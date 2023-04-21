Кубок Стэнли. «Айлендерс» примут «Каролину», «Флорида» сыграет с «Бостоном», «Миннесота» – с «Далласом», «Эдмонтон» против «Лос-Анджелеса»

Теги результаты Айлендерс Бостон Каролина Флорида Кубок Стэнли Миннесота Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес НХЛ Хоккей

«Айлендерс» примут «Каролину» в третьем матче серии Кубка Стэнли.

«Флорида» сыграет с «Бостоном», «Миннесота» – с «Далласом», «Эдмонтон» будет противостоять «Лос-Анджелесу».

Кубок Стэнли

Первый раунд

Айлендерс – Каролина
Дата проведения
22 апреля, 02.00, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-2

Флорида – Бостон
Дата проведения
22 апреля, 02.30, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Миннесота – Даллас
Дата проведения
22 апреля, 04.30, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Лос-Анджелес – Эдмонтон
Дата проведения
22 апреля, 05.00, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Стэнли

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9 комментариев

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Alex the brave
Флорида сегодня снова накажет бостонских выскочек.
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Alex Rastrelli
Удачи Капризову и Гаврикову!
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chibudo74@gmail.com
Капитан Копитар улыбнитесь ведь улыбка это знак ЛА
+2
-2
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Фанат Ференцвароша
Менталитет Айлендерс - бороться до конца, несмотря ни на что!
LGI! Yes! Yes! Yes! Yes!
+1
-1
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забил на оборону
Бержи не поехал на юга. Может быть будет готов к пятой игре. (Монтгомери). Ульмарк на сегодня под вопросом, решение перед игрой.
0
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