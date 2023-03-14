Польша откажет российским рапиристкам в случае подачи на визы для участия в Кубке мира

Теги сборная России сборная России жен FIE Кубок мира Фехтование

Польша откажет российским рапиристкам в случае подачи на визы для участия в этапе Кубка мира по фехтованию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польское консульство в Москве. Соревнования, которые являются квалификационными на Олимпиаду-2024 в Париже, пройдут с 21 по 23 апреля в польской Познани.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.

«На данный момент выдача виз с целью, указанной в электронном письме, приостановлена», – ответил представитель консульства на вопрос о том, есть ли сейчас у российских спортсменов возможность подать заявление на получение шенгенских виз в польское консульство в Москве.

О, первое возвращение России после отстранения! В фехтовании не выдержали года без наших

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43 комментария

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tyuiop tyuiop
Ответ Sla Slo
Тупойтупой, откуда ты про 3 дня взял данные ?
а вот все такие как ты писали
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murzzzzzilka
Ответ Batt Monner
Так с позиции Польши, поляки отказывают дикарям, недостойным быть частью цивилизованной Европы, в визе
Дикарям, привязывающим людей к столбам в 21-м веке, они не отказывают как раз.
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Kestutis Ceponis
Сколько можно обманывать спортсменов и их болельщиков? Поползли бессознательные слухи, что, может быть, спортсменов допустят к участию в международных соревнованиях. Каким же надо быть тупым, чтобы верить в эту ерунду. Никто никого не простит, так как они изолированы и будут продолжать ждать своего шанса. Какая несправедливость, жаль спортсменов, они начинают верить, что препятствий для участия не будет. Понятно, что это просто вымысел, не надо спортсменов вводить в заблуждение. С уважением.
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Atsuktuvas
Кажется, в нашем гениальном плане триумфального возвращения мы снова не всё предусмотрели...
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Kareglazaya
По идее, за недопуск спортсменов должно быть наказание вплоть до переноса турнира в другую страну.
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IrbIS
ее прямая речь -
всего лишь ее личная эмоциональная оценка, не имеющая ничего общего с реальностью, никто менять места проведения соревнований не будет,
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Batt Monner
Ответ Антон Киселёв
Перед Евро-2020 Арустамяну отказали в азербайджанской визе, так тут столько комментариев было про "дикарей, не достойных быть частью цивилизованной Европы" Теперь получается что в Баку опередили время и подход был вполне европейским🤣
Так с позиции Польши, поляки отказывают дикарям, недостойным быть частью цивилизованной Европы, в визе
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Twisty
Ответ imaxim
FIE может перенести старт или хотя бы статус Олимпийской квалификации
не думаю,что FIE располагает ресурсами на это, наверняка придется компенсировать полякам затраты на проведение
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imaxim
Ответ tyuiop tyuiop
угу Эритрея
У Эритреи голос за 89 стран? Спасибо, не знал
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imaxim
Ответ Twisty
хотелось бы, но вопросы из разных плоскостей и вопрос границ Польши или иных вопросов, связанных с пересечением границы (виза и тд), явно не в компетенции FIE
FIE может перенести старт или хотя бы статус Олимпийской квалификации
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Twisty
Ответ imaxim
FIE задекларировали своё отношение и к первому и ко второму возможному кейсу. Поэтому пока у меня большие надежды на этот прецедент
хотелось бы, но вопросы из разных плоскостей и вопрос границ Польши или иных вопросов, связанных с пересечением границы (виза и тд), явно не в компетенции FIE
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imaxim
Ответ IrbIS
местный imaxim дезинформирует народ, говоря что кто-то куда то будет переносить соревнования, это абсолютная чушь, это очевидно что таким гемороем как сверстывания календаря ради одной страны никто в FIE заниматься не будет, но все же на конгрессе они действительно предупредили, что те кто откажутся выходить против РФ получат черную карточку(дисквалификация), что в сезон квалификации к ОИ может иметь последствия... что касается Польши и не выдачи виз, как сказал Мамедов это было сделано ради интереса, дадут или нет кому интересно, его полное интервью https://www.sport-express.ru/fencing/reviews/olimpiada-intervyu-prezidenta-ffr-ilgara-mamedova-kogda-dopustyat-sportsmenov-na-mezhdunarodnuyu-arenu-2049875/
Прямая речь Харлан:
«Международная федерация фехтования будет делать все возможное, чтобы представители России и Белоруси ездили на соревнования. Будут менять места проведения, если эти фехтовальщики не могут туда поехать.
Если кто-то не захочет с ними фехтовать или устроить бойкот, то уже объявили о наказании по кодексу. Я не знаю, что делать. Я хочу ездить на соревнования и жить свою жизнь, фехтовать, но если да, не понимаю, что делать.»
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Sla Slo
Ответ Антон Киселёв
Перед Евро-2020 Арустамяну отказали в азербайджанской визе, так тут столько комментариев было про "дикарей, не достойных быть частью цивилизованной Европы" Теперь получается что в Баку опередили время и подход был вполне европейским🤣
Польша - гиена Европы (В. Черчилль)
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Sla Slo
Ответ tyuiop tyuiop
ты уже киев за три дня взял, дольщик. с кем делить собирался? с тем кем раньше делили щас Польша в союзе поставляет оружие
Тупойтупой, откуда ты про 3 дня взял данные ?
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imaxim
Ответ Twisty
одно дело отказ спортсменов выходить с ними, другое дело, если на границе развернут или не дадут визу
FIE задекларировали своё отношение и к первому и ко второму возможному кейсу. Поэтому пока у меня большие надежды на этот прецедент
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все на п1
молодцы поляки!
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Советский Комиссар
Очевидный нацизм
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Edberg
Пасоны еще не догадались что мир для них изменился окончательно и бесповоротно
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Twisty
Ответ imaxim
Нет, в решении FIE заявлено, что в случае отказа фехтовать с россиянами и белорусами будет наказание по кодексу. Также FIE заявило, что в случае невозможности для россиян и белорусов добраться до международных стартов, эти старты будут переноситься в другие места. Харлан очень возмущалась
одно дело отказ спортсменов выходить с ними, другое дело, если на границе развернут или не дадут визу
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gukmamop
Поставить дорожки на границе РФ и Польши в нейтральной зоне и провести соревнования там . Заодно это будет самый громкий инфоповод в фехтовании за 50 лет.
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tyuiop tyuiop
Ответ imaxim
89 стран проголосовали за возвращение России в мировые старты. Уверен, найдётся место в этих странах. Даже больше чем уверен, что и не во всех 46 странах, голосовавших против, не дадут визы
угу Эритрея
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tyuiop tyuiop
Ответ Диванный эксперт
Или делить?)
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IrbIS
местный imaxim дезинформирует народ, говоря что кто-то куда то будет переносить соревнования, это абсолютная чушь, это очевидно что таким гемороем как сверстывания календаря ради одной страны никто в FIE заниматься не будет, но все же на конгрессе они действительно предупредили, что те кто откажутся выходить против РФ получат черную карточку(дисквалификация), что в сезон квалификации к ОИ может иметь последствия...
что касается Польши и не выдачи виз, как сказал Мамедов это было сделано ради интереса, дадут или нет
кому интересно, его полное интервью
https://www.sport-express.ru/fencing/reviews/olimpiada-intervyu-prezidenta-ffr-ilgara-mamedova-kogda-dopustyat-sportsmenov-na-mezhdunarodnuyu-arenu-2049875/
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Konstantin_ZV
вот лишь бы нагадить. в чем спортсменки виноваты
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tyuiop tyuiop
Ответ Pertinax Gandi
Вряд ли что-то будут переносить. Есть маза, что наших международная федерация допустила до соревнований, зная, что Польша их на отбор всё равно не пустит. Таким образом федерация покажет свою нейтральность - спорт вне политики, а противники допуска россиян тоже будут удовлетворены.
логичео
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