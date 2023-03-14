Марокко вместо Украины присоединилось к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030

Украина не будет претендовать на проведение .

Как сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис, присоединилось к заявке и , и это означает, что больше не принимает участия в этой процедуре. B24 подтверждает эту информацию.

Также поступили совместные заявки от Саудовской Аравии, Египта и Греции и от Уругвая, Аргентины, Чили и Парагвая.

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