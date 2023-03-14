«Северсталь» дотронулась до шайбы перед вторым голом ЦСКА. По правилам судьи должны были остановить игру из-за травмы хоккеиста

Судьи, вероятно, ошибочно позволили ЦСКА продолжить голевую атаку в матче с «Северсталью».

На 15-й минуте второго периода московский клуб забросил шайбу, которая позволила ЦСКА сравнять счет в матче – 2:2.

Перед голом нападающий череповчан Егор Морозов получил повреждение и в момент гола ЦСКА все еще находился на льду.

Хоккеисты ЦСКА владели шайбой в чужой зоне, но после отскока от вратаря Александра Самонова ее перехватил нападающий «Северстали» Никита Рожков.

Он попытался вывести ее в среднюю зону, но попал во Владислава Провольнева (№45). После чего игроки армейцев расставились и забили гол.

Согласно пункту 8.1 Руководству по судейству КХЛ сезона-2022/23, арбитры должны были остановить игру. Морозов, получив травму, лежал на льду, а Рожков перехватил шайбу. Однако свистка не последовало.

«Если игрок получил травму, из-за которой он не может продолжать игру или покинуть лед, игра не должна останавливаться до тех пор, пока его команда не получит контроль над шайбой. Если команда игрока контролирует шайбу в момент получения им травмы, игра должна быть немедленно остановлена, если только его команда не находится в голевой ситуации», – говорится в руководстве по судейству.

Главными арбитрами матча являются Виктор Бирин и Сергей Морозов.