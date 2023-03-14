Швентек пожаловалась на Потапову, вышедшую на матч в Индиан-Уэллс в джерси «Спартака». WTA запретит игрокам надевать футболки российских клубов

Теги Спартак WTA Анастасия Потапова Ига Швентек Футбол

Ига Швентек пожаловалась на Анастасию Потапову, которая вышла на матч третьего круга в Индиан-Уэллс против Джессики Пегулы в футболке «Спартака». После обращения польки WTA запретит ношение формы российских клубов.

«Честно говоря, я была удивлена. Мне казалось, она понимает, что в такие времена нельзя демонстрировать свои взгляды, даже если она болеет за эту команду. Я не знала, что сделает WTA и какими будут последствия такого поведения.

Я поговорила с руководством и в какой-то степени убедилась, что таких ситуаций будет меньше. Мне сказали, что тур объяснит другим игрокам, что сейчас нельзя поддерживать какие-либо российские команды, и меня это немного успокоило.

С другой стороны, раз такие ситуации случаются, сообщить об этом нужно было намного раньше. В начале [спецоперации] в раздевалке было много хаоса. Было непонятно, как ко всему этому относится. Если бы с самого начала руководство давало четкие инструкции, тогда, возможно, таких ситуаций не было бы вообще».

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68 комментариев

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Сироткин Александр
Поляки и укры, одна продажная порода. Исторический факт.
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Великий Алонсо
Совсем не сторонник Швентек, но это правильно, хайпожорку и популистку надо пресекать.
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Stivi M.D.
Ответ Timofey29
Так оригинально. Всё-таки расскажите по секрету
А оно тебе надо? Не вывезешь же
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Евгений Араев
Анастасия, молодец.
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Геннадий Тёкин
Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша).
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Ramil_27
От польских крыс другого и не ожидал)
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Владислав Булгаков
Ответ Пинающий Достоинства
Пусть наденет Настя футболку Шахтера, пусть у них будет когнитивный диссонанс ))
😀😀😀
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Stivi M.D.
Ответ Arman FCSM
А Швентек со "Спартаком" играла? Ты че несёшь?
И что? Тебе разжевать? Спартак и другие клубы объявилены персонами нон грата везде за пределами России. Если отменили символику целой страны, то и все спортивные организации, входящие в нее и подавно должны
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Sawka-promakawka
Ответ Анастасия98.98
Честно говоря, не ожидала от Швентек. Думала, она умнее. "Нельзя демонстрировать свои взгляды", очень интересно, конечно, с какой это стати.
Она носит украинский флаг на кепке, это можно, а другим нельзя , это другое!
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Пинающий Достоинства
Пусть наденет Настя футболку Шахтера, пусть у них будет когнитивный диссонанс ))
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Заборостроитель
Спартак в пердив
Лукойл -- штраф за рекламу
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Scorpio_17
Мужика бы себе нашла.
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Timofey29
Ответ Stivi M.D.
Может что-то случилось?
Так оригинально. Всё-таки расскажите по секрету
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Kubinec_
типичные ляхи
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Посторонним В
Когда я думаю о поляках, мне хочется принять таблетку от национализма. Иммунитет к этому заболеванию сразу снижается))
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Владислав Булгаков
Ответ Stivi M.D.
Российские клубы не для того забанили в еврокубках, чтобы потом кто-то выходил на весь мир с их футболками
Ты хрень несёшь)
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Владислав Булгаков
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Щас она на флаге Польши белый и красный найдет ещё
Ужаснется)
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Arman FCSM
Ответ Stivi M.D.
Российские клубы не для того забанили в еврокубках, чтобы потом кто-то выходил на весь мир с их футболками
А Швентек со "Спартаком" играла? Ты че несёшь?
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sogdianes
Или боты зашли на сайт, или сайт перестал быть спортивным.
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Guillermo
Ответ ART DK
Вспоминается «Но кто написал 4 миллиона доносов?!» . Просто какой-то идиотизм
Никто не писал. Вот это враньё
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Tiestorzn17
Перебор
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Товарищ Майор.
"Ля ты кpыca"
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Почтенный эльф
Тут уместно некое польское слово на букву "к".
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Вовщик
Как убивали Спартак в Европе
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Stivi M.D.
Ответ Guillermo
Да, все в край охренели!
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