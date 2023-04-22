Нагельсманну нужен проект «с крепким фундаментом». «Челси» не произвел такого впечатления при переговорах (Керри Хау)
Юлиан Нагельсманн хочет работать в стабильном клубе и потому отказал «Челси».
О своем нежелании сотрудничать он уведомил лондонский клуб в четверг, сообщает журналист Sport1 Керри Хау. Такой вариант он рассматривать не будет.
Экс-тренер «Баварии» хочет возглавить проект «с крепким фундаментом». В ходе переговоров с руководством «синих» у него не было ощущения, что «Челси» – именно такой проект.
Ранее сообщалось, что боссы клуба АПЛ получили смешанные отзывы о Нагельсманне от экспертов, с которыми консультировались.
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Реал, ПСЖ и Тоттенхэм. Париж можно исключать сразу, Нагельсманн вроде адекват.
Шпоры, конечно, не вершина футбола, но и Леви не Боули. Он куда более вменяемый. Тем более, судя по слухам готов начать крупную перестройку. Так что Юлиан вполне может рассмотреть вариант, тем более если не уволят Анчи (думаю для этого у него матч с Сити).