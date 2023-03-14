Польша откажет российским рапиристкам в случае подачи на визы для участия в Кубке мира
Польша откажет российским рапиристкам в случае подачи на визы для участия в этапе Кубка мира по фехтованию.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польское консульство в Москве. Соревнования, которые являются квалификационными на Олимпиаду-2024 в Париже, пройдут с 21 по 23 апреля в польской Познани.
Ранее Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.
«На данный момент выдача виз с целью, указанной в электронном письме, приостановлена», – ответил представитель консульства на вопрос о том, есть ли сейчас у российских спортсменов возможность подать заявление на получение шенгенских виз в польское консульство в Москве.
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всего лишь ее личная эмоциональная оценка, не имеющая ничего общего с реальностью, никто менять места проведения соревнований не будет,
«Международная федерация фехтования будет делать все возможное, чтобы представители России и Белоруси ездили на соревнования. Будут менять места проведения, если эти фехтовальщики не могут туда поехать.
Если кто-то не захочет с ними фехтовать или устроить бойкот, то уже объявили о наказании по кодексу. Я не знаю, что делать. Я хочу ездить на соревнования и жить свою жизнь, фехтовать, но если да, не понимаю, что делать.»
что касается Польши и не выдачи виз, как сказал Мамедов это было сделано ради интереса, дадут или нет
кому интересно, его полное интервью
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