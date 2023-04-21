Фанаты «Зенита» о Fan ID и клубе: «Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Ландскрона Fan ID Футбол

Болельщики «Зенита» опубликовали клип против Fan ID и осудили поведение клуба.

Ролик появился на канале «Ландскроны» – объединения фанатов петербургской команды.

«Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!» – сообщается в тексте в начале видеоклипа.

В ролике демонстрируется Вираж, фанатский сектор «Газпром Арены», на котором клуб после бойкота фанатов разместил сцену для выступления артистов.

В завершении ролика на фоне зрительских мест на стадионе «Зенита» появляется лозунг Stop Fan ID.

Вместо Виража теперь сцена. «Зенит» вручил там «Ладу» за Fan ID – под песню «Малиновая лада» 😱

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117 комментариев

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Ебздрогыч
Фанаты могут закончиться, а бюджетники - никогда!
+146
-17
+129
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Антиполитпроект
Актуально, как никогда. Особенно, это касается Zоотечественников, поменявших Родину на ж..у президента
+106
-31
+75
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kilo_gilo
Ответ gleb_k
Не понимаю, что клуб-то должен сделать и как он их предал. Нужно было объявить бойкот и сняться или что? Или из принципа никогда не продавать билеты никому больше? Клубу нужно жить дальше, с Ландсроной или без нее. И клуб фанатов никуда не выдавливал.
ну,как минимум, сцену не делать на месте виража
+79
-5
+74
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Юрий Басалай
Я не фанат, но на футбол ездил часто. Сейчас не поеду из принципа из-за фан уйди. У всех упала посещаемость ниже плинтуса, пытаются нагнать народ плюшками. Только на стадион ездили за фанатской атмосферой сопутствующей футболу. Сейчас всё превратится в театр. Пока не уберут эту хрень, не пойду. Не уберут совсем, посмотрю по ТВ
+49
-7
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Илья Савчук
как же по-клоунски выглядит эта трибуна на вираже, неужели руководство не понимает, что нагадило прямо в душу активным болельщикам.
+31
-5
+26
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Пирс Морган
Ответ Ебздрогыч
Фанаты могут закончиться, а бюджетники - никогда!
Милорд, нам нужно больше бюджетников
+19
-2
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Павел Ациферов
Ответ gleb_k
Не понимаю, что клуб-то должен сделать и как он их предал. Нужно было объявить бойкот и сняться или что? Или из принципа никогда не продавать билеты никому больше? Клубу нужно жить дальше, с Ландсроной или без нее. И клуб фанатов никуда не выдавливал.
Клуб и так проживет дальше, без привлечения псевдо-болельщиков на трибуны за бесплатно. Зенит денег все равно не получает, тк болелы денег за билеты не платят. Чем предал? Да банально фанатскую трибуну переделал в сцену, а сначала в открытую продажу пустил билеты туда. Все московские клубы трибуны закрыли и повесили баннер, что это место фанатов, а Зенит повел себя по-скотски со своими фанатами, послав их куда подальше, как бы говоря "вы нам не нужны, мы и без вас справимся", а это плевок в лицо, как по мне
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Игорь Ерофеенков
Ответ Spartakus1984
Надо было ещё раньше бойкотировать,по примеру фан движений других клубов,а не лазить на стадион до последнего.
И что? Какой то другой исход случился?
+11
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Bartez1986
Ни разу не довелось побывать на новом стадионе Спартака. Хотя на выезда гонял в близлежащие города. Планировал в этом сезоне...С женой, с сыном. Но после FanID - не, ни хрена. Оформлять не буду и не поеду. А лучшие времена, надеюсь, настанут
+13
-4
+9
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SadButTrue
Ответ Ебздрогыч
Фанаты могут закончиться, а бюджетники - никогда!
Ой ли? Бюджет может закончиться гораздо раньше чем многие думают, а с ним и бюджетники. Собственно в конце 80-х и конце 90-х именно это и произошло.
+13
-4
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kids
2-3 года и публика будет полностью замещена, фанаты в любом случае уже проиграли
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Михаил Медвидь
Ответ Лёха Жданчик
Это какой-то френдли файер получается)
Мы с тобой Зенит, мы с тобой всегда, ты не будешь один никогда.
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SadlerRG
Ответ SadButTrue
Ой ли? Бюджет может закончиться гораздо раньше чем многие думают, а с ним и бюджетники. Собственно в конце 80-х и конце 90-х именно это и произошло.
Бюджетник в России - это не столько категория работника, сколько тип личности.
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Onion
Это не болельщики, а фанаты.
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MaxBridge
Ответ Антиполитпроект
Актуально, как никогда. Особенно, это касается Zоотечественников, поменявших Родину на ж..у президента
То же самое хотел написать👍
Предавая в себе ЧЕЛОВЕКА помни о последствиях. За все прийдется заплатить
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-7
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Екн Лор
Ответ gleb_k
Не понимаю, что клуб-то должен сделать и как он их предал. Нужно было объявить бойкот и сняться или что? Или из принципа никогда не продавать билеты никому больше? Клубу нужно жить дальше, с Ландсроной или без нее. И клуб фанатов никуда не выдавливал.
Как минимум могли бы войти в положение фанатов и не приглашать на вираж всяких циркачей. Но всех всё устраивает
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Альтависта
Ответ gleb_k
Не понимаю, что клуб-то должен сделать и как он их предал. Нужно было объявить бойкот и сняться или что? Или из принципа никогда не продавать билеты никому больше? Клубу нужно жить дальше, с Ландсроной или без нее. И клуб фанатов никуда не выдавливал.
Может хотя бы не стоило размещать сцену для выступления всяких клоунов на фанатском месте??
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Света Ефремова
Обычные болельщики заступятся.
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гилберт
Ответ Илья Савчук
как же по-клоунски выглядит эта трибуна на вираже, неужели руководство не понимает, что нагадило прямо в душу активным болельщикам.
Конечно понимает.
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Михаил Медвидь
Мы с тобой Зенит, мы с тобой всегда. Ты не будешь один никогда.
+7
-4
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tinez
Соевики и шумеры из службы безопасности Сбера тут как тут на ветке.
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По теме: пафоса много, а Фан Айди делать придётся, да и сегодняшний фанат, в большинстве своём, завтра о футболе и не вспомнит, да и движ ему необходим на время. затем жизнь(семья, работа) заставит забыть о ном.
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Sir_Antonio
а в чем проблема то с fan id? оформляется за 10 минут и вперед на стадион
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Garikus89
Ответ они повсюду
А как вы предали питерское динамо? В 90- е на него ходили больше, чем на зенит
На зенит в первой лиге народу ходило больше, чем на Динамо нормальное в пару сезонов, кто там на Питерское ходил?)
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Екн Лор
Ответ Никита Давыдкин
Ну так была бы нормальная альтернатива режиму, так давно его бы не было. А у нас вместо оппозиции - откровенное шапито
Почитайте что-нибудь про захват НТВ, убийство Политковской, Немцова, и поймёте почему нет нормальной оппозиции.
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El False
Ответ gleb_k
Не понимаю, что клуб-то должен сделать и как он их предал. Нужно было объявить бойкот и сняться или что? Или из принципа никогда не продавать билеты никому больше? Клубу нужно жить дальше, с Ландсроной или без нее. И клуб фанатов никуда не выдавливал.
Не все хотят быть приспособленцами
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