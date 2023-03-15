36 очков, 11 подборов и 8 передач от Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» выиграть у «Финикса»
Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо был близок к трипл-даблу в матче с «Финиксом» (116:104).
Греческий баскетболист записал на свой счет 36 очков, 11 подборов и 8 передач за 35 минут.
2-кратный MVP реализовал 11 из 23 с игры. В его активе также 1 перехват и 1 блок-шот.
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