Холанд – 3-й игрок с пента-триком в ЛЧ. Столько забивали Месси в 2012-м и Луис Адриано в 2014-м

Теги Шахтер Луис Адриано Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА рекорды РБ Лейпциг Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд повторил достижение Лионеля Месси и Луиса Адриано в Лиге чемпионов.

Форвард «Манчестер Сити» стал одним из трех футболистов, оформлявших пента-трик в этом турнире. Норвежец пять раз забил «Лейпцигу» (6:0, второй тайм).

Рекорд был установлен Лионелем Месси, отметившимся пятью мячами за «Барселону» в матче с «Байером» в 2012 году. То же сделал нападающий Луис Адриано в игре «Шахтера» с БАТЭ в 2014-м.

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113 комментариев

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illitch
Ответ igls54
Зря заменили викинга. До сих пор не знаю, как называются шесть голов в одном матче
Секстет💯
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AnMe
Ответ DolJun
какие обиды? какие соперники? месси - лучший игрок своего поколения, о чем ты?)
Не уверен, что я путаю тебя с кем-то
Ну ладно))
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DolJun
Ответ Obdob
при том, что франк - диспетчер сити, легенда сити :)
и?
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Obdob
Ответ DolJun
я хз при чем тут вообще карьера френки в новости про холанда) ты мне скажи)
при том, что франк - диспетчер сити, легенда сити :)
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Водяра
Ответ igls54
Зря заменили викинга. До сих пор не знаю, как называются шесть голов в одном матче
Похороны.
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DolJun
Ответ Obdob
при чем здесь вообще шпоры в контексте разговора о том, что после молотков карьера у франка пошла по наклонной? :)
я хз при чем тут вообще карьера френки в новости про холанда) ты мне скажи)
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Obdob
Ответ DolJun
я не понял почему ты ставишь основание третьего лондонского 2003им годом? разве шпоры тогда что-то выиграли?)
при чем здесь вообще шпоры в контексте разговора о том, что после молотков карьера у франка пошла по наклонной? :)
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Timofey29
Ответ Анри Карлайл
Так его Пеп поэтому и снял, чтоб Меська не пострадала
Карлик, твоя правда!) Не в бровь, а в ж..у!
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DolJun
Ответ Obdob
ты решил, что футбола не существовало, до основания 3го лондонского в 2003? :)
я не понял почему ты ставишь основание третьего лондонского 2003им годом? разве шпоры тогда что-то выиграли?)
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Нея Смирнова
Ответ Анри Карлайл
Так его Пеп поэтому и снял, чтоб Меська не пострадала
А почему Месси пострадает?Посмотрим сколько лет забет
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Obdob
Ответ DolJun
с каких пор у шпор история с 2003его? были чашки тогда?)
ты решил, что футбола не существовало, до основания 3го лондонского в 2003? :)
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DolJun
Ответ Obdob
правильно, что был. помянем мешок без истории не чокаясь 2003-2022 :)
с каких пор у шпор история с 2003его? были чашки тогда?)
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Obdob
Ответ DolJun
его можно понять, ведь любой из его клубов был приличнее шпор)
правильно, что был. помянем мешок без истории не чокаясь 2003-2022 :)
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Александра Александрова
Ответ EminenceGrise
Получается, что два раза пента-трик делал футболист команды под руководством Гвардиолы. Причем еще и в плэйофф ЛЧ!
Гвардиола гений )
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DolJun
Ответ AnMe
Ну Месси ж главный претендент за перформанс на чм и победу. По твоим комментам у тебя явно обиды к нему. Вот и задаю тебе логический вопрос: будешь топить за главных его соперников? Ибо тут как не спроси у всех одна мантра: лишь бы не он.
какие обиды? какие соперники? месси - лучший игрок своего поколения, о чем ты?)
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zzzeeerrrooo
Ответ Нея Смирнова
Как раз нооборот,это вы с диагнозом
А ты кто такой вылез?
Защищаешь обиженных и оскорбленных?
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Нея Смирнова
Ответ TBFTT
Так он специально ставит ему палки в колеса, чтобы тот как можно меньше выделялся на фоне Месси, чтобы в случае чего ему очередной золотой мяч нарисовать. Холанду нужно, как можно скорее уходить из Сити туда, где ему не будут мешать становиться лучшим в истории.
У тебя уже п.роноя!Как забивают несколько голов сразу начинают сравнять с Месси или с Роном.Пусть будет так играть 15 лет вот тогда и посмотрим.
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DolJun
Ответ Obdob
Харри только на словах, а Франк на деле оказался рвачом :)
его можно понять, ведь любой из его клубов был приличнее шпор)
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Parce
Ответ ronnych
Холанд забил 5 мячей в плейофф, а не в группе как Месси с Адриано. Он в этом первый и лучший на данный момент
Все хейтеры Месси в тупую искажают факты? Месси забивал в плей офф, причем без пенальти и добиваний
+8
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+8
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NikoVinkovic
Ответ Дворец культуры Центральный
это называется секста-трик. Помню по музыкальной школе, что 6 - секста.
Секста - если с латыни, а тут скорее греческая нумерация, как в геометрии. Пять - пента, шесть - гекса.
Мы же не говорим "квинта-трик".
+1
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+1
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Obdob
Ответ DolJun
так шпоры же уже позорились сильнее когда кейн невилу сказал что хотел бы уйти к физруку)
Харри только на словах, а Франк на деле оказался рвачом :)
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ronnych
Холанд забил 5 мячей в плейофф, а не в группе как Месси с Адриано. Он в этом первый и лучший на данный момент
+1
-3
-2
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AnMe
Ответ DolJun
шта? переобуваться? в чем?
Ну Месси ж главный претендент за перформанс на чм и победу. По твоим комментам у тебя явно обиды к нему. Вот и задаю тебе логический вопрос: будешь топить за главных его соперников?
Ибо тут как не спроси у всех одна мантра: лишь бы не он.
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Нея Смирнова
Ответ zzzeeerrrooo
Этот с диагнозом
Как раз нооборот,это вы с диагнозом
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-2
-2
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ZamoRano
Ответ Станислав Л
все страдаешь? Зато он смог сделать так -MVP в четвёртый раз
А чё не в десятый?🤣👍
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