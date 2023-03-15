Барбашев сделал дубль в матче с «Филадельфией» и стал 3-й звездой. У него 4+4 в 9 играх за «Вегас»
Иван Барбашев сделал дубль в матче с «Флайерс» и стал 3-й звездой.
Форвард «Вегаса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:3). Вторую шайбу он забросил в пустые ворота, установив окончательный счет.
На счету россиянина стало 8 (4+4) очков в 9 играх за «Голден Найтс» после обмена из «Сент-Луиса». Всего в сезоне – 37 (14+23) баллов в 68 матчах.
Сегодня Барбашев (16:34, 2:41 – в большинстве, 0:25 – в меньшинстве, «0») нанес 4 броска в створ и сделал 1 блок.
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