Лыжи. Кубок мира. Далквист, Сундлинг, Диггинс, Тириль и Лотта Венг, Шистад, Бреннан выступят в классическом спринте

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14 марта на этапе Кубка мира в Драммене пройдет женский классический спринт.

Лыжные гонки

Кубок мира

Драммен, Норвегия

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 13:30, финала – 16:00, трансляция финала – «Матч! Арена». 

Старт-лист

3. Матильде Мирвол (Норвегия)

4. Катри Люлюнперя (Финляндия)

5. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)

6. Хедда Амундсен (Норвегия)

7. Йонна Сундлинг (Швеция)

8. Софи Крель (Германия)

9. Надин Фендрих (Швейцария)

10. Моа Лундгрен (Швеция)

11. Майя Далквист (Швеция)

13. Йоханна Хагстрем (Швеция)

14. Анна Свенсен (Норвегия)

15. Джулия Керн (США)

17. Лаура Гиммлер (Германия)

18. Катарина Хенниг (Германия)

19. Тириль Венг (Норвегия)

21. Лотта Венг (Норвегия)

23. Джесси Диггинс (США)

24. Кертту Нисканен (Финляндия)

25. Ане Стенсет (Норвегия)

27. Рози Бреннан (США)

30. Юлие Мире (Норвегия)

Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Фалуне

1 комментарий

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Грюденфельдер
Из 41ой участницы Марафон бежали только 4 : Джесс, Тириль ,Керту и Рози. Посмотрим кто останется в Фалуне ...
12 норвежек, 6 финок, 5 шведок, 5 немок, 5 американок и 8 остальных
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