У Месси 30 (15+15) очков в Лиге 1 – он лидер чемпионата по «гол+пас»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Анжер Килиан Мбаппе Футбол

Лионель Месси набрал 30 (15+15) очков по системе «гол+пас» в Лиге 1.

Форвард «ПСЖ» отдал голевой пас на Килиана Мбаппе в эпизоде со вторым голом в матче 32-го тура с «Анжером» (2:0, первый тайм).

В 27 матчах текущего сезона Лиги 1 Лионель забил 15 голов и отдал 15 результативных передач – он лидер чемпионата по системе «гол+пас». На 2-м месте Килиан Мбаппе, у которого 26 (22+4) очков в 28 играх.

Подробную статистику 35-летнего аргентинца можно найти здесь

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93 комментария

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rigobersong
Уникальный случай когда самый результативной игрок чемпионата не пробивает пенальти:))
+61
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+52
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Барсик Юрана
И это в 36!
+40
-5
+35
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Parce
По мнению фанатов аль-наср эта статистика тоже куплена, также как остальные игроки чемпионата, чтоб Лео не перегнали
+45
-12
+33
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rigobersong
Ответ Parce
По мнению фанатов аль-наср эта статистика тоже куплена, также как остальные игроки чемпионата, чтоб Лео не перегнали
мнение этих фанатов никому не интересно, я перестал проявлять к ним уважение после того, как они стали оправдывать насилие в адрес ребенка-аутиста. После этого им не стоит ничего доказывать, они живут в своем злом мире, но мы все понимаем, за все плохое рано или поздно люди платят:))
+33
-5
+28
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GuruFutbola
Гений и в 35 тащит команду, пока ботокс высыхает в пустыне)
+24
-8
+16
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instasamka
Черепашка более половины своих голов забил с пасов Месси. И мог бы ещё с десяток иметь если бы не косяпорил в 100% моментах!
+18
-2
+16
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instasamka
Месси пешком покоряет Францию. На ЧМ он показал, что бывает когда он начинает бегать привет хорватам и лично Гвардиолу (на тот момент лучшему защитнику Европы с ценником в 100 миллионов)
+18
-2
+16
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VERBLYUD
В последний раз Кришти набирал 30 очков без учета пенальти в чемпионате в сезоне 15/16)
+16
-2
+14
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Фанат Лионеля Месси
Во что играет ПСЖ ?
Если бы не Месси ,то им бы даже место в ЛЧ не светило бы
+16
-3
+13
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مختار موسى حاجييف
Ответ Екн Лор
Златан в этом же возрасте: 71 результативное действие за ПСЖ во всех турнирах Месси: 39 результативных действий Фанбои: Выносите ЗМ!
и Ибре бы вынесли если бы выиграл ЧМ попутно став игроком турнира)
и если бы в его годы не было того же Месси с более лучшими показатями , ну или Роналду.
+13
-1
+12
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Universal1000
Вот это шик конечно. Гений есть Гений. Оба гола сделал.

https://www.youtube.com/watch?v=U5qaZtHKLfg&t=13s

https://www.youtube.com/watch?v=DQgdGZidYsc

В двух эпизодах Класса, Мастерства и Интеллекта больше продемонстрировано, чем у какого-нить переоцененного, деревянного, дубового, пенько-образного, бруско-подобного португальца из пустыни за последние лет эдак 5 наверное в сумме. Думаю несогласных нет, правильно?
+11
-2
+9
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clausevenzzz
8 ЗМ загрузка...
+8
0
+8
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Пепси пеналдувич
Зм его!
+7
-1
+6
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Tazemyrat Kemalow
Ответ instasamka
Месси пешком покоряет Францию. На ЧМ он показал, что бывает когда он начинает бегать привет хорватам и лично Гвардиолу (на тот момент лучшему защитнику Европы с ценником в 100 миллионов)
И привет голландцам и лично Ван Дейка, когда Месси сделал ассист на Молину! ⚽👑🏆🇦🇷👍
+6
0
+6
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Станислав Л
Ответ GuruFutbola
Гений и в 35 тащит команду, пока ботокс высыхает в пустыне)
и держится за пипирку
+5
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Эдмонд
Ответ GuruFutbola
Гений и в 35 тащит команду, пока ботокс высыхает в пустыне)
пока ботокс свои яйца в пустыне показывает)
+5
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Vinnipukh Vinni
Ответ Rumov
А ведь скажут, что саудовский верблюд лучше...
Не, у них сейчас другая мантра - натягивают Мбаппе на глобус.
По их методичкам Мбаппе лучший, а Месси набивает стату в лиге фермеров.
+5
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almatbarsa
Ответ Екн Лор
Златан в этом же возрасте: 71 результативное действие за ПСЖ во всех турнирах Месси: 39 результативных действий Фанбои: Выносите ЗМ!
Златан в 36 был уже в МЛС, в 35 порвал кресты и практически не играл за МЮ, о чем ты вообще пишешь??? Да и ЗМ Месси дадут именно за ЧМ, а не за игру в ПСЖ, но суть этой новости в том что по статистике 35-летний Месси все еще превосходит даже 24-летнего Мбаппе которого уже сейчас считают чуть ли не лучшим в мире
+4
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Dastan Zhapar Uulu
Абсолютный ГОАТ
+4
0
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Комил Мирзаев
нереально как он раздаёт передачи обалдет легендарный игрок
+3
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EminenceGrise
Ответ VERBLYUD
В последний раз Кришти набирал 30 очков без учета пенальти в чемпионате в сезоне 15/16)
Ну как набирал. Накараулил скорее.
+3
0
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Света Володько
Лео продолжает держать баланс 😀
+3
0
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GuruFutbola
Ответ Eden Hazard
Анжер - ПСЖ 0-2. 2 гола Мбаппе, одна голевая у Месси. Но именно он тащит.
Без связующего звена, эта команда рассыпалась как карточный домик)
+2
0
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Станислав Л
Ответ Мадрид наказывает!
Король Анжеров!
за что ты обозвал мбаппе?
+3
-1
+2
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Станислав Л
Ответ Екн Лор
Златан в этом же возрасте: 71 результативное действие за ПСЖ во всех турнирах Месси: 39 результативных действий Фанбои: Выносите ЗМ!
Месси в этом возрасте чемпион мира
Златан.....
Фанбои......6 лига европы
+5
-3
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