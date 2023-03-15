Холанд – 3-й игрок с пента-триком в ЛЧ. Столько забивали Месси в 2012-м и Луис Адриано в 2014-м
Эрлинг Холанд повторил достижение Лионеля Месси и Луиса Адриано в Лиге чемпионов.
Форвард «Манчестер Сити» стал одним из трех футболистов, оформлявших пента-трик в этом турнире. Норвежец пять раз забил «Лейпцигу» (6:0, второй тайм).
Рекорд был установлен Лионелем Месси, отметившимся пятью мячами за «Барселону» в матче с «Байером» в 2012 году. То же сделал нападающий Луис Адриано в игре «Шахтера» с БАТЭ в 2014-м.
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Ну ладно))
Защищаешь обиженных и оскорбленных?
Мы же не говорим "квинта-трик".
Ибо тут как не спроси у всех одна мантра: лишь бы не он.