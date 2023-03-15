«Ман Сити» прошел в четвертьфинал ЛЧ 6-й год подряд. При Гвардиоле лишь раз вылетали раньше
«Манчестер Сити» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов в шестой раз подряд.
Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Лейпциг» (8:1 по сумме двух матчей) в 1/8 финала.
В последний раз «горожане» вылетали в первом раунде плей-офф в сезоне-2016/17 – первом при испанском тренере. С тех пор у них были 4 четвертьфинала (включая этот год), полуфинал и финал.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Но даже так вряд ли перевесит не столько победу на чм, сколько именно вклад в победу своей сборной, как у лео
До Пепа в четвертьфинал Сити выходил вроде 1 раз за всю историю.
При Манчини вообще на группе слетали железно.
А тут аж 6 подряд. Каков Пеп, а? Так то.
а) Нужно выйти из группы, что удалось лишь со временем;
б) Занять в группе место выше того, которое выводит тебя в 1/8 на победителя одной из групп (очевидно на топ клуб).
Как видим, Перу удалось избежать обе проблемы и даже вывести Сити во второй полуфинал ЛЧ в истории клуба и первый финал. Сойдёт, конечно, но с временами Манчини не сравниться.
Я вообще поражаюсь с этого каждый раз
Точно также и с Реала поражаюсь, не удивлюсь если выиграют с такой ужасный игрой (это факт, а не просто Хейтер от меня)
Поэтому принципиально стараюсь не вовлекать себя в ставки и проч, ради гармонии в мире
Лучший матч Сити за последнее время!
Холанд - киборг,КДБ- гений,Аканджи очень много черновой работы,вся команда - красавцы!💙
Но именно по демонстрируемой игре МанСити вне конкуренции. Потрясающий коллектив, который демонстрирует восхитительную игру на стадии 1/8. Но каждый раз дальше начинает твориться какая-то чертовщина, и команда раз за разом будто самоустраняется с турнира.
Вот и сейчас по игре - рядом с МС нет никого рядом, даже Бавария выглядит чуть более тускло. Но зуб даю, горожан даже в финале мы не увидим
Сити и без Холланда кошмарил соперников
Эрлинг винтик в системе Пепа