Избитый Мокрушевым мужчина о происшествии: «Звериное поведение, дикость. Я поздоровался с соседкой днем, а вечером меня за это избили»

Теги Металлург Нк происшествия КХЛ ВХЛ Данил Мокрушев контент Хоккей

Мужчина, избитый хоккеистом Данилом Мокрушевым, назвал поведение спортсмена звериным.

Ранее стало известно, что защитник новокузнецкого «Металлурга» избил Дмитрия Подорожко за то, что он поздоровался с подругой хоккеиста. У дизайнера из Челябинска диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, гематомы, повреждения мягких тканей, грудной клетки, таза и головы, а также сколоты нижние зубы.

«Я спросил, что ему нужно, он меня ударил. Все произошло внезапно, я вообще не ожидал, что вообще такое может произойти.

Как выяснилось, в соседнем подъезде живет девушка. Поскольку мы соседи, здороваемся. Я поздоровался с ней днем, а вечером меня за это избили, как он мне объяснил, когда запинывал меня.

Я в шоке, я не знаю, что здесь добавить еще можно. На мой взгляд, это какая-то дикость, что спортсмены нападают на обычных граждан. Такое звериное поведение», – цитирует Подорожко телеканал «360».

Пострадавший добавил, что спортсмены должны подавать пример молодежи, а вместо этого калечат людей, а не показывают результаты в соревнованиях. Кроме того, Дмитрий отметил, что стал хуже слышать после избиения.

«У меня заложенность в левом ухе, я довольно много ударов туда получил, ощущение такое, что как будто слух притупился. Прохожу обследование», – добавил Подорожко.

35 комментариев

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Bulat89
Надо наказывать таких неадекватных.
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+36
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hardy33
Ответ Bulat89
Надо наказывать таких неадекватных.
Не говори, а то ишь, здороваться моду взяли😁
+25
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Prokuror Prokurorov
К сожалению, тут никакой ответственности для клюшкошайбера не будет. Дизайнер это не чиновник АП, как в случае с Кокориным. Предвижу, что завтра содержантка хоккеиста скажет, что дизайнер к ней приставал, а муж как порядочный мужчина заступился, но неможко не рассчитал.
+28
-8
+20
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Hola Hola
Ответ Prokuror Prokurorov
К сожалению, тут никакой ответственности для клюшкошайбера не будет. Дизайнер это не чиновник АП, как в случае с Кокориным. Предвижу, что завтра содержантка хоккеиста скажет, что дизайнер к ней приставал, а муж как порядочный мужчина заступился, но неможко не рассчитал.
Да все проще будет - выплатит компенсацию, и разойдутся "по соглашению сторон". Мало кто идет до конца в вопросе наказания преступника, предпочитают брать деньги.
+10
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maxoc
Крэйзи хоккеист ему лечиться надо. После такого его карьера должна закончиться
+7
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Andreir888
Возможно, мы чего-то не знаем, но сам по себе случай возмутительный! "Звезда",...мать!
+7
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N W
Таким не место в спорте, да и в обществе в целом.
+7
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Vv Vv
Сажать
+6
-1
+5
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202standart
Ответ невропатолог
Б#я, поколение ЕГ! НЕТ такого имени Данил!! Есть Данила или Даниил!! 🤦‍♂️
Меня зовут Данилом. Данил
+5
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Max Bochkov
А что не так? Полно таких историй, накапливающихся как снежный ком. В одном только в хоккее столько случаев, когда безнаказанно избивают уголовно-наказуемыми способами людей, когда насильники получают место в сборной, когда клубы подписывают педофилов, а детей важных людей отмазывают за убийства. Это наш мир...
+6
-2
+4
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Vadoniy
Ответ Tango442
Лютая дичь… интересно послушать, как оправдываться будет нападавший, хотя оправдания ему нет! Один проф.спортсмен, хоккеист, а другой дизайнер епт, в принципе, тоже может быть спортсменом, но шансов против хоккеиста не очень много! Тут либо дизайнер заберёт заявление, если успеет написать (скорее всего сделают предложение, от которого невозможно отказаться) или же стритфайтер присядет прилично
Да тут речь об игроке уровня "возьмём для количества", кто его отмазывать будет, если дело огласке предано. Показания жертвы выглядят сюрреалистично, но травмы сняты, подозреваемый не комментирует + в целом так-себе-истории часто рядом с российскими спортсменами, да и закомплексованных ревнивцев безумное количество - вполне вероятно, что событие в реальности и показаниях несильно расходится
+5
-1
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Илья Цветков
Самое тупое, что если хоккеист отправится на пару лет "на выезд" она его ждать не будет 100%
+3
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Tango442
Лютая дичь… интересно послушать, как оправдываться будет нападавший, хотя оправдания ему нет! Один проф.спортсмен, хоккеист, а другой дизайнер епт, в принципе, тоже может быть спортсменом, но шансов против хоккеиста не очень много!
Тут либо дизайнер заберёт заявление, если успеет написать (скорее всего сделают предложение, от которого невозможно отказаться) или же стритфайтер присядет прилично
+4
-1
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Sudeki
Ответ невропатолог
Б#я, поколение ЕГ! НЕТ такого имени Данил!! Есть Данила или Даниил!! 🤦‍♂️
Б#я, чувак, у мя однокашник по гос ID - Данил. И невропатолог русского языка тож до него докапывался. Но жизнь много разнообразнее правил. Был момент в истории, когда не было Даниила и Данилы. А потом - гляди ж-тко...
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pyatachyok
Ответ невропатолог
Б#я, поколение ЕГ! НЕТ такого имени Данил!! Есть Данила или Даниил!! 🤦‍♂️
https://hctorpedo.ru/teamroster/danil-veryaev/
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pyatachyok
Ответ ТИХОМИРОВ РОМАН
а вы часто здороваетесь с девушками с СОСЕДНЕГО подьезда?
Я с бабушкой из соседнего подъезда всегда здороваюсь и с дворником в старые времена (когда я твердо знал, что этот мужик — наш дворник).
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Russel130013
Ответ Tango442
Лютая дичь… интересно послушать, как оправдываться будет нападавший, хотя оправдания ему нет! Один проф.спортсмен, хоккеист, а другой дизайнер епт, в принципе, тоже может быть спортсменом, но шансов против хоккеиста не очень много! Тут либо дизайнер заберёт заявление, если успеет написать (скорее всего сделают предложение, от которого невозможно отказаться) или же стритфайтер присядет прилично
ну хоккеист ну и что?! к сему нагнетают именно профф-принадлежность? и сразу кач идет. у меня сосед дебил работает офис-овощем тоже постоянно хочет по щам! давайте офис менеджеров и бычных неудачников гнобить по проффесиональной принадлежности)))
+4
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Sevara Videos
Ответ Tango442
Лютая дичь… интересно послушать, как оправдываться будет нападавший, хотя оправдания ему нет! Один проф.спортсмен, хоккеист, а другой дизайнер епт, в принципе, тоже может быть спортсменом, но шансов против хоккеиста не очень много! Тут либо дизайнер заберёт заявление, если успеет написать (скорее всего сделают предложение, от которого невозможно отказаться) или же стритфайтер присядет прилично
Никто никуда не присядет. Отмажут хоккеиста. В России за такое всегда отмазывают, если у чувака связи или деньги. Тем более, что тяжких телесных нет.
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Кино Музыка
Обалдеть, у нас весь дом друг с другом здоровается.
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КIR II
Ну если в своё время посадили из-за куриц Кокорина и Мамаева, а это игроки сборной были, то этот должен очень сильно постараться выпросить прощения, чтобы пару лет дизайнер не жарил его курицу, пока он лес будет рубить😂
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reteka
Ответ Сергей Фетисов
Это мнение одной стороны,а другая что сказала?Может всё по делу?Как выяснилось девушка живёт в соседнем подъезде...это как.До ударов он не знал?Вот ему видимо дизайн и навели по соседски.
Как может быть по делу избиение человека? Хоккеисту очень повезёт, если у соседа не будет повреждений сильнее лёгкого причинения вреда здоровью.
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vyjubu darom
Шамаханская царица
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Ai-98
Проблема, понятно, что в даме. Типаж : спутница криминального авторитета. Но шестерки , в данном случае хоккеист, погибают первыми. Спускать нельзя ему.
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ПростоДругЖеныИкарди
Ответ Prokuror Prokurorov
К сожалению, тут никакой ответственности для клюшкошайбера не будет. Дизайнер это не чиновник АП, как в случае с Кокориным. Предвижу, что завтра содержантка хоккеиста скажет, что дизайнер к ней приставал, а муж как порядочный мужчина заступился, но неможко не рассчитал.
Прокурор Прокуроров уже знает все обстоятельства дела?🤣 Пока что широкой публике известна только версия пострадавшего, было бы неплохо узнать, что говорит сам хоккеист и хоть какие-то обстоятельства произошедшего
Но в комментариях уже установили виновность и даже срок назначили🤣 щас ещё возможно налетят "Арря, защищаиш быдло!!! 11!! "
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Gaval
Ответ Max Bochkov
А что не так? Полно таких историй, накапливающихся как снежный ком. В одном только в хоккее столько случаев, когда безнаказанно избивают уголовно-наказуемыми способами людей, когда насильники получают место в сборной, когда клубы подписывают педофилов, а детей важных людей отмазывают за убийства. Это наш мир...
ваш
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