«Ман Сити» прошел в четвертьфинал ЛЧ 6-й год подряд. При Гвардиоле лишь раз вылетали раньше

« » сыграет в четвертьфинале чемпионов в шестой раз подряд.

Команда Пепа Гвардиолы разгромила « » (8:1 по сумме двух матчей) в 1/8 финала.

В последний раз «горожане» вылетали в первом раунде плей-офф в сезоне-2016/17 – первом при испанском тренере. С тех пор у них были 4 четвертьфинала (включая этот год), полуфинал и финал.

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