Ига Швентек пожаловалась на Анастасию Потапову, которая вышла на матч третьего круга в Индиан-Уэллс против Джессики Пегулы в футболке «Спартака». После обращения польки WTA запретит ношение формы российских клубов.

«Честно говоря, я была удивлена. Мне казалось, она понимает, что в такие времена нельзя демонстрировать свои взгляды, даже если она болеет за эту команду. Я не знала, что сделает WTA и какими будут последствия такого поведения.

Я поговорила с руководством и в какой-то степени убедилась, что таких ситуаций будет меньше. Мне сказали, что тур объяснит другим игрокам, что сейчас нельзя поддерживать какие-либо российские команды, и меня это немного успокоило.

С другой стороны, раз такие ситуации случаются, сообщить об этом нужно было намного раньше. В начале [спецоперации] в раздевалке было много хаоса. Было непонятно, как ко всему этому относится. Если бы с самого начала руководство давало четкие инструкции, тогда, возможно, таких ситуаций не было бы вообще».

Российская теннисистка вышла на матч в США в форме «Спартака». Болеет с 10 лет и знакома с Промесом

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе