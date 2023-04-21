ЦСКА повел 2-1 в серии с «Ак Барсом», выиграв 3-й матч со счетом 3:2

ЦСКА вышел вперед в серии финала Кубка Гагарина против «Ак Барса».

Команда тренера одержала победу со счетом 3:2 в третьем матче серии.

ЦСКА забросил 3 шайбы с 5 бросков во втором периоде.

Голами в составе клуба из Москвы отметились , и .

повел в серии с « » со счетом 2-1.

Следующий матч состоится 23 апреля в Москве.