Роналду получил желтую после окончания 1-го тайма игры с «Абхой». Он возмутился свистком во время атаки, схватил мяч руками и выбил вдаль

Теги Криштиану Роналду судьи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Абха Футбол

Криштиану Роналду получил желтую карточку за бурную реакцию на решение судьи.

Форвард «Аль-Насра» собирался провести контратаку на 3-й компенсированной минуте в 1-м тайме матча 1/4 финала Кубка Саудовской Аравии против «Абхи». Рефери дал свисток об окончании первой половины игры, когда португалец начал набирать ход с мячом.

Роналду это возмутило, он недовольно взмахнул рукой, подкинул мяч и со всей силы пробил по нему, после чего продолжил негодовать. За это ему была показана желтая карточка.

Кубок Саудовской Аравии. 1/4 финала. «Аль-Наср» Роналду играет против «Абхи»

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17 комментариев

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Александр Суряев
Ответ blaugrano
Спортс, у вас Наср и Абха играют 18 числа. Не стыдно топовый чемпионат так посредственно освещать?
Не путайте кубок с чемпионатом. )
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Пирс Морган
Португальская примадонна
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brt202
они что, совсем там в ОАЭ охренели !!!
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TC@ER18
Вы не понимаете. Он расстроился, когда узнал, что месси будет получать больше зп чем он.
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QWertY
Кришти-истеричка во всей красе) даже уровень чемпионата пустыни не тянет😁
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blaugrano
Спортс, у вас Наср и Абха играют 18 числа.
Не стыдно топовый чемпионат так посредственно освещать?
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андрэ
в даль))))
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Эден Азаров
Впервые в жизни получил шанс почувствовать себя Месси и протащить мяч с центра поля.. ой, т.е. с центра пустыни
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-1
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Lucky Luciano
Ответ igls54
Не волнуйтесь, нарциссы — это наш профиль. Мы вас вылечим
А в какой палате прокурор?)))
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cektor
Истеричка
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-2
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Oleg
Ему просто фанаты с трибун показали Месси с Кубком Мира.
Вот и разозлился кринж.
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Зизуха
Следующая новость - как Роналду сдвинул брови
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Konstantin Meerov
он просто узнал, что Месси могут положить больший оклад
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Алексей Ненахов
Появление Ригоберки через пять , четыре ,три , два ,один…
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igls54
Не волнуйтесь, нарциссы — это наш профиль. Мы вас вылечим
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Ussaev M
на второй тайм выйдет резервный судья
+4
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Montenegro Serbian
Не, ну хоть не побоялись дать жёлтую.
+1
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