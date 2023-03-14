Марокко вместо Украины присоединилось к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030

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Украина не будет претендовать на проведение ЧМ-2030.

Как сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис, Марокко присоединилось к заявке Испании и Португалии, и это означает, что Украина больше не принимает участия в этой процедуре. B24 подтверждает эту информацию.

Также поступили совместные заявки от Саудовской Аравии, Египта и Греции и от Уругвая, Аргентины, Чили и Парагвая.

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32 комментария

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Spartak ist besser
Ответ Фут.Боль
Тут Палкин из Шахтера говорил, что ФИФА везёт ЧМ на Украину. Привет ему от ФИФА.
Палкины-Галкины они такие...
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Griezmann_Ufa
это кто не будет претендовать??? смехота....
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Spartak ist besser
Дошло до фифы, что Кубок Мира под звуки летающих Калибров и Кинжалов (а возможно ещё Сарматов и Посейдонов) провести не получится!
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Фут.Боль
Тут Палкин из Шахтера говорил, что ФИФА везёт ЧМ на Украину. Привет ему от ФИФА.
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Игорь Климов
Логичное решение было включить в совместную заявку - Марокко.
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Balt
Наконец-то посмотрели на карту.
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keylargo
Перемога всегда превращается в зраду.
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Тиль Улленшпигель
Пс-пс, третьим будешь?
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кракадил
Пожарища ожидаются) то Оскар, то такое
.. Байден, придэ, порядок навэдэ!
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Sh. Shoikromov
Зато теперь "украинцы" могут смело бомбить фифа что они продажные и пророссийские...счастье ёпт
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Dizzod
Ответ Дмитрий9779
Это логично,но зачем вообще третья страна?
сообразили на троих
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Metalloid
Опять эти пророссийские настроения всё испортили.
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Никита Давыдкин
Не может быть
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Яйца Судьбы
Украину опять наклонили😂😂😂😅😅
+4
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Яйца Судьбы
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😅😅😅👍👍👍👍👍👍👍👍👍👋👋👋👋👋👋
+4
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Fatty Toni
Ответ cmorblr
Ну это Миротворец
Стопроц
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etozhelesha
Боты, налетайте
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Furyus
Цены на всё и везде растут, инфляция после всяких смягчений и ковидной истории зашкаливпет, никто просто не потянет строительство новых арен в таких количествах, вот и привлекают много стран. Мало, кто потянет подобное Лужникам, , которые не используются для футбола вообще, налогоплательщики
"на вилы подымут".
+4
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cmorblr
Ну это Миротворец
+41
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Амин Чич
Сейчас начнётся: Сборная Мароко иди ...
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LeicesterCity
Лица футбольных чиновников и представителей власти Незалежной представили?))))
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Болельщик Биатлона
Ответ Filipp Gorski
ЧМ-2026 тоже с тремя странами будет Но в этом случае все три страны соседи а тут ну почти)
Так то Марокко с Испанией и по суше граничит в том числе
От того же Марокко до Португалии расстояние в разы короче чем от Канады до Мексики
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ЛоуренсАравийский
А шо случилось?
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Украина фигурировала в заявке чисто ради хайпа, но потом разум взял вверх, ибо такая страна через 7 лет может перестать существовать.
+5
-6
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Caerly
Зрада!
+1
-2
-1
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