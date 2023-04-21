Кубок Стэнли. «Айлендерс» примут «Каролину», «Флорида» сыграет с «Бостоном», «Миннесота» – с «Далласом», «Эдмонтон» против «Лос-Анджелеса»
«Айлендерс» примут «Каролину» в третьем матче серии Кубка Стэнли.
«Флорида» сыграет с «Бостоном», «Миннесота» – с «Далласом», «Эдмонтон» будет противостоять «Лос-Анджелесу».
Первый раунд
- Дата проведения
- 22 апреля, 02.00, «UBS Arena»
Счет в серии: 0-2
- Дата проведения
- 22 апреля, 02.30, «FLA Live Arena»
Счет в серии: 1-1
- Дата проведения
- 22 апреля, 04.30, «Xcel Energy Center»
Счет в серии: 1-1
- Дата проведения
- 22 апреля, 05.00, «Staples Center»
Счет в серии: 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
LGI! Yes! Yes! Yes! Yes!