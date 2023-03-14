«Это ошибка против «Спартака». Надо было назначить пенальти в ворота «Урала». Экс-судья Федотов о контакте Бегича и Мартинса Перейры
Судья ошибся, не назначив пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Уралом».
Такое мнение озвучил бывший арбитр Игорь Федотов.
В середине первого тайма первого матча 1/4 финала Фонбет Кубка России (1:1) защитник «Урала» Сильвие Бегич попал рукой по лицу хавбеку «Спартака» Кристоферу Мартинсу Перейре.
«Если ЭСК признает, что Безбородов правильно назначил 11-метровый в ворота «Факела», так как был контакт руки и лица, то и тут надо было назначить пенальти в ворота «Урала» и показать желтую карточку игроку гостей. Это ошибка против «Спартака».
Абсолютная непоследовательность в матчах «Спартака», которые идут друг за другом: в выходные и теперь сегодня. Просто даже исходя из решения КДК и слов Каманцева», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Спартаку» не дали пенальти за отмашку. А ведь только что в их ворота поставили ну очень похожий
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
в чем сложность?
за оценку коллег переживают??
Итого: в третьей игре подряд, грубейшие ошибки судей против Спартака. То ли ещё будет?