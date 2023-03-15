Барбашев сделал дубль в матче с «Филадельфией» и стал 3-й звездой. У него 4+4 в 9 играх за «Вегас»

Теги Филадельфия НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев сделал дубль в матче с «Флайерс» и стал 3-й звездой.

Форвард «Вегаса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:3). Вторую шайбу он забросил в пустые ворота, установив окончательный счет. 

На счету россиянина стало 8 (4+4) очков в 9 играх за «Голден Найтс» после обмена из «Сент-Луиса». Всего в сезоне – 37 (14+23) баллов в 68 матчах. 

Сегодня Барбашев (16:34, 2:41 – в большинстве, 0:25 – в меньшинстве, «0») нанес 4 броска в створ и сделал 1 блок. 

3 комментария

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kudashkinaa@icloud.com
Новый контракт получит на пять лет 25 млн.
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raspisanie77
Ответ VintDV
Вегас мне кажется его команда. Такой же коллектив как и в чемпионство музыкантов.
Команда его, это команда скорее как первый сезон Вегаса, пахари, способные до финала дойти или Колорадо чуть раньше проиграть. Жаль денег на продлить у Вегаса нет, а играть за 3-4 млн он не должен, его уровень 6-7.
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VintDV
Вегас мне кажется его команда. Такой же коллектив как и в чемпионство музыкантов.
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