Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий белыми сыграет с Дин Лижэнем в девятой партии
Ян Непомнящий белыми сыграет с Дин Лижэнем в девятой партии матча на первенство мира.
Матч за звание чемпиона мира
Астана, Казахстан
9-я партия
Начало – 12.00 по московскому времени.
Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай)
Счет после восьми партий – 4,5:3,5
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указан игрок с белыми фигурами, справа – с черными.
Всего шахматисты могут провести 14 партий с контролем времени 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход (с 61-го).
За победу в партии присуждается 1 балл, за ничью – 0,5. Чемпионом мира становится игрок, суммарно набравший 7,5.
В случае ничьей (7:7) играется тай-брейк – 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, затем при необходимости еще 2 партии, далее – партии в блиц 3+2 до первой победы.
Расписание матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем
Похоже, все заготовки Дина к матчу за корону с Непомнящим утекли в сеть! Теперь у китайца серьезные проблемы?
Непонятно, что все ноют и умничают (это как в футболе бы забивали в решающих матчах по 5-7 мячей) ну кайф же!
Что уронили ведь Короны вы престиж!»
А мне сказали тут в спортсрушном подразделе:
«Не КМС ты, Ваdaboom, вот и бомбишь!
Но ты учти, что Янчик очень ярок,
Его рубаха аж трещит от силы в ём,
Играет, когда спит, он без помарок…»
А за Корону любит сделать ход-подарок,
Ведь Д4 там в запасе — ход конём.
Ян не голодный, посудите сами:
В хайлайтах там шампусик, канапе.
В доске он видит Доту пред глазами,
Китайца он цейтнотит блефом и тузами
В дебюте шлепает, как пулемет!
Только вот зря Дин шутит с нашим Яном,
Связался зря ты, братик, с русскою душой:
В рулетке русской нету проигравших,
А в русских горках матч весь отыгравши,
Рискуешь оказаться под доской!
Дин выиграет, если Ян проиграет
Если Ян не выиграет, а Дин не пригорает - будет ничья