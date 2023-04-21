Фанаты «Зенита» о Fan ID и клубе: «Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!»

Болельщики «Зенита» опубликовали клип против Fan ID и осудили поведение клуба.

Ролик появился на канале «Ландскроны» – объединения фанатов петербургской команды.

«Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!» – сообщается в тексте в начале видеоклипа.

В ролике демонстрируется Вираж, фанатский сектор « », на котором клуб после бойкота фанатов разместил сцену для выступления артистов.

В завершении ролика на фоне зрительских мест на стадионе « » появляется лозунг Stop Fan ID.

Вместо Виража теперь сцена. «Зенит» вручил там «Ладу» за Fan ID – под песню «Малиновая лада» 😱

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