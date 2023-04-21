В Госдуме обсудят продажу пива на стадионах 26 апреля: «В ситуации, когда мировые партнеры прекратили помогать, пиво нужно возвращать. Это большие деньги»

Продажу пива на стадионах обсудят в комитете Госдумы по физической культуре и спорту.

Как сообщает «Матч ТВ», заседание пройдет 26 апреля.

В пресс‑службе комитета отметили, что речь идет о законопроекте «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и статью 20 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Глава комитета объяснил, почему эта тема стала особенно актуальна сейчас.

«Я считаю, что в ситуации, когда спорт недофинансируется, когда мировые партнеры покинули страну и прекратили помогать российскому спорту, конечно же нужно возвращать пиво на стадионы.

Когда этот закон может начать действовать? Все зависит от того, поддержит ли нас правительство и другие структуры, от которых зависит пиво на стадионах.

Я думаю, сейчас будут долгие консультации. Появилась надежда на это. Поэтому мы собираемся со спортивной общественностью, с клубами, с федерациями, с министерством, правительством для того, чтобы провести консультации и определить возможности данного проекта. Сейчас он очень актуален.

Потому что нужны деньги. Нужно привлечь все возможные ресурсы, в том числе возможный доход от продаж пива на стадионах. Это очень большие деньги. Деньги пойдут на поддержку самих клубов, детско-юношеских школ», – сказал Свищев «Спорт-Экспрессу».

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