«Это ошибка против «Спартака». Надо было назначить пенальти в ворота «Урала». Экс-судья Федотов о контакте Бегича и Мартинса Перейры

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Урал КДК РФС Владислав Безбородов Сергей Карасев Игорь Федотов Кристофер Мартинс Перейра Сильвие Бегич Чемпионат.com Павел Каманцев Футбол

Судья ошибся, не назначив пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Уралом».

Такое мнение озвучил бывший арбитр Игорь Федотов.

В середине первого тайма первого матча 1/4 финала Фонбет Кубка России (1:1) защитник «Урала» Сильвие Бегич попал рукой по лицу хавбеку «Спартака» Кристоферу Мартинсу Перейре.

«Если ЭСК признает, что Безбородов правильно назначил 11-метровый в ворота «Факела», так как был контакт руки и лица, то и тут надо было назначить пенальти в ворота «Урала» и показать желтую карточку игроку гостей. Это ошибка против «Спартака».

Абсолютная непоследовательность в матчах «Спартака», которые идут друг за другом: в выходные и теперь сегодня. Просто даже исходя из решения КДК и слов Каманцева», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Спартаку» не дали пенальти за отмашку. А ведь только что в их ворота поставили ну очень похожий

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21 комментарий

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nCuXpalata13
Федотов перечитал топовые комментарии с ветки обсуждения игры и повторил то, что видели все, кто смотрел сегоднящний матч
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Pertinax Gandi
Мне кажется, за случайные попадания рукой по лицу, например когда игрок стоит спиной к тому, кому он попал по щам, фолы вообще не должны фиксироваться. Только за умышленный удар локтем.
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укротитель троллей
Интересно здесь кто-нибудь отпишется " Это вам карма за локомотив " 🤨
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Тайосич
Пару дней назад ровно за такой же момент пенальти назначили в воротам Спартака, ЭСК признял это решение правильным. Но в пользу Спартака такой пенальти конечно не ставят. Это просто стыд и позор!
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Kuznets 09
Пацаны,без клубных пристрастий,так чисто не напрягая память-кто этот Федотов,что его мнение везде? Я понимаю там Спирин,Вотро,Коллина,Мерк,Бутенко...кто такой Федотов?)))) Который на ВАР чо то там отменил? Но его даже УЕФА никуда не приглашала))))
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Vladimir Pustilnik
Ответ balander09
почему там Безбородова позвали, а тут Карасева нет? в чем сложность? за оценку коллег переживают??
Похоже, очень. Но подставили себя знатно.
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ken2ki
Парадокс в том, что якобы лучший наш судья в каждом матче со Спартаком попадает в неловкое положение. Не, ну это тупо совпадение. мешков, иванов, карась, вилков, казарцев. И по кругу друг у друга на ВАРе, вперемешку с другими постоянными пациентами офтальмолога. Сколько результативных ошибок? С маленькой буквы заслужено написаны. В принципе, можно было бы и обоссать разок. Тупо клоунада. Но минмашин, дмитрий, катя и прочий грибок напишет, шо это конечно же другое :)
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Vladimir Pustilnik
Ответ Spartakus1984
Может руководству судей пора уйти в отставку?Раз в каждом матче,не только с участием Спартака,такая куча детских ошибок и каждый тур судьи по разному трактуют одни и теже нарушения!!
Вы что, на святое позарились?
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Spartakus1984
Каманцеву пора на выход
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Влад Яшнов
Заговор одним словом
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Arman FCSM
Ну, крови же не было
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Андрей <С>
Симптомы одинаковые, а диагнозы разные!
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bevooch
Карасев, который не стал удалять Ермакова из ЦСКА в матче со Спартаком, и Карасев, который сегодня не назначил пенальти - такое ощущение, что это один человек.
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balander09
почему там Безбородова позвали, а тут Карасева нет?
в чем сложность?
за оценку коллег переживают??
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mmbjpdhncv
Да судью топят Спартак, тут все ясно как бы
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stirliz
П-последовательность. Ц-цирк.
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Lyube3niy
100%. Если уж быть последовательными.
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MishaFCZ
Как же достал этот баран
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Spartakus1984
Может руководству судей пора уйти в отставку?Раз в каждом матче,не только с участием Спартака,такая куча детских ошибок и каждый тур судьи по разному трактуют одни и теже нарушения!!
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57s6w79qhh
Это другое
+5
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КБ Сергей
Это другое. Это была отмашка, кого надо отмашка.
Итого: в третьей игре подряд, грубейшие ошибки судей против Спартака. То ли ещё будет?
+28
-10
+18
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