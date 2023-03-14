«Локомотив» вылетел из Кубка от клуба Первой лиги второй год подряд

«Локомотив» 2 года подряд вылетает из Фонбет Кубка России от клуба Мелбет Первой лиги.

Сегодня команда Михаила Галактионова по пенальти уступила «Акрону» (1:1 в основное время) на 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов.

Год назад железнодорожники в 1/8 финала были разгромлены «Енисеем» (0:4).

В последний раз «Локомотив» выигрывал Кубок России в 2021 году. Всего у него 9 трофеев – больше всех.

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