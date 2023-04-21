Марио Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам. Защитник принадлежит ЦСКА

«Интернасьонал» объявил об уходе защитника Марио Фернандеса.

32-летний игрок расторг контракт с бразильским клубом по личным причинам. По условиям договора «Интернасьонал» получит компенсацию.

В мае прошлого года приостановил соглашение с . С января 2023-го он выступал за « » на правах аренды, рассчитанной до 31 декабря нынешнего года.

Контракт защитника с армейцами рассчитан до 30 июня 2024 года.

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