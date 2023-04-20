Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий белыми сыграет с Дин Лижэнем в девятой партии

Теги результаты Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Ян Непомнящий белыми сыграет с Дин Лижэнем в девятой партии матча на первенство мира.

Матч за звание чемпиона мира

Астана, Казахстан

9-я партия

Начало – 12.00 по московскому времени. 

Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай) 

Счет после восьми партий – 4,5:3,5

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указан игрок с белыми фигурами, справа – с черными.

Всего шахматисты могут провести 14 партий с контролем времени 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход (с 61-го).

За победу в партии присуждается 1 балл, за ничью – 0,5. Чемпионом мира становится игрок, суммарно набравший 7,5.

В случае ничьей (7:7) играется тай-брейк – 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, затем при необходимости еще 2 партии, далее – партии в блиц 3+2 до первой победы.

Расписание матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем

Похоже, все заготовки Дина к матчу за корону с Непомнящим утекли в сеть! Теперь у китайца серьезные проблемы?

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9 комментариев

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nicckk
как бы партия не закончилась уже понятно что будет весело)
+7
0
+7
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Нефтяник001
Как же я кайфую от этого матча! Что ни партия-то эмоции! Просто феерия!
Непонятно, что все ноют и умничают (это как в футболе бы забивали в решающих матчах по 5-7 мячей) ну кайф же!
+5
0
+5
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Коэн Варвар
Матчи с Карлсеном выглядят теперь немного душноватыми...
+4
-1
+3
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L1berty
В этот матче самые интересные стримы из тех, что я смотрел онлайн. Дух захватывает.
+2
0
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interested
Нам нужна одна победа, Ян! Ты невероятно крут, сделай +2.
+1
0
+1
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Араик Оганесян
Ну что там, тот товарищ где, который рассказывает, что если выиграет Динь, значит проиграет Ян. Если сильнее окажется Ян, значит Дину несдобровать. а если никто не выиграет, значит каждому можно дать по 0.5 очка и отпустить на выходной пить кумыс.
0
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badaboom
Я кричал: «Вы что там, обалдели?
Что уронили ведь Короны вы престиж!»
А мне сказали тут в спортсрушном подразделе:
«Не КМС ты, Ваdaboom, вот и бомбишь!

Но ты учти, что Янчик очень ярок,
Его рубаха аж трещит от силы в ём,
Играет, когда спит, он без помарок…»
А за Корону любит сделать ход-подарок,
Ведь Д4 там в запасе — ход конём.

Ян не голодный, посудите сами:
В хайлайтах там шампусик, канапе.
В доске он видит Доту пред глазами,
Китайца он цейтнотит блефом и тузами
В дебюте шлепает, как пулемет!

Только вот зря Дин шутит с нашим Яном,
Связался зря ты, братик, с русскою душой:
В рулетке русской нету проигравших,
А в русских горках матч весь отыгравши,
Рискуешь оказаться под доской!
+2
-2
0
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Makhasamatman Buch
Ян выиграет, если Дин проиграет
Дин выиграет, если Ян проиграет
Если Ян не выиграет, а Дин не пригорает - будет ничья
0
0
0
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asusp527
Ответ nicckk
как бы партия не закончилась уже понятно что будет весело)
Всем кроме проигравшего..
0
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