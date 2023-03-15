«Ман Сити» прошел в четвертьфинал ЛЧ 6-й год подряд. При Гвардиоле лишь раз вылетали раньше

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола РБ Лейпциг Футбол

«Манчестер Сити» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов в шестой раз подряд.

Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Лейпциг» (8:1 по сумме двух матчей) в 1/8 финала.

В последний раз «горожане» вылетали в первом раунде плей-офф в сезоне-2016/17 – первом при испанском тренере. С тех пор у них были 4 четвертьфинала (включая этот год), полуфинал и финал.

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43 комментария

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AnMe
Ответ Ман Сити
Единственный стабильный топ клуб Англии
Стабильно вылетающий из ЛЧ? К СОЖАЛЕНИЮ
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Ruscello
Счет 7-0 становится популярным.
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TNGHT
Ответ Arrahmano Matcyev
Да что себе позволяет этот физрук,пусть выиграет ЛЧ с Тереком!!
Ну для начала можно просто с Сити
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Wasilij Petrow
Ответ Jor Hakobyan
Ключевым моментом стал фол Эдерсона, когда судья красную не показал.
Красную-то за что?
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Syndycate
Ответ Даниил Гутин
интересно, если Сити возьмёт ЛЧ, Холланд сможет потягаться с Месси за ЗМ?
Нет конечно, Месси возьмет сложнейшую в мире Лигу 1, сделает пару предголевых и ЗМ в кармане)
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Самозанятый
Ответ Лев Бабенко
В тот самый момент, когда я на что-то ставлю, законы природы начинают действовать в обратном направлении, и все, на что я надеюсь, не сбывается) Все лучшие игроки мира боятся попасть ко мне в фентези, так как это неминуемо приводит к внезапным травмам, красным карточкам, смазанным пенальти и прочим радостям судьбы. Поэтому принципиально стараюсь не вовлекать себя в ставки и проч, ради гармонии в мире
Как я вас понимаю.
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el_marca
Ответ Лев Бабенко
Я - фанат Реала с незапамятных времён. И да, Лига чемпионов - турнир, который моей команде очень благоволит, чему доказательства - многочисленные трофеи в этом соревновании. Но именно по демонстрируемой игре МанСити вне конкуренции. Потрясающий коллектив, который демонстрирует восхитительную игру на стадии 1/8. Но каждый раз дальше начинает твориться какая-то чертовщина, и команда раз за разом будто самоустраняется с турнира. Вот и сейчас по игре - рядом с МС нет никого рядом, даже Бавария выглядит чуть более тускло. Но зуб даю, горожан даже в финале мы не увидим
Команды Пепа потрясающе играют против соперников классом ниже, а вот если встречается равная команда, то пшик. Я это уже видел в Баварии, когда Пеп ее тренировал.
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AnMe
Ответ Даниил Гутин
интересно, если Сити возьмёт ЛЧ, Холланд сможет потягаться с Месси за ЗМ?
Кто выделится на лч, тот и будет тягаться соответственно
Но даже так вряд ли перевесит не столько победу на чм, сколько именно вклад в победу своей сборной, как у лео
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Universal1000
Гений.
До Пепа в четвертьфинал Сити выходил вроде 1 раз за всю историю.
При Манчини вообще на группе слетали железно.

А тут аж 6 подряд. Каков Пеп, а? Так то.
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Родя Раскольников
Ответ Fulyan
И за исключением Реала всегда попадались середняки
Достаточно трудно было Сити во времена до прихода Пепа попасть на такого же середняка, потому что:
а) Нужно выйти из группы, что удалось лишь со временем;
б) Занять в группе место выше того, которое выводит тебя в 1/8 на победителя одной из групп (очевидно на топ клуб).

Как видим, Перу удалось избежать обе проблемы и даже вывести Сити во второй полуфинал ЛЧ в истории клуба и первый финал. Сойдёт, конечно, но с временами Манчини не сравниться.
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AnMe
Ответ AnMe
Согласен! Я вообще поражаюсь с этого каждый раз Точно также и с Реала поражаюсь, не удивлюсь если выиграют с такой ужасный игрой (это факт, а не просто Хейтер от меня)
Хейт*
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AnMe
Ответ Лев Бабенко
Я - фанат Реала с незапамятных времён. И да, Лига чемпионов - турнир, который моей команде очень благоволит, чему доказательства - многочисленные трофеи в этом соревновании. Но именно по демонстрируемой игре МанСити вне конкуренции. Потрясающий коллектив, который демонстрирует восхитительную игру на стадии 1/8. Но каждый раз дальше начинает твориться какая-то чертовщина, и команда раз за разом будто самоустраняется с турнира. Вот и сейчас по игре - рядом с МС нет никого рядом, даже Бавария выглядит чуть более тускло. Но зуб даю, горожан даже в финале мы не увидим
Согласен!
Я вообще поражаюсь с этого каждый раз
Точно также и с Реала поражаюсь, не удивлюсь если выиграют с такой ужасный игрой (это факт, а не просто Хейтер от меня)
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Ман Сити
Единственный стабильный топ клуб Англии
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Лев Бабенко
Ответ Yspetr Petrov
Готов реально зуб заложить или штуку баксов?
В тот самый момент, когда я на что-то ставлю, законы природы начинают действовать в обратном направлении, и все, на что я надеюсь, не сбывается) Все лучшие игроки мира боятся попасть ко мне в фентези, так как это неминуемо приводит к внезапным травмам, красным карточкам, смазанным пенальти и прочим радостям судьбы.

Поэтому принципиально стараюсь не вовлекать себя в ставки и проч, ради гармонии в мире
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Gagarin Party
Ответ Marat Sultanov
В эпоху динозавров, те матчи ты даже не смотрел, так, по спортцу знаешь.
в 99 и 08 смотрел. А ты не видел что ли? 😂тебе 15 лет что ли?
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Yas 13
Сити давил с самого начала. Никакой ваты. Все передачи в обострение или под удар. Каждый игрок был вовлечён в атаку. Большие скорости и высокий прессинг. Гол был вопросом времени. Пенальти случился после углового, привезённого вратарём! То есть Бернардо накрывал кипера и тот выбил мяч на угловой. Даже если на Эдерсоне свистнули, то была бы, скорее всего, жёлтая. Если команда сыпется после 0-1 в равных составах, то может быть, дело не только в спорном пенальти? Сам я руку здесь не увидел в отличие от первого матча, где на последних минутах случился волейбол. Сити не ослабил хватку и забил 6 чистых мячей. Но все будут вспоминать тот пенальти и выход Эдерсона, которые якобы могли повлиять на результат.
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Marat Sultanov
Ответ Gagarin Party
нюанс в том, что один Манчестер выиграл 3 раза ЛЧ, а другой ни одного.
В эпоху динозавров, те матчи ты даже не смотрел, так, по спортцу знаешь.
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Jor Hakobyan
Холланд будущий король футбола
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Jor Hakobyan
Ключевым моментом стал фол Эдерсона, когда судья красную не показал.
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Gagarin Party
Ответ rarog
Один Манчестер сыграл 7:0 и другой Манчестер сыграл 7:0. Но есть нюанс
нюанс в том, что один Манчестер выиграл 3 раза ЛЧ, а другой ни одного.
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Yspetr Petrov
Ответ Лев Бабенко
Я - фанат Реала с незапамятных времён. И да, Лига чемпионов - турнир, который моей команде очень благоволит, чему доказательства - многочисленные трофеи в этом соревновании. Но именно по демонстрируемой игре МанСити вне конкуренции. Потрясающий коллектив, который демонстрирует восхитительную игру на стадии 1/8. Но каждый раз дальше начинает твориться какая-то чертовщина, и команда раз за разом будто самоустраняется с турнира. Вот и сейчас по игре - рядом с МС нет никого рядом, даже Бавария выглядит чуть более тускло. Но зуб даю, горожан даже в финале мы не увидим
Готов реально зуб заложить или штуку баксов?
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С Победой,горожане!💙💪
Лучший матч Сити за последнее время!
Холанд - киборг,КДБ- гений,Аканджи очень много черновой работы,вся команда - красавцы!💙
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Лев Бабенко
Я - фанат Реала с незапамятных времён. И да, Лига чемпионов - турнир, который моей команде очень благоволит, чему доказательства - многочисленные трофеи в этом соревновании.

Но именно по демонстрируемой игре МанСити вне конкуренции. Потрясающий коллектив, который демонстрирует восхитительную игру на стадии 1/8. Но каждый раз дальше начинает твориться какая-то чертовщина, и команда раз за разом будто самоустраняется с турнира.

Вот и сейчас по игре - рядом с МС нет никого рядом, даже Бавария выглядит чуть более тускло. Но зуб даю, горожан даже в финале мы не увидим
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werowolf-gears
Хочу в 1/4 Сити Бавария, давно они не играли, кажется в 2014 последний раз
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zzzeeerrrooo
Ответ Даниил Гутин
интересно, если Сити возьмёт ЛЧ, Холланд сможет потягаться с Месси за ЗМ?
Очевидно нет
Сити и без Холланда кошмарил соперников
Эрлинг винтик в системе Пепа
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