Избитый Мокрушевым мужчина о происшествии: «Звериное поведение, дикость. Я поздоровался с соседкой днем, а вечером меня за это избили»

Мужчина, избитый хоккеистом Данилом Мокрушевым, назвал поведение спортсмена звериным.

Ранее стало известно, что защитник новокузнецкого « » избил Дмитрия Подорожко за то, что он поздоровался с подругой хоккеиста. У дизайнера из Челябинска диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, гематомы, повреждения мягких тканей, грудной клетки, таза и головы, а также сколоты нижние зубы.

«Я спросил, что ему нужно, он меня ударил. Все произошло внезапно, я вообще не ожидал, что вообще такое может произойти.

Как выяснилось, в соседнем подъезде живет девушка. Поскольку мы соседи, здороваемся. Я поздоровался с ней днем, а вечером меня за это избили, как он мне объяснил, когда запинывал меня.

Я в шоке, я не знаю, что здесь добавить еще можно. На мой взгляд, это какая-то дикость, что спортсмены нападают на обычных граждан. Такое звериное поведение», – цитирует Подорожко телеканал «360».

Пострадавший добавил, что спортсмены должны подавать пример молодежи, а вместо этого калечат людей, а не показывают результаты в соревнованиях. Кроме того, Дмитрий отметил, что стал хуже слышать после избиения.

«У меня заложенность в левом ухе, я довольно много ударов туда получил, ощущение такое, что как будто слух притупился. Прохожу обследование», – добавил Подорожко.