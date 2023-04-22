Нагельсманну нужен проект «с крепким фундаментом». «Челси» не произвел такого впечатления при переговорах (Керри Хау)

Теги Челси премьер-лига Англия Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн хочет работать в стабильном клубе и потому отказал «Челси».

О своем нежелании сотрудничать он уведомил лондонский клуб в четверг, сообщает журналист Sport1 Керри Хау. Такой вариант он рассматривать не будет.

Экс-тренер «Баварии» хочет возглавить проект «с крепким фундаментом». В ходе переговоров с руководством «синих» у него не было ощущения, что «Челси» – именно такой проект.

Ранее сообщалось, что боссы клуба АПЛ получили смешанные отзывы о Нагельсманне от экспертов, с которыми консультировались.

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27 комментариев

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Владимир Владимирович
До сих пор поражаюсь как Бавария могла уволить тренера который в пух и прах разорвал группу смерти с Барсой и Интером набрав 18 очков . Это им уже аукнулось , то ли ещё будет .
+33
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+30
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Михо
Хасана и Тухеля уволят, и вернется в Баварию😃
+16
0
+16
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Пацанчик реальный
Ответ Михо
Хасана и Тухеля уволят, и вернется в Баварию😃
Ему всего 35,больше чем уверен,что рано или поздно у него будет второй заход в Баварию!)
+16
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Artūras Grigas
Правильно! Какого хрена ему этот середняк...
+8
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Мандалай
Нагель, похоже, сечёт фишку.
+3
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kvn9
Ответ Михо
Хасана и Тухеля уволят, и вернется в Баварию😃
Вам реально нравилось, как Бавария выглядела при нём и во что играла? Нет, я вполне допускаю, что он ещё молод и наберёт опыта и тренерского мастерства, но то что было меня не особо впечатлило. Были хорошие матчи и короткие отрезки отличной игры, но намного больше невнятной и просто эпидемия бездарных провалов по ходу матчей. Всё это не оправдывает нелепо выбранный момент для увольнения руководством клуба, но всё же.
+4
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Фут.Боль
По факту просто не хочет идти в этот цирк. Но красивый отказ придумать тоже нужно.
+3
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Виталий Ан
Ответ сам ГазПром
А кто это? Ноггельсман? Какое чудо ты сотворил?
Чуть что то не выиграл в Баварии.
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jonnysilverhand01
Какой Нагельсманн, там вон ЧП, фанаты и глоры арсенала горят, нужно пожарных вызывать
+4
-3
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<~Inter~>
Ответ arspurs9
По сути у него 3 варианта. Реал, ПСЖ и Тоттенхэм. Париж можно исключать сразу, Нагельсманн вроде адекват. Шпоры, конечно, не вершина футбола, но и Леви не Боули. Он куда более вменяемый. Тем более, судя по слухам готов начать крупную перестройку. Так что Юлиан вполне может рассмотреть вариант, тем более если не уволят Анчи (думаю для этого у него матч с Сити).
Он спокойно может год без работы на зарплате посидеть. Как раз перезагрузится и вариантов может появиться больше
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Miknik
в Химки
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arspurs9
Ответ <~Inter~>
Он спокойно может год без работы на зарплате посидеть. Как раз перезагрузится и вариантов может появиться больше
Не думаю что ему это нужно в молодом возрасте
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сам ГазПром
Ответ Виталий Ан
Чуть что то не выиграл в Баварии.
Что то выиграть в Баврии не так уж невыполнимо. Хотч бы убрать "чуть". А то, чуть там дело не до завершения довел, чуть в другом месте. Так и останется, чуть-чуть не то.
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андрей кольцов
Ответ alireal
Группа смерти с двумя средняками, ок.
Середняк один уже в полуфинале, в отличие от баварки
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alireal
Ответ Владимир Владимирович
До сих пор поражаюсь как Бавария могла уволить тренера который в пух и прах разорвал группу смерти с Барсой и Интером набрав 18 очков . Это им уже аукнулось , то ли ещё будет .
Группа смерти с двумя средняками, ок.
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Balt
Ответ Пацанчик реальный
Ему всего 35,больше чем уверен,что рано или поздно у него будет второй заход в Баварию!)
Но уже при других менеджерах.
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Михо
Ответ kvn9
Вам реально нравилось, как Бавария выглядела при нём и во что играла? Нет, я вполне допускаю, что он ещё молод и наберёт опыта и тренерского мастерства, но то что было меня не особо впечатлило. Были хорошие матчи и короткие отрезки отличной игры, но намного больше невнятной и просто эпидемия бездарных провалов по ходу матчей. Всё это не оправдывает нелепо выбранный момент для увольнения руководством клуба, но всё же.
Вот про нелепо выбранный момент я и говорю) а вообще этот мой комент был шуткой) и да, мне очень понравилось как Бавария растоптала ПСЖ, все ведь определяет результат в спорте, Тухель уже вылетел из двух турниров, Нагель при всем желании не смог бы выступить хуже
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Николай Зайцев
Слишком много пляшут вокруг тренера, который как и Почетино умеет работать лишь с середняками.
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Pb-SE
Ну если нужен проект с крепким фундаментом, то это в Томь, без вариантов.
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Balt
Намекает на Реал. Карло заволновался. )
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Григорий Гашников
тогда только ПСЖ, там ФФП незыблим
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arspurs9
По сути у него 3 варианта.
Реал, ПСЖ и Тоттенхэм. Париж можно исключать сразу, Нагельсманн вроде адекват.
Шпоры, конечно, не вершина футбола, но и Леви не Боули. Он куда более вменяемый. Тем более, судя по слухам готов начать крупную перестройку. Так что Юлиан вполне может рассмотреть вариант, тем более если не уволят Анчи (думаю для этого у него матч с Сити).
0
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сам ГазПром
А кто это? Ноггельсман? Какое чудо ты сотворил?
+2
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Игорь Удалов
Да и фиг то с этим типом. Капец принцесса. Ничего ещё из себя не представляет
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