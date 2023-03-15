Пятерочка от Холанда, «Сити» и «Интер» в 1/4 финала ЛЧ, вылет «Локо» из Кубка, ничья «Спартака» и «Урала», новый формат ЧМ, Fan ID без МФЦ, но с биометрией и другие новости

1. Гениальный Холанд взорвал вечер Лиги чемпионов – его пента-трик (меньше чем за час!) принес «Ман Сити» победу над «Лейпцигом» (7:0) и путевку в четвертьфинал. Остановил норвежца только Гвардиола. Эрлинг – третий игрок с пятью голами в ЛЧ (угадайте двух других), так много до этого он забивал только на молодежном уровне. «Горожане» шестой год подряд сыграют в 1/4 финала.

Вышел в следующий раунд «Интер», выстоявший в Порту – 0:0. Для «нерадзурри» это первый четвертьфинал ЛЧ с 2011 года.

2. «Локомотив» вылетел из Кубка России, проиграв «Акрону» в серии пенальти. Соперник из Первой лиги выбил железнодорожников из турнира второй сезон подряд. Впрочем, «Локо» и так был обречен – клуб наверняка наказали бы техническим поражением за участие Дмитрия Баринова, который должен был отбывать дисквалификацию.

«Спартак» в первом полуфинале Кубка не удержал победный счет в игре с «Уралом» – 1:1. Красно-белые продлили серию без поражений до пяти игр, а вот «Урал» не проигрывает уже 16 матчей кряду. Не обошлось без вопросов к судейству – даже Абаскаль отметил, что у «Спартака» отобрали пенальти.

3. ФИФА утвердила новый формат ЧМ-2026: с 12 группами по 4 команды и 104 матчами за 39 дней. А часть игр ЧМ-2030 может принять Марокко, которое присоединилось к заявке Испании и Португалии вместо Украины.

4. С 15 марта Fan ID можно оформить без посещения МФЦ: потребуются 10-летний загранпаспорт или ЕБС и смартфон с NFC-модулем.

5. Глава родительского комитета Петербурга выступил против бесплатных билетов на матчи «Зенита»: «Это делается для оправдания Fan ID».

6. В Кубке Гагарина ЦСКА обыграл «Северсталь» в 7-м матче серии – 5:3. У Разина много претензий к судьям – больше всего споров вызвал второй гол армейцев, который, похоже, был засчитан ошибочно. Теперь ЦСКА ждет встреча с «Локомотивом», а «Торпедо» сыграет со СКА. «Металлург» также в седьмой игре одолел «Автомобилист» и во 2-м раунде встретится с «Авангардом».

7. Даниил Медведев обыграл Александра Зверева на турнире в Индиан-Уэллс, несмотря на травму, и пробился в 1/4 финала. Андрей Рублев уступил Кэмерону Норри, все результаты – здесь.

8. Йоханнес Клэбо выиграл классический спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене. Кристине Шистад одержала победу в женском классическом спринте.

9. НХЛ. «Вегас» обыграл «Филадельфию», Барбашев сделал дубль, Дорофеев забил во 2-й игре подряд. «Питтсбург» уступил «Монреалю», Малкин набрал 1+1, Гурьянов забил в 3-м матче подряд. «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс», Овечкин не сыграл из-за травмы. «Эдмонтон» победил «Оттаву», Макдэвид набрал 1+1 и установил новый рекорд XXI века – 129 очков. Все результаты дня – здесь.

10. Месси может перейти в Саудовскую Аравию, если будет зарабатывать больше Роналду. Отец Лео потребовал у «Аль-Хилаля» 600 млн евро.

11. WADA наказало 181 российского спортсмена на основании данных московской лаборатории. По 212 делам расследования продолжаются.

12. НБА. 35+17 от Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть в гостях «Новый Орлеан» и другие результаты.

13. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн завершает карьеру. Также заканчивает олимпийская чемпионка из Германии Дениз Херманн-Вик.

14. Швеция отказалась допустить российских лыжников и биатлонистов на чемпионат мира среди военнослужащих. А Польша откажет российским рапиристкам в случае подачи на визы для участия в Кубке мира.

15. Теннисистка Ига Швентек пожаловалась на Анастасию Потапову, которая вышла на матч в футболке «Спартака».

16. «Аль-Наср» Роналду победил «Абхи» и вышел в полуфинал Кубка Саудовской Аравии. Криштиану отыграл 87 минут и мало того что не забил – уже в третьей игре подряд – так еще и глупейшую желтую карточку схватил.

17. Девушка Фернандо Алонсо допустила, что испанец может покинуть «Формулу-1» уже в следующем году.

Цитаты дня

Газзаев об Акинфееве: «Игорь в одном ряду с Яшиным. Великий вратарь, настоящая легенда, патриот и профессионал»

Ари: «В России есть много позитивных вещей. Это прекрасная страна для жизни»

Фетисов о системе «весна-осень»: «Много обсуждали с Лавровым, надо вернуться. Играть в морозную погоду интересно, но для прогресса и популяризации футбола ничего не дает»

Наталья Бестемьянова: «У Трусовой есть проблемы с лишним весом, много психологических сложностей, но она точно вернется»