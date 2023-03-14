Ари: «В России есть много позитивных вещей. Это прекрасная страна для жизни»
Ари положительно оценил желание Лукаса Веры получить российское гражданство.
– Лукас Вера из «Оренбурга» заявил, что не прочь получить российский паспорт. Как оцениваете такое желание аргентинца? Правильно ли, что парни из других стран хотят стать гражданами России?
– Во многих странах вполне нормально получить гражданство там, где вы работаете. Мы знаем, что в России есть много позитивных вещей. При этом ты можешь играть за местную сборную, получаешь возможность жить в стране без визы. Россия – это прекрасная страна для жизни! – сказал бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива».
Ари поддерживает Fan ID. А еще называет Путина красавчиком и считает, что РПЛ – 4-я лига мира
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
В среднем российские мужчины живут так же «долго», как в Гаити, и на 6 лет меньше, чем в Бангладеш. По сравнению с Японией средняя продолжительности жизни российских мужчин ниже на 18 лет.
ну всем же ясно что только один президент скрывается от всех в бункере
вы б ещё зел назвали плешивым дедом)))