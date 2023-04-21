Кубок Стэнли. «Айлендерс» примут «Каролину», «Флорида» сыграет с «Бостоном», «Миннесота» – с «Далласом», «Эдмонтон» против «Лос-Анджелеса»

«Айлендерс» примут «Каролину» в третьем матче серии Кубка Стэнли.

« » сыграет с « », « » – с « », « » будет противостоять «Лос-Анджелесу».

Первый раунд

Счет в серии: 0-2

Счет в серии: 1-1

Счет в серии: 1-1

Счет в серии: 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Стэнли