Нагельсманну нужен проект «с крепким фундаментом». «Челси» не произвел такого впечатления при переговорах (Керри Хау)

Юлиан Нагельсманн хочет работать в стабильном клубе и потому отказал «Челси».

О своем нежелании сотрудничать он уведомил лондонский клуб в четверг, сообщает журналист Sport1 Керри Хау. Такой вариант он рассматривать не будет.

Экс-тренер «Баварии» хочет возглавить проект «с крепким фундаментом». В ходе переговоров с руководством «синих» у него не было ощущения, что « » – именно такой проект.

Ранее сообщалось, что боссы клуба получили смешанные отзывы о от экспертов, с которыми консультировались.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол