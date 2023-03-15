Холанд – 3-й игрок с пента-триком в ЛЧ. Столько забивали Месси в 2012-м и Луис Адриано в 2014-м

повторил достижение и в Лиге чемпионов.

Форвард « » стал одним из трех футболистов, оформлявших пента-трик в этом турнире. Норвежец пять раз забил «Лейпцигу» (6:0, второй тайм).

Рекорд был установлен Лионелем Месси, отметившимся пятью мячами за «Барселону» в матче с «Байером» в 2012 году. То же сделал нападающий Луис Адриано в игре «Шахтера» с БАТЭ в 2014-м.

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