Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Пеллегрино, Валнес, Гульберг, Халварссон, Жув, Шанава, Эвен Нортуг выступят в классическом спринте

14 марта на этапе Кубка мира в Драммене пройдет мужской классический спринт.

Лыжные гонки

мира

Драммен, Норвегия

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 13:30, финала – 16:00, трансляция финала – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Юхан Хагстрем (Швеция)

5. Скар (Норвегия)

6. (Швеция)

7. (Норвегия)

8. Симоне Мочеллини (Италия)

9. Эдвин Ангер (Швеция)

13. Бен Огден (США)

15. (Норвегия)

17. Эвен Нортуг (Норвегия)

19. Рено Же (Франция)

21. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

23. Федерико Пеллегрино (Италия)

24. Калле Халварссон (Швеция)

25. Люка Шанава (Франция)

27. Ришар Жув (Франция)

29. Жюль Шаппа (Франция)

30. Йони Мяки (Финляндия)

31. Ансгар Эвенсен (Норвегия)

41. Маркус Грате (Швеция)