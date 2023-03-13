Лыжи. Кубок мира. Далквист, Сундлинг, Диггинс, Тириль и Лотта Венг, Шистад, Бреннан выступят в классическом спринте

14 марта на этапе Кубка мира в Драммене пройдет женский классический спринт.

Лыжные гонки

мира

Драммен, Норвегия

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 13:30, финала – 16:00, трансляция финала – «Матч! Арена».

Старт-лист

3. Матильде Мирвол (Норвегия)

4. Катри Люлюнперя (Финляндия)

5. Шистад (Норвегия)

6. Хедда Амундсен (Норвегия)

7. (Швеция)

8. Софи Крель (Германия)

9. Надин Фендрих (Швейцария)

10. Моа Лундгрен (Швеция)

11. (Швеция)

13. Йоханна Хагстрем (Швеция)

14. Анна Свенсен (Норвегия)

15. Джулия Керн (США)

17. Лаура Гиммлер (Германия)

18. (Германия)

19. Тириль Венг (Норвегия)

21. Лотта Венг (Норвегия)

23. Джесси Диггинс (США)

24. Кертту Нисканен (Финляндия)

25. Ане Стенсет (Норвегия)

27. Рози Бреннан (США)

30. Юлие Мире (Норвегия)

Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Фалуне