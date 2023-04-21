Марио Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам. Защитник принадлежит ЦСКА

Теги ЦСКА Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы Марио Фернандес Футбол

«Интернасьонал» объявил об уходе защитника Марио Фернандеса.

32-летний игрок расторг контракт с бразильским клубом по личным причинам. По условиям договора «Интернасьонал» получит компенсацию.

В мае прошлого года Фернандес приостановил соглашение с ЦСКА. С января 2023-го он выступал за «Интернасьонал» на правах аренды, рассчитанной до 31 декабря нынешнего года.

Контракт защитника с армейцами рассчитан до 30 июня 2024 года.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MU<3
Просто не хочет учить местный язык))
+139
-3
+136
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Домой хочет. на родину
+78
-3
+75
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toomey
Он там на лавке сидел безвылазно. Не тянет уже
+49
-4
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ MU<3
Просто не хочет учить местный язык))
Я бы бразильский выучил только за то
что им разговаривал Ю.Жирков.
+50
-6
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LoLKeK4eburek
Хочет вернуться в ЦСКА на матч с Акроном, чтобы хоть раз поиграть против лучших
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MU<3
Ответ Ярик01
Я бы бразильский выучил только за то что им разговаривал Ю.Жирков.
Может он в Бразилию чисто за гражданством поехал, ребёнка родить, аля россияне в Аргентину?
+23
-5
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex_fanat_cska
Интересно, по статистике у Марио 5 игр при 11 попаданиях в заявку. Это бразильский клуб так силен или Марио растерял форму?
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alamarrr
Ждем
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zer
Ответ Alex Metallov
Сомневаюсь, что вернется в ЦСКА. Да и наверное уже не нужно. Пусть заканчивает карьеру.
мне всегда казалось, что когда Марио потеряет скорость, то есть где-то в 32-33 года, то станет играть ЦЗ.

но я думаю у него ещё психологические проблемы, парень предрасположенный к этому. может и завершит, может поэтому и в Бразилии толком не играл
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдвард Джеймс Кенуэй
Вероятнее Марио закончит карьеру, чем вернется в ЦСКА
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stilet525
Для Марио очень важен душевный комфорт. Не в каждом клубе могут обеспечить такое внимание как в ЦСКА. Ждём домой, но пока в России неспокойно в связи с СВО, Марио побоится возвращаться вместе с семьей, а без семьи уже не сможет.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DonaldBrashear 2.0
чет не понимаю, что с ним там происходит. говорили, что парень он своеобразный, со своими тараканами в голове, как бы он не запил, например или еще что-то. а то резко как-то сдал и пропал, как будто бац, и перестал хотеть играть
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Druid22
Приобрел таки Russian toska, русские метания.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Юрий Кечко
Он если обе ноги сломает , выпьет литр водки , и прикурит косячок, и после этого выйдет играть , все равно будет сильнее Хлусевичей, Денисовых и прочих Классенов)))
И Круговых всяких.Но Я то не об этом написал,ведь правда?У человека какие то душевные проблемы,видимо,ему футбол больше не нужен
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Metallov
Сомневаюсь, что вернется в ЦСКА. Да и наверное уже не нужно. Пусть заканчивает карьеру.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitriy
Я в весеннем лесу пил березовый сок,
С ненаглядной певуньей в стогу ночевал.
. . . .
Проклинал красоту островов и морей
И бразильских болот малярийный туман.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Господъ
Пусть уже блудный конь возвращается
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigranodovar
Ответ Тимур Тима
Вы верите что сами себя!?Наивно как то)
Это просто забавно, как 9 лет пропагандисты пихают штамп про "сами себя бомбят" и тут применили его для себя.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Рыбкин
Ответ Stilet525
Для Марио очень важен душевный комфорт. Не в каждом клубе могут обеспечить такое внимание как в ЦСКА. Ждём домой, но пока в России неспокойно в связи с СВО, Марио побоится возвращаться вместе с семьей, а без семьи уже не сможет.
Теперь у нас есть Гаич. И он играет на том же уровне что и Марио. Пусть остаётся в Бразилии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PobeditelZ
Смысл мучаться, пора заканчивать(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nick-basil
Бразильцы пишут о проблемах со здоровьем. В Бразилии больше восстанавливался, чем играл. Бесстрашный Марио наломался... Здоровья, здоровья, здоровья!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Иваненко
Однозначно Марио уже не тот, что был раньше. Но на опыте поиграть ещё может.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misha Ivankov
Ответ Toomey
Он там на лавке сидел безвылазно. Не тянет уже
Не, просто там уровень футбола по сильнее!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юра Троянов
Ответ Dmitriy
Я в весеннем лесу пил березовый сок, С ненаглядной певуньей в стогу ночевал. . . . . Проклинал красоту островов и морей И бразильских болот малярийный туман.
👍😊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Водяра
Ответ MU<3
Просто не хочет учить местный язык))
Жирков ему сказал бразильский очень трудный язык.)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий