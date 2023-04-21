В Госдуме обсудят продажу пива на стадионах 26 апреля: «В ситуации, когда мировые партнеры прекратили помогать, пиво нужно возвращать. Это большие деньги»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Первая лига Вторая лига Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Матч ТВ Спорт-Экспресс алкоголь и спорт Футбол

Продажу пива на стадионах обсудят в комитете Госдумы по физической культуре и спорту.

Как сообщает «Матч ТВ», заседание пройдет 26 апреля.

В пресс‑службе комитета отметили, что речь идет о законопроекте «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и статью 20 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Глава комитета Дмитрий Свищев объяснил, почему эта тема стала особенно актуальна сейчас.

«Я считаю, что в ситуации, когда спорт недофинансируется, когда мировые партнеры покинули страну и прекратили помогать российскому спорту, конечно же нужно возвращать пиво на стадионы.

Когда этот закон может начать действовать? Все зависит от того, поддержит ли нас правительство и другие структуры, от которых зависит пиво на стадионах.

Я думаю, сейчас будут долгие консультации. Появилась надежда на это. Поэтому мы собираемся со спортивной общественностью, с клубами, с федерациями, с министерством, правительством для того, чтобы провести консультации и определить возможности данного проекта. Сейчас он очень актуален.

Потому что нужны деньги. Нужно привлечь все возможные ресурсы, в том числе возможный доход от продаж пива на стадионах. Это очень большие деньги. Деньги пойдут на поддержку самих клубов, детско-юношеских школ», – сказал Свищев «Спорт-Экспрессу».

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70 комментариев

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Александр Мартынов
Так они мировые партнеры или клятый запад? Я запутался
+123
-5
+118
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2vdhrvmmzf
Кому его там продавать собираются? Бюджетникам согнанным на матч?
+87
-6
+81
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Max Zhomkov
теперь будет бесплатные билет, один хот дог и одно пиво :)
+37
-1
+36
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three hundred bucks
Ответ Амин Чич
А ты думаешь бюджетники поголовно все трезвенники и язвенники ?
бюджетники поголовно нищие
+31
-1
+30
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Savarona25
Когда мировые партнеры неожиданно покинули страну, наблюдается дефицит денег и помощи, то остается единственный, простой и беспроигрышный аргумент законодателей - алкоголь. Тут уж сразу забудешь про здоровье нации, безопасность и пр. причины действующего запрета.
+27
-4
+23
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Lev Kondratchik
А до этого деньги командам были не нужны, и поэтому нельзя было продавать пиво?
+22
0
+22
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Ден Ден
В Госдуме на обсуждение важной темы пива потратят больше времени, чем на закон об электронных повестках. Идиоты
+16
0
+16
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Максим Черкашин
Ответ Александр Мартынов
Так они мировые партнеры или клятый запад? Я запутался
Да😄
+17
-2
+15
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Этот Райола хочет денег
Ага, уже сразу пропали возмущенные фигуристки с комментами- пиво убивает спорт, это драки на стадионах, бла-бла-бла! Вот уж действительно, бабло-победи зло!) По фанайди вероятно тоже озарение скоро придет?
+15
-1
+14
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Ковид 07.10.52
Вот загнивающий запад бросил нас...теперь придется народ спаивать...
+16
-4
+12
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Dolphin Alex
Какая же лицемерная система выстроена чекистом...
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-2
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fasttriton
а че китайское пиво не привезли?
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Carlton Palmer
К черту полумеры, даешь рюмочные в каждом секторе
+10
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Melnikov1968
То есть получается наш футбол держался на иностранных партнёрах? Как только они слиняли, вопрос продажи пива стал актуален. Свищ в головном мозгу у этого человека.
+10
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Валдис Пельш
Ответ 2vdhrvmmzf
Кому его там продавать собираются? Бюджетникам согнанным на матч?
дорогое ещё пади
+9
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United
Обсудят продажу пива.. Вот так животрепещущий вопрос, представляю жаркие дебаты и ярые споры. Выступит оппозиция, предоставят пакет поправок, соберут кворум. Чë ж про электронные повестки за 5 минут в трёх чтениях приняли не читая и через день готов был закон? ЦЫрк.
+8
0
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semv
Для начала надо вернуть болельщиков, а потом уже о пиве думать
+6
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d.xoxlov
Ответ Валдис Пельш
дорогое ещё пади
Не знаю, как на ЧМ, но на КК была баночная ссанина Бад по 350 и типа эконом-вариант Клинское по 250 (или 300, не помню).
На РПЛ вряд ли будет крафт. Скорее Охота и Жигулёвское по 150.
+5
0
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Dead88 Poets
Ответ Max Zhomkov
теперь будет бесплатные билет, один хот дог и одно пиво :)
и одно очко
+6
-1
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Black Phoenix
Какой толк в пиве на стадионах, если на стадионы никто толком не ходит, и даже с пивом ходить не будет, ибо завысят там ценники на пойло раза в полтора-два выше номинальной цены...

Отвратительный пример маркетинга, короче.
+8
-4
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Igor Vladimirov
Потом можно водку. А потом наркоту. Это выгодно
+4
0
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Михаил Хромаков
Ответ 2vdhrvmmzf
Кому его там продавать собираются? Бюджетникам согнанным на матч?
бесплатно нальют чтоб привлечь и бюджетников попивающих
+3
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auggust
свободу выменять за пиво, за счет тех у кого эту свободу и собираются забрать...воистину гениально
+5
-2
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андрэ
а ещё туалеты платными сделать так это вообще денег море будет... жёлтое
+3
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Питекантроп
Ответ Ден Ден
В Госдуме на обсуждение важной темы пива потратят больше времени, чем на закон об электронных повестках. Идиоты
Не идиоты, а послушная свита
+2
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