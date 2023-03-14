Фетисов о системе «весна-осень»: «Много обсуждали с Лавровым, надо вернуться. Играть в морозную погоду интересно, но для прогресса и популяризации футбола ничего не дает»

Вячеслав Фетисов считает, что российский футбол должен вернуться к системе «весна-осень».

«Мы много обсуждали эту тему с коллегами и с Сергеем Викторовичем Лавровым (министр иностранных дел РФ – Sports.ru), и я считаю, что нам надо обязательно вернуться к системе «весна-осень». Играть в морозную погоду – это интересно, но для прогресса и популяризации футбола ничего не дает.

Раньше чемпионаты Европы и мира приходились на нашу середину сезона, и мы имели преимущество перед другими сборными в физической подготовке. Непонятно, почему от этого отказались.

Если говорить о клубных командах, то наши успешные выступления в еврокубках тоже приходились на времена, когда мы играли в старом формате. Я думаю, возврат придаст импульс развитию футбола, потому что играть летом гораздо приятнее», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы РФ.

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