Звездный форвард « » был близок к трипл-даблу в матче с « » (116:104).

Греческий баскетболист записал на свой счет 36 очков, 11 подборов и 8 передач за 35 минут.

2-кратный MVP реализовал 11 из 23 с игры. В его активе также 1 перехват и 1 блок-шот.

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