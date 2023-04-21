У Месси 30 (15+15) очков в Лиге 1 – он лидер чемпионата по «гол+пас»

Лионель Месси набрал 30 (15+15) очков по системе «гол+пас» в Лиге 1.

Форвард «ПСЖ» отдал голевой пас на Килиана Мбаппе в эпизоде со вторым голом в матче 32-го тура с «Анжером» (2:0, первый тайм).

В 27 матчах текущего сезона Лиги 1 Лионель забил 15 голов и отдал 15 результативных передач – он лидер чемпионата по системе «гол+пас». На 2-м месте Килиан Мбаппе, у которого 26 (22+4) очков в 28 играх.

Подробную статистику 35-летнего аргентинца можно найти здесь.

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