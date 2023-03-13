Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Пеллегрино, Валнес, Гульберг, Халварссон, Жув, Шанава, Эвен Нортуг выступят в классическом спринте

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14 марта на этапе Кубка мира в Драммене пройдет мужской классический спринт.

Лыжные гонки

Кубок мира

Драммен, Норвегия

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 13:30, финала – 16:00, трансляция финала – «Матч! Арена». 

Старт-лист

1. Юхан Хагстрем (Швеция)

5. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

6. Оскар Свенссон (Швеция)

7. Эрик Валнес (Норвегия)

8. Симоне Мочеллини (Италия)

9. Эдвин Ангер (Швеция)

13. Бен Огден (США)

15. Пол Гульберг (Норвегия)

17. Эвен Нортуг (Норвегия)

19. Рено Же (Франция)

21. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

23. Федерико Пеллегрино (Италия)

24. Калле Халварссон (Швеция)

25. Люка Шанава (Франция)

27. Ришар Жув (Франция)

29. Жюль Шаппа (Франция)

30. Йони Мяки (Финляндия)

31. Ансгар Эвенсен (Норвегия)

41. Маркус Грате (Швеция)

3 комментария

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DelNord
Все сильнейшие. Отличный будет спринт!
"Двое из ларца" (Гулберг и Клэбо) опять с нами. :)
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Йенс Мустерманн
Ответ закрыт по беспределу
Я догадываюсь, кто выиграет.
Эрик Валнес?
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закрыт по беспределу
Я догадываюсь, кто выиграет.
+1
0
+1
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