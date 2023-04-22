Избитый Мокрушевым мужчина о происшествии: «Звериное поведение, дикость. Я поздоровался с соседкой днем, а вечером меня за это избили»
Мужчина, избитый хоккеистом Данилом Мокрушевым, назвал поведение спортсмена звериным.
Ранее стало известно, что защитник новокузнецкого «Металлурга» избил Дмитрия Подорожко за то, что он поздоровался с подругой хоккеиста. У дизайнера из Челябинска диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, гематомы, повреждения мягких тканей, грудной клетки, таза и головы, а также сколоты нижние зубы.
«Я спросил, что ему нужно, он меня ударил. Все произошло внезапно, я вообще не ожидал, что вообще такое может произойти.
Как выяснилось, в соседнем подъезде живет девушка. Поскольку мы соседи, здороваемся. Я поздоровался с ней днем, а вечером меня за это избили, как он мне объяснил, когда запинывал меня.
Я в шоке, я не знаю, что здесь добавить еще можно. На мой взгляд, это какая-то дикость, что спортсмены нападают на обычных граждан. Такое звериное поведение», – цитирует Подорожко телеканал «360».
Пострадавший добавил, что спортсмены должны подавать пример молодежи, а вместо этого калечат людей, а не показывают результаты в соревнованиях. Кроме того, Дмитрий отметил, что стал хуже слышать после избиения.
«У меня заложенность в левом ухе, я довольно много ударов туда получил, ощущение такое, что как будто слух притупился. Прохожу обследование», – добавил Подорожко.
Тут либо дизайнер заберёт заявление, если успеет написать (скорее всего сделают предложение, от которого невозможно отказаться) или же стритфайтер присядет прилично
Но в комментариях уже установили виновность и даже срок назначили🤣 щас ещё возможно налетят "Арря, защищаиш быдло!!! 11!! "