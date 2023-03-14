«Локомотив» вылетел из Кубка от клуба Первой лиги второй год подряд

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Енисей Михаил Галактионов Акрон Футбол

«Локомотив» 2 года подряд вылетает из Фонбет Кубка России от клуба Мелбет Первой лиги.

Сегодня команда Михаила Галактионова по пенальти уступила «Акрону» (1:1 в основное время) на 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов.

Год назад железнодорожники в 1/8 финала были разгромлены «Енисеем» (0:4).

В последний раз «Локомотив» выигрывал Кубок России в 2021 году. Всего у него 9 трофеев – больше всех.

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26 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Акрон привзошёл себя.
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Куй Бышевец
С победой Акрон, теперь очередь за КС, выбить ещё один московский клуб
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Спартак Уокер
Ответ Скорый поезд
Сегодня тот день, когда мне - болельщику Локомотива с многолетним стажем - не обидно слышать подобное. Что есть, то есть, увы ...
Да я вас прекрасно понимаю
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Скорый поезд
Ответ Спартак Уокер
Ну по игре Локомотив соответствует первой лиге
Сегодня тот день, когда мне - болельщику Локомотива с многолетним стажем - не обидно слышать подобное. Что есть, то есть, увы ...
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ktibr
Ответ Зелёный гопник
Баринов настолько классно закрыл Клаудиньо, даже сложилось впечатление, что бразильца сегодня не было на поле 😅
Давай зачётку, это пять!
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Дмитрий Калашников
Ответ VanyaVanya063
Форма классная у Акрона, было бы классно ещё со стадионом им разобраться , а то будто чемпионат водокачки
это не основная, основная у них тёмно красная, если ничего не путаю, а стадик вроде владелец хотел сделать, но после санкций , проект пока остановил, скорее всего возобновят скоро, 10 тысяч вроде планируется. чтобы для премьер лиги подходил. такой милый уютный стадик будет!
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Спартак Уокер
Ну по игре Локомотив соответствует первой лиге
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Георгий Янцевич
Ответ Log in
Новые традиции закладывают, что ли
ничего не новые... было такое уже не раз
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Новые традиции закладывают, что ли
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Зелёный гопник
Баринов настолько классно закрыл Клаудиньо, даже сложилось впечатление, что бразильца сегодня не было на поле 😅
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Evgeniy Kirilenko
Кто нибудь может мне сказать? Зачем Локомотиву Кузничев?
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Alessio Imperiale
Хочется увидеть Акрон в рпл через годик😋
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MyGerodot
Отлично играли эти ребята Акрона. Боролись до конца за каждый мяч, выкладывались. Ни в чём не уступали, могли и выиграть в основное время. Их победа вполне заслуженная. Акрон, с победой!
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45parallel
Красавы! Избежали технаря!
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мяу
в прошлом году вылет шел по графику, а в этот раз конечно сплоховали
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Спартак сила
axaxa
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Егор Добрый
Ответ alexman1996
Лучшая лига мира в действии.😎
и не говори 👍 брёвна РПЛ.. все эти Пиняевы мертвые по воротам попасть не может... всех на зп в 50000 т.р и дальше только за результат надбавки
+3
-4
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Иля
Локомотив второй год подряд вышел на матч с дисквалифицированным игроком в основе. Там проигрыши были задуманы на уровне менеджмента
+7
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Ветер
Вот почему все пердива боятся. Просто звери. Зенит от Алании, Локо от Акрона...
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VanyaVanya063
Форма классная у Акрона, было бы классно ещё со стадионом им разобраться , а то будто чемпионат водокачки
+5
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Геннадий Тёкин
Стабильность-признак мастерства)).
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alexman1996
Лучшая лига мира в действии.😎
+8
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igls54
И повторится всё, как встарь: Аптека, улица, технарь...
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окосевший йагупоп
может быть специально слили. Ну, чтобы скандал не раздувать сильный и косяки свои спрятать.
+1
-2
-1
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trav
Акрон - Урал прекрасный финал Кубка нас ждёт!
+26
-3
+23
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