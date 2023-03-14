«Северсталь» дотронулась до шайбы перед вторым голом ЦСКА. По правилам судьи должны были остановить игру из-за травмы хоккеиста

Теги ЦСКА Северсталь судьи видео КХЛ Кубок Гагарина Егор Морозов Спорт-Экспресс Никита Рожков Хоккей

Судьи, вероятно, ошибочно позволили ЦСКА продолжить голевую атаку в матче с «Северсталью».

На 15-й минуте второго периода московский клуб забросил шайбу, которая позволила ЦСКА сравнять счет в матче – 2:2.

Перед голом нападающий череповчан Егор Морозов получил повреждение и в момент гола ЦСКА все еще находился на льду.

Хоккеисты ЦСКА владели шайбой в чужой зоне, но после отскока от вратаря Александра Самонова ее перехватил нападающий «Северстали» Никита Рожков.

Он попытался вывести ее в среднюю зону, но попал во Владислава Провольнева (№45). После чего игроки армейцев расставились и забили гол.

Согласно пункту 8.1 Руководству по судейству КХЛ сезона-2022/23, арбитры должны были остановить игру. Морозов, получив травму, лежал на льду, а Рожков перехватил шайбу. Однако свистка не последовало.

«Если игрок получил травму, из-за которой он не может продолжать игру или покинуть лед, игра не должна останавливаться до тех пор, пока его команда не получит контроль над шайбой. Если команда игрока контролирует шайбу в момент получения им травмы, игра должна быть немедленно остановлена, если только его команда не находится в голевой ситуации», – говорится в руководстве по судейству.

Главными арбитрами матча являются Виктор Бирин и Сергей Морозов.

48 комментариев

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Rodgeras
Тянули за уши коней. Позор!
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Двестик Двестик
Ответ Ivan Vladyko
А я не согласен, что здесь касание. Касание, когда пытаешься пас перехватить зацепил клюшкой, но шайба дальше пошла. А здесь всё же контроль. Вначале получил шайбу, а вторым движением пытался выбросить из зоны. Выброс перехватили и жаль, что не попытался задержать шайбу, чтобы не было сомнений в контроле, а так типа контролировал недолго, а это не считается
Имеете право на мнение.
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Двестик Двестик
Ответ Tyler Durden
А что означает слово контроль? Больше 5 секунд или минут? Почему секундное касание не может быть контролем?
Контроль - это контроль.
На ум приходит аналогия с баскетболом, где после таких касаний время на атаку не обнуляется.

Правило ведь взято в своё время из НХЛ. То, что было на этом видео там тоже не свистится.
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продавец-пипец
Ответ Александр Серов
Собаки лают ,караван идет
караван верблюдов в армейской форме???
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продавец-пипец
Ответ Юрий Тюмин
Ехайте откуда приехали цеплята и не петушитесь
Не "ехайте", а "езжайте".Где тебя грамоте учили?Вафффльорр!!!
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продавец-пипец
Ответ Stanley Cup
По правилам - должны. Но есть те кто выше правил. Все равны, но кто-то равнее
Судить по правилам,а жить по законам!Ни того, ни другого в этой стране НЕТ!!!!!
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Marienburg
Кто бы сомневался
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badr
Ну если в замедленном повторе, то это полный контроль у Рожкова, на клюшке была и он мог ее и выбросить из зоны.
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продавец-пипец
Ответ Двестик Двестик
Коснулся и контролировал - разные вещи. Контроля над шайбой у Северстали не было.
Дятеллллл!Правила открой и почитай, если читать умеешь!!
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Дмитрий Соболев
почему ошибочно. они были готовы в любой момент включиться в игру,вот они и включились
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Ivan Vladyko
Ответ Двестик Двестик
Коснулся и контролировал - разные вещи. Контроля над шайбой у Северстали не было.
А я не согласен, что здесь касание. Касание, когда пытаешься пас перехватить зацепил клюшкой, но шайба дальше пошла. А здесь всё же контроль. Вначале получил шайбу, а вторым движением пытался выбросить из зоны. Выброс перехватили и жаль, что не попытался задержать шайбу, чтобы не было сомнений в контроле, а так типа контролировал недолго, а это не считается
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продавец-пипец
100%!Привет друзьям Роснефти!Админресурс????Ннееее!Не знаем!!!!
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Tyler Durden
Ответ Двестик Двестик
Коснулся и контролировал - разные вещи. Контроля над шайбой у Северстали не было.
А что означает слово контроль? Больше 5 секунд или минут? Почему секундное касание не может быть контролем?
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Двестик Двестик
Ответ alklimov2018
А если коснулся не один раз - это контролировал?
Про какой отрезок на этом видео вы спрашиваете?
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Анатолий Полетаев
Ответ Юрий Тюмин
Ехайте откуда приехали цеплята и не петушитесь
Игого!
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Roman Schmidt
Ответ Александр Серов
Собаки лают ,караван идет
С таким составом со скрипом прошли дальше,а пафоса то
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Domrcheva the best
Для хк роснефть правила не писаны увы, снова дотащат до финала их, а счастье было так возможно… Северстали уважение, красавчики, бились 👏
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alklimov2018
Ответ Двестик Двестик
Коснулся и контролировал - разные вещи. Контроля над шайбой у Северстали не было.
А если коснулся не один раз - это контролировал?
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alklimov2018
Ответ 1983kashey
пункту 8.1 "пока его команда не получит контроль над шайбой". Так контроль или дотронуться? Правильное решение приняли судьи.
А что тогда такое контроль?
Кстати, дотронуться - это касание. Здесь было вообще ведение.
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alklimov2018
Ответ Евгений Солонинкин
Спортс, вы в глаза долбитесь? Касание не равно контролю шайбы. Я понимаю, что ооочень хочется хайпануть на том как "богатые снова унижают нищих". Также как и травма в начале была неочевидна, скорее казалось может быть подножка, но это игрок Севы атаковал в начале, более того игрок Северстали вернулся в следующем периоде. Да и "рыбка" севы в конце, и многочисленные удаления у обоих клубов в серии говорят об неангажированности судей в ней
Сразу видно "специалиста по долблению".:)
Игру-то смотрел? Это называется контроль.
А насчет неочевидности травмы читай руководство. Судьи не должны делать рентген и прочие анализы, чтоб ее доказать.
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Uriah Heep
КХЛ во всей своей красе. Понятно было, чем закончится эта игра в кошки-мышки. Когда стало на тоненького, помогли полосатые. «Северсталь» была обречена. И просто поменяйте команды местами. Возможно было бы такое?! Уверен, что нет.
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Александр Серов
Собаки лают ,караван идет
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ЧакЧак
Локо сомнет коней!!!!!
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Юрий Тюмин
Ответ Roman Schmidt
Бррр..лошадка,не гони
Ехайте откуда приехали цеплята и не петушитесь
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anton1o
Ответ Yaroslove
Забей такой гол "Северсталь" - все бы кричали "ура" и в воздух чепчики бросали ) А уж если бы им такой гол не засчитали - только ленивый не назвал бы ЦСКА вселенским злом )
Очень удобно - придумать гипотетическую ситуацию, придумать поведение в ней оппонентов и выставить это поведение в нелицеприятном свете. И сразу вы молодец, а остальные…
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