Марио Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам. Защитник принадлежит ЦСКА
«Интернасьонал» объявил об уходе защитника Марио Фернандеса.
32-летний игрок расторг контракт с бразильским клубом по личным причинам. По условиям договора «Интернасьонал» получит компенсацию.
В мае прошлого года Фернандес приостановил соглашение с ЦСКА. С января 2023-го он выступал за «Интернасьонал» на правах аренды, рассчитанной до 31 декабря нынешнего года.
Контракт защитника с армейцами рассчитан до 30 июня 2024 года.
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что им разговаривал Ю.Жирков.
но я думаю у него ещё психологические проблемы, парень предрасположенный к этому. может и завершит, может поэтому и в Бразилии толком не играл
С ненаглядной певуньей в стогу ночевал.
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Проклинал красоту островов и морей
И бразильских болот малярийный туман.