Ари: «В России есть много позитивных вещей. Это прекрасная страна для жизни»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Ари Матч ТВ Лукас Вера I Футбол

Ари положительно оценил желание Лукаса Веры получить российское гражданство. 

– Лукас Вера из «Оренбурга» заявил, что не прочь получить российский паспорт. Как оцениваете такое желание аргентинца? Правильно ли, что парни из других стран хотят стать гражданами России?

– Во многих странах вполне нормально получить гражданство там, где вы работаете. Мы знаем, что в России есть много позитивных вещей. При этом ты можешь играть за местную сборную, получаешь возможность жить в стране без визы. Россия – это прекрасная страна для жизни! – сказал бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива».

Ари поддерживает Fan ID. А еще называет Путина красавчиком и считает, что РПЛ – 4-я лига мира 

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49 комментариев

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tankist231
Ответ ТТД Бубнова
Ари это сын скабеевой и соловьева?
А ты чей сын? Макаревича и Лазаревой?
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OldRedWhite
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Вот тут согласен 👍
Если только не подохнет этот мужчина на зоне от туберкулеза )))
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Sajres_Smit
Ответ tyuiop tyuiop
Россия оказалась на 56-м месте среди 59 стран в рейтинге лучших мест для жизни и работы за границей Expat Insider 2021
Этот бред можешь сбежавшим в Грузию скармливать.
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S.Mane10
Ари, в депутаты
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Sajres_Smit
Ответ summerglau
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в РФ за 2019-21 гг снизилась почти на 5 лет - до 64,2 года, пишет The Economist со ссылкой на данные официальной статистики. В среднем российские мужчины живут так же «долго», как в Гаити, и на 6 лет меньше, чем в Бангладеш. По сравнению с Японией средняя продолжительности жизни российских мужчин ниже на 18 лет.
Снизилась по сравнению с чем? А ничего что она НЕ снизилась на 5 лет, а увеличилась за период 2010-2018? Пруф: https://rosinfostat.ru/prodolzhitelnost-zhizni/
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Sajres_Smit
Ответ Spartak Forever
Советую по ездить по нашим городам. Можешь начинать с Читы и увидишь уровень жизни
Я не сказал, что у нас лучше всех. Возьми да поезди по аналогичным городам той же Бразилии, Мексики, да даже Малайзии.
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KMR
Дети и жены чинуш думали иначе. Кстати яхты их не в портах России стояли и стоят
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Andrew Chepaylo
Ответ Кеша
Ари красавчик ! Россия самая лучшая страна! 11 часовых поясов ! Кто на Камчатке не бывал , тот красоты не видал ! А все гавкающие из вне на Россию просто завидуют нашей стране ! Табаки ваш выход !мне тьфу на вас минусаторов . Мы уж точно живем лучше прибалтов и поляков . Тьфу на вас !
А ты сам то в Польше и Прибалтике бывал? и где нибудь за мкадом, Питером?)))
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Spartak Forever
Ответ Sajres_Smit
Отчасти он прав так-то. Впереди России по уровню жизни, безопасности, удобству в лучшем случае полтора десятка западных стран плюс Япония, Китай, Сингапур.
Советую по ездить по нашим городам. Можешь начинать с Читы и увидишь уровень жизни
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summerglau
Ответ Sajres_Smit
Отчасти он прав так-то. Впереди России по уровню жизни, безопасности, удобству в лучшем случае полтора десятка западных стран плюс Япония, Китай, Сингапур.
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в РФ за 2019-21 гг снизилась почти на 5 лет - до 64,2 года, пишет The Economist со ссылкой на данные официальной статистики.
В среднем российские мужчины живут так же «долго», как в Гаити, и на 6 лет меньше, чем в Бангладеш. По сравнению с Японией средняя продолжительности жизни российских мужчин ниже на 18 лет.
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tyuiop tyuiop
Ответ evil
с деньгами можно жить, где угодно
но, как видно по ари, лучше все таки не в России
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tyuiop tyuiop
Ответ 2882
А зачем ты Зеленского постоянно приплетаешь? Причем два раза в одном предложении. И про бункер и про могучий язык , которым он известно что и кому лижет
пропоганда кремлеботов настолько бездарна что не способна даже придумать своих подкллов и только зеркалит украинские)))
ну всем же ясно что только один президент скрывается от всех в бункере
вы б ещё зел назвали плешивым дедом)))
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Marcus-light
Если есть деньги в избытке - Россия, как и многие другие страны, чудесна!)
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tyuiop tyuiop
Ответ Sajres_Smit
Отчасти он прав так-то. Впереди России по уровню жизни, безопасности, удобству в лучшем случае полтора десятка западных стран плюс Япония, Китай, Сингапур.
Россия оказалась на 56-м месте среди 59 стран в рейтинге лучших мест для жизни и работы за границей Expat Insider 2021
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saionera
красавчик,накрайше не то что пр. леги ,как бабло получать у русских,так они первые ,всё окей,как к себе переберуться начинают гадить,свиньи неблагодарные,всё новровят куснуть за руку,которая их кормила
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Zenith forever
Ответ Теннисный абсолют
Россия - одно из последних убежищ в мире для белого гетеросексуального мужчины... Хотя бы этим она прекрасна.
Верно. Но смотрю тебе начали минусы ставить. И этого хотят нормальных парней лишить.
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Михаил Хромаков
а когда Ари вернется в нашу прекрасную страну? или он даже в Госдуме удаленно собрался работать?
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Плацкарт Вагоныч
Ари уже не знает, как еще похвалить Россию, чтобы в депутаты взяли 😂
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Homelender_666
Россия действительно прекрасная страна, но у неё ужасное руководство😥
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Пётр Смирнов
Ответ Кеша
Ари красавчик ! Россия самая лучшая страна! 11 часовых поясов ! Кто на Камчатке не бывал , тот красоты не видал ! А все гавкающие из вне на Россию просто завидуют нашей стране ! Табаки ваш выход !мне тьфу на вас минусаторов . Мы уж точно живем лучше прибалтов и поляков . Тьфу на вас !
Так РФ и живёт лучше Польши и Прибалтики(в чём ещё конкретно лучше) не из-за своего суперразвития или технологических достижений, а из-за огромного количества природных ресурсов. Дай такие ресурсы странам Прибалтики или Польше и они бы жили лучше в десятки раз, нежели россияне
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FSFAFA
Новая постоянная рубрика?)
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2882
Ответ Влад Путман
Наверно, даже дед из бункера не видит столько плюсов в России, сколько Ари по прозвищу "могучий язык".
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Злобный Конь
Ответ Кеша
Ари красавчик ! Россия самая лучшая страна! 11 часовых поясов ! Кто на Камчатке не бывал , тот красоты не видал ! А все гавкающие из вне на Россию просто завидуют нашей стране ! Табаки ваш выход !мне тьфу на вас минусаторов . Мы уж точно живем лучше прибалтов и поляков . Тьфу на вас !
При чём здесь красоты регионов? Когда ты выходишь из подъезда,а асфальт разбит,дорога в ямах,с крыши может упасть наледь,под ногами - каша из снега,луж,льда ,то тут не до "Здесь начинается Россия" (камчадалы в курсе).
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Sajres_Smit
Ответ Bartez1986
Забыл добавить - "И все остальные страны нам завидуют"
Отчасти он прав так-то. Впереди России по уровню жизни, безопасности, удобству в лучшем случае полтора десятка западных стран плюс Япония, Китай, Сингапур.
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АРХАТ
Ну да, взяли и отправили 300 тыс людей защищать российский капитал олигархов на Украине
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