Роналду получил желтую после окончания 1-го тайма игры с «Абхой». Он возмутился свистком во время атаки, схватил мяч руками и выбил вдаль
Криштиану Роналду получил желтую карточку за бурную реакцию на решение судьи.
Форвард «Аль-Насра» собирался провести контратаку на 3-й компенсированной минуте в 1-м тайме матча 1/4 финала Кубка Саудовской Аравии против «Абхи». Рефери дал свисток об окончании первой половины игры, когда португалец начал набирать ход с мячом.
Роналду это возмутило, он недовольно взмахнул рукой, подкинул мяч и со всей силы пробил по нему, после чего продолжил негодовать. За это ему была показана желтая карточка.
Кубок Саудовской Аравии. 1/4 финала. «Аль-Наср» Роналду играет против «Абхи»
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