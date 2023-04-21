Фанаты «Зенита» о Fan ID и клубе: «Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!»
Болельщики «Зенита» опубликовали клип против Fan ID и осудили поведение клуба.
Ролик появился на канале «Ландскроны» – объединения фанатов петербургской команды.
«Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!» – сообщается в тексте в начале видеоклипа.
В ролике демонстрируется Вираж, фанатский сектор «Газпром Арены», на котором клуб после бойкота фанатов разместил сцену для выступления артистов.
В завершении ролика на фоне зрительских мест на стадионе «Зенита» появляется лозунг Stop Fan ID.
Вместо Виража теперь сцена. «Зенит» вручил там «Ладу» за Fan ID – под песню «Малиновая лада» 😱
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Предавая в себе ЧЕЛОВЕКА помни о последствиях. За все прийдется заплатить
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По теме: пафоса много, а Фан Айди делать придётся, да и сегодняшний фанат, в большинстве своём, завтра о футболе и не вспомнит, да и движ ему необходим на время. затем жизнь(семья, работа) заставит забыть о ном.