!!!
+9
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Аскар Хакимов
По факту АБ смотрелся не хуже явно, в чем то не повезло, плюс Рейдеборн сегодня шикарно провёл матч. Ждём зарубу в 4ой игре, которая многое решит!
+7
0
+7
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Tina
Ответ Мадина Уйгурова
Походу молодой дядя Фёдор начисто переиграл маэстро Зинэтуллу. После третьего гола ЦСКА показали Билла, у него было просто потерянное лицо. Он не знает, что делать. Армейцы заберут видимо серию 4-1, максимум 4-2.
У Била лицо всегда такое и по нему не понять о чем он думает...
+6
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*BG*
Ответ alklimov2018
Полтапов выходит на проектную мощность?
Хорошую форму набрал. Только вот бьют и задевают его. У него пока физической мощи не так много. Главное, чтобы его не сломали.
+5
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Cbj Fan
Вообще-то ЦСКА отдал инициативу АК Барсу, который хорошо крутил по периметру, но в 5:5 фактически не создал опасные моменты из атак сходу. Наоборот, в случае отбора ЦСКА быстро разыграл шайбу и угрожал сопернику. Упор был на качество бросков и не количество (поэтому и такая статистика Билялова, кстати вопрос, чем занималась защита при голе Соркина). Армейцы очень организованная команда, которая точно знает как действовать. Между атакой и защитой нет дыры, перекрывает центр защитной зоны, так что не переходят поперечные передачи или розыгрыш на короткие. Конечно, не имею в виду отдельные случаи, а игру в целом.
Но также нужно учитывать, что Ак Барс ТОП команда, Зинэтула Билялетдинов ТОП тренер. Если к тому добавить важность четвертой игры... . Короче, борьба вроде должна быть нешуточная.
+6
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Николай Гэрля
В четвёртом матче Барсы насядут зверски, матч будет ещё тяжелее для нас чем сегодня. Выдержим ли их напор? Будем смотреть. Пока с победой.
+5
0
+5
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Tina
Ответ Adel Khaniev
Ээээээхх…( УНИКС тоже эээээх ( Волейбольный Зенит эээээх( Только наш Рубин деревянный выиграл
Поэтому все и проиграли, то что Рубин выиграл 🤦‍♂️😄
+4
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Doronya
Такие матчи интересно смотреть не только болельщикам цска и ак барса, но и всем любителям хоккея!
+4
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Сергей Шугаев
что мне нравится в болельщиках хоккея. это никакой ненависти...это просто все принимают как должное.....сегодня ЦСКА был склонен....через пару дней АК барс будет сельнее....и читая комменты....удивляюсь насколько все спокойно
+4
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Melnikov1968
Шикарный хоккей. Скорость, броски, силовые приёмы, всего хватило. Достойный финал.
+4
0
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*BG*
Ответ Ралина Силякова
Салават Юлаев его украдёт у вас
Зачем ему СЮ? Ему и в ЦСКА неплохо. И у него контракт с ЦСКА до мая 2025 года.
+3
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*BG*
Ответ Николай Гэрля
В четвёртом матче Барсы насядут зверски, матч будет ещё тяжелее для нас чем сегодня. Выдержим ли их напор? Будем смотреть. Пока с победой.
Вот не факт. Сегодня они набегались, пытаясь отыграться. Не следил за сменами Ак Барса, но, наверняка, они перешли на игру в три звена. Сил потратили много, и, в первую очередь, их лидеры. Но, посмотрим как оно будет.
+3
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Russel130013
хоть Барсы и проиграли но матч был огненный! именно за таким ходит зритель и болельщик!
+3
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Oliver65
Ответ marshal .masha
Смотрелся Ак Барс лучше , ЦСКА сегодня несказанно повезло
Везение под названием мастерство.Обладатель предыдущего розыгрыша КГ по другому и не должен играть.
+3
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alklimov2018
Полтапов выходит на проектную мощность?
+3
-1
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oldgordon
Просто огненный матч, жалко, что такие игры имеют свойство заканчиваться. Достойнейший ответ на желание Третьяка, чтобы в финале играли только ЦСКА и СКА. Все- таки хочется посмотреть Федорова в НХЛ.
+2
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bathedd
Надо забирать следующий матч дома и пол дела будет сделано. Мы ЦСКА - Мы Победим!
+4
-2
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Almazzir
Не хватило везения Барсам, Билялов такие голы пустил, очень плохо сыграл!
+2
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niciseven
Выдающийся хоккей!
+2
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Сергей Богодухов
Упорная,тяжелая игра. ЦСКА молодцы,парни заслужили победу. Тяжело даже смотреть такой матч,не то что играть.Радулов и Воронков конечно провоцируют много. Надо терпеть,парни вы все сможете,вперёд ЦСКА!!! Самый самый мой любимый ЦСКА!!!!
+3
-1
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Adel Khaniev
Ээээээхх…(
УНИКС тоже эээээх (
Волейбольный Зенит эээээх(
Только наш Рубин деревянный выиграл
+3
-1
+2
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Мадина Уйгурова
Походу молодой дядя Фёдор начисто переиграл маэстро Зинэтуллу. После третьего гола ЦСКА показали Билла, у него было просто потерянное лицо. Он не знает, что делать. Армейцы заберут видимо серию 4-1, максимум 4-2.
+10
-8
+2
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Michael33
По игре АБ был лучше. В 2 раза перебросали. Сегодня результат сделали вратари. Теперь Биллу надо думать кого ставить на следующий матч.
+2
-1
+1
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team spirit
Всё решила игра вратарей,Рэйдэборн лучший игрок матча
+1
0
+1
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