«Это ошибка против «Спартака». Надо было назначить пенальти в ворота «Урала». Экс-судья Федотов о контакте Бегича и Мартинса Перейры

Судья ошибся, не назначив пенальти в пользу «Спартака» в матче с « ».

Такое мнение озвучил бывший арбитр .

В середине первого тайма первого матча 1/4 финала Фонбет Кубка России (1:1) защитник «Урала» попал рукой по лицу хавбеку «Спартака» .

«Если ЭСК признает, что правильно назначил 11-метровый в ворота «Факела», так как был контакт руки и лица, то и тут надо было назначить пенальти в ворота «Урала» и показать желтую карточку игроку гостей. Это ошибка против «Спартака».

Абсолютная непоследовательность в матчах «Спартака», которые идут друг за другом: в выходные и теперь сегодня. Просто даже исходя из решения КДК и слов Каманцева», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Спартаку» не дали пенальти за отмашку. А ведь только что в их ворота поставили ну очень похожий

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас