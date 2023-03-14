Глава родительского комитета Петербурга о бесплатных билетах на «Зенит»: «Это делается для оправдания Fan ID. Клуб несет убытки и вынужден выкручиваться. Некрасиво по отношению к людям, не по-петербургски»

Михаил Богданов выступил против бесплатных билетов на матчи « ».

Ранее Sports.ru выяснил, что билеты на матч 19-го тура Мир против «Химок» на «Газпром Арене» распространялись бесплатно через школы и бюджетные организации Санкт-Петербурга.

«Это прекрасная возможность сходить поболеть за «Зенит» и так далее, только это делается не чтобы поддержать школьников, а чтобы оправдать Fan ID. В этой ситуации клуб несет убытки и вынужден выкручиваться вот таким способом. Только непонятно, почему вдруг город должен оплачивать билеты, если у нас весь футбол коммерческий. То есть тут вопросы.

Если город хочет поощрять учителей, детей и родителей походами на такие мероприятия, это надо делать без привязки к Fan ID. А тут очередная история некрасивого отношения к людям – решаются какие-то свои проблемы под прикрытием заботы. Якобы мы тут вам такой подарок делаем, а на самом деле все ради другого. Некрасиво это, не по-петербургски», – сказал глава родительского комитета Санкт-Петербурга.

Бесплатные билеты на «Зенит» раздают через школы и бюджетные организации. Вот доказательства

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