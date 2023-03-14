Польша откажет российским рапиристкам в случае подачи на визы для участия в Кубке мира

Польша откажет российским рапиристкам в случае подачи на визы для участия в этапе Кубка мира по фехтованию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польское консульство в Москве. Соревнования, которые являются квалификационными на Олимпиаду-2024 в Париже, пройдут с 21 по 23 апреля в польской Познани.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.

«На данный момент выдача виз с целью, указанной в электронном письме, приостановлена», – ответил представитель консульства на вопрос о том, есть ли сейчас у российских спортсменов возможность подать заявление на получение шенгенских виз в польское консульство в Москве.

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