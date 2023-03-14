Глава родительского комитета Петербурга о бесплатных билетах на «Зенит»: «Это делается для оправдания Fan ID. Клуб несет убытки и вынужден выкручиваться. Некрасиво по отношению к людям, не по-петербургски»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Политика Fan ID Футбол

Михаил Богданов выступил против бесплатных билетов на матчи «Зенита».

Ранее Sports.ru выяснил, что билеты на матч 19-го тура Мир РПЛ против «Химок» на «Газпром Арене» распространялись бесплатно через школы и бюджетные организации Санкт-Петербурга.

«Это прекрасная возможность сходить поболеть за «Зенит» и так далее, только это делается не чтобы поддержать школьников, а чтобы оправдать Fan ID. В этой ситуации клуб несет убытки и вынужден выкручиваться вот таким способом. Только непонятно, почему вдруг город должен оплачивать билеты, если у нас весь футбол коммерческий. То есть тут вопросы.

Если город хочет поощрять учителей, детей и родителей походами на такие мероприятия, это надо делать без привязки к Fan ID. А тут очередная история некрасивого отношения к людям – решаются какие-то свои проблемы под прикрытием заботы. Якобы мы тут вам такой подарок делаем, а на самом деле все ради другого. Некрасиво это, не по-петербургски», – сказал глава родительского комитета Санкт-Петербурга.

Бесплатные билеты на «Зенит» раздают через школы и бюджетные организации. Вот доказательства

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58 комментариев

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гилберт
У кого футбол коммерческий?
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Scrumhalf
Совестливый и честный человек, настоящий петербуржец!
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Егор Егор
Ответ Злодей Спб
Никогда такого не было и вот опять :) Как уже вчера обсуждалось, в Петербурге это называется админ ресурсом, а в Москве социальными программами.
У вас реально какие-то проблемы - даже тут московский след нашли. Удивительно, что такое наблюдается только у людей, имеющих симпатию к Зениту.
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Косолапый не Мишка
Ответ ЗЕНИТ65
2600 школьников на спартак бесплатно. Аплодируй!
При чем здесь Спартак ? Тут вроде бы, говорит глава родительского комитета Петербурга. Или Спартак уже в СПБ ?
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mean machine/
Ответ Лейтенант Гофмиллер
"Ранее Sports.ru выяснил, что билеты на матч 19-го тура Мир РПЛ против «Химок» на «Газпром Арене» распространялись ***бесплатно*** через школы и бюджетные организации Санкт-Петербурга". «Это прекрасная возможность сходить поболеть за «Зенит» и так далее, только это делается не чтобы поддержать школьников, а чтобы оправдать Fan ID. ... Только непонятно, почему вдруг город ***должен оплачивать билеты***, если у нас весь футбол коммерческий. То есть тут вопросы." ______________________ Три раза перечитал эти два взаимоисключающих абзаца и ничего не понял. Что сей "правдоруб" имел в виду, когда говорил про город, оплачивающий билеты?
Это обычное лицемерие. Сначала они визжат: Лучше бы детям помогли и сделали бесплатные билеты! А потом, когда это происходит, начинается визг, причину которого даже визжащий объяснить не может.
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a2wai
Все ради чего писалась эта новость, заложено во фразе "Если город хочет поощрять учителей, детей и родителей походами на такие мероприятия, это надо делать без привязки к Fan ID".

Вывод в этой фразе следующий - учителей, детей и родителей тоже считают преступниками, равнозначно фанатам.
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Fomin525
Ответ Назар Игорь
Не совсем понятно возмущение родительского комитета. Ну вручили бесплатный билет, однако это не значит что на стадион погонят под конвоем. Не хочешь - не ходи.
билет клубу оплатил город с моих и твоих налогов.
а не хочешь ходи-не ходи
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Егор Егор
Ответ Kyancey
Скоро будут декорации болельщиков ширмой, как во время ремонта зданий, если этот фай уйди не отменят хотя бы на РПЛ
А где он еще есть, кроме РПЛ?
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Маргарита Михайловна
А что же молчали когда город оплачивал билеты на новогодние шоу Навки с Щербаковой. На них тоже люди не хотели идти.
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Мукунку хороший
Ответ ЗЕНИТ65
2600 школьников на спартак бесплатно. Аплодируй!
Господи.. что же вы за люди.. Ну признали уже все ваши,что по 20.000 загоняете на трибуны.факты предоставили.. а ты всё на Спартак катишь..
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Fomin525
Ответ encaro_one
"Если город хочет поощрять учителей, детей и родителей походами на такие мероприятия, это надо делать без привязки к Fan ID.". Спартак умудрился не вляпаться в привязку к FanID
Спартак вляпался намного круче.
Школьников на Спартак запустили именно тогда, когда поняли что даже без фан айди Открытие будет полупустой.
матч с Локо на кубок собрал 10т, спасибо московским школьникам и добрым дядям из рфс и мэрии )
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mean machine/
Ответ Назар Игорь
Не совсем понятно возмущение родительского комитета. Ну вручили бесплатный билет, однако это не значит что на стадион погонят под конвоем. Не хочешь - не ходи.
В моем советском детстве бесплатные билеты на футбол были бы за счастье. Помню, в середине 80-х в футбольной школе нам тренер пообещал за победу в матче с более старшим возрастом поездку на матч Зенита - как же мы рубились в том матче! Проиграли 2:4, но оба мяча я забил!)
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Гуселебедь
Грустно, что это даже не попытка "выкрутиться финансово". Кто-то действительно думает, что при покровительстве Газпрома менеджмент Зенита (из того же Газпрома) на полном серьёзе обеспокоен вопросом прибыли клуба? Едва ли. Это попытка одних гос управленцев, находящихся у руля клуба, прикрыть решение других гос управленцев, находящихся у руля других структур. Это даже не жест отчаяния, это очередная потемкинская "хитрость", прозрачная и читаемая
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last_guard
Некрасиво согласен, но как раз таки очень "по-петербургски"
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viktorpavlov70
Ответ ЗЕНИТ65
2600 школьников на спартак бесплатно. Аплодируй!
Причём здесь Зенит, Спартак и т.д.? Эти потёмкинские деревни одинаковы везде, и в Нижнем Новгороде, и в Ростове, и везде. Этот мужик не С-Петербург как-то облил грязью, он саму идею Фан-Айди макнул в субстанцию.
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Честный контроль
Ответ Homsder
Это Москва виновата, это она втихаря по школам питерским ходила и билеты раздавала бесплатные
Ну а кто еще то, если не мы)
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Лейтенант Гофмиллер
"Ранее Sports.ru выяснил, что билеты на матч 19-го тура Мир РПЛ против «Химок» на «Газпром Арене» распространялись ***бесплатно*** через школы и бюджетные организации Санкт-Петербурга".

«Это прекрасная возможность сходить поболеть за «Зенит» и так далее, только это делается не чтобы поддержать школьников, а чтобы оправдать Fan ID. ... Только непонятно, почему вдруг город ***должен оплачивать билеты***, если у нас весь футбол коммерческий. То есть тут вопросы."
______________________
Три раза перечитал эти два взаимоисключающих абзаца и ничего не понял. Что сей "правдоруб" имел в виду, когда говорил про город, оплачивающий билеты?
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Альтависта
Выдал базу.
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Kobra Kobra
Осторожно, он герой!!
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Kit244098
Глас вопиющего в пустыне. Респект Богданову.
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Любовь Мелехова
Ответ Поцелуй Оздоева
Какие налоги платят бабушки?
НДС при любой покупке.
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Абдаллах аль-Кутба
Ответ Тиджани Бабангида
Мощное заявление. Не побоялся назвать вещи своими именами.Люди все понимают подоплеку неожиданной щедрости
Газпроменфюрер Мюллер приобщает детей к футболу,что вам не нравится?
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Rom-Spb
Все правильно сказал
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Vanek1411
> почему вдруг город должен оплачивать билеты, если у нас весь футбол коммерческий

По-моему, у нас как раз-таки весь футбол бюджетный.
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Назар Игорь
Не совсем понятно возмущение родительского комитета. Ну вручили бесплатный билет, однако это не значит что на стадион погонят под конвоем. Не хочешь - не ходи.
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