Глава родительского комитета Петербурга о бесплатных билетах на «Зенит»: «Это делается для оправдания Fan ID. Клуб несет убытки и вынужден выкручиваться. Некрасиво по отношению к людям, не по-петербургски»
Михаил Богданов выступил против бесплатных билетов на матчи «Зенита».
Ранее Sports.ru выяснил, что билеты на матч 19-го тура Мир РПЛ против «Химок» на «Газпром Арене» распространялись бесплатно через школы и бюджетные организации Санкт-Петербурга.
«Это прекрасная возможность сходить поболеть за «Зенит» и так далее, только это делается не чтобы поддержать школьников, а чтобы оправдать Fan ID. В этой ситуации клуб несет убытки и вынужден выкручиваться вот таким способом. Только непонятно, почему вдруг город должен оплачивать билеты, если у нас весь футбол коммерческий. То есть тут вопросы.
Если город хочет поощрять учителей, детей и родителей походами на такие мероприятия, это надо делать без привязки к Fan ID. А тут очередная история некрасивого отношения к людям – решаются какие-то свои проблемы под прикрытием заботы. Якобы мы тут вам такой подарок делаем, а на самом деле все ради другого. Некрасиво это, не по-петербургски», – сказал глава родительского комитета Санкт-Петербурга.
Бесплатные билеты на «Зенит» раздают через школы и бюджетные организации. Вот доказательства
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Вывод в этой фразе следующий - учителей, детей и родителей тоже считают преступниками, равнозначно фанатам.
а не хочешь ходи-не ходи
Школьников на Спартак запустили именно тогда, когда поняли что даже без фан айди Открытие будет полупустой.
матч с Локо на кубок собрал 10т, спасибо московским школьникам и добрым дядям из рфс и мэрии )
«Это прекрасная возможность сходить поболеть за «Зенит» и так далее, только это делается не чтобы поддержать школьников, а чтобы оправдать Fan ID. ... Только непонятно, почему вдруг город ***должен оплачивать билеты***, если у нас весь футбол коммерческий. То есть тут вопросы."
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Три раза перечитал эти два взаимоисключающих абзаца и ничего не понял. Что сей "правдоруб" имел в виду, когда говорил про город, оплачивающий билеты?
По-моему, у нас как раз-таки весь футбол бюджетный.