Фетисов о системе «весна-осень»: «Много обсуждали с Лавровым, надо вернуться. Играть в морозную погоду интересно, но для прогресса и популяризации футбола ничего не дает»

Теги Вячеслав Фетисов премьер-лига Россия Первая лига Государственная дума Сергей Лавров Политика календарь ТАСС Футбол

Вячеслав Фетисов считает, что российский футбол должен вернуться к системе «весна-осень».

«Мы много обсуждали эту тему с коллегами и с Сергеем Викторовичем Лавровым (министр иностранных дел РФ – Sports.ru), и я считаю, что нам надо обязательно вернуться к системе «весна-осень». Играть в морозную погоду – это интересно, но для прогресса и популяризации футбола ничего не дает.

Раньше чемпионаты Европы и мира приходились на нашу середину сезона, и мы имели преимущество перед другими сборными в физической подготовке. Непонятно, почему от этого отказались.

Если говорить о клубных командах, то наши успешные выступления в еврокубках тоже приходились на времена, когда мы играли в старом формате. Я думаю, возврат придаст импульс развитию футбола, потому что играть летом гораздо приятнее», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы РФ.

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61 комментарий

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KMR
Во время отсутствия международных соревнований можно крутить как угодно.
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UncleMaks
Ответ UncleMaks
ладно, я не поленился чемпионат России 2010, последний по весна-осень первый тур - 12 марта перерыв с 15 мая по 4 июля последний тур 28 ноября чемпионат России 12-13 (пропускаю переходный сезон, это первый чистый чемпионат по осень-весна) первый тур - 20 июля (на две недели позже начала второго круга раньше) перерыв с 10 декабря по 8 марта (на две недели позже конца чемпионата раньше) возобновление с 8 марта и последний тур 26 мая итого - сдвиг "в плохую погоду" всего на две недели, летом не используется всего две недели (по сравнению с системой весна-осень, не считая перерыва) какая проблема провести 1-2 тура в морозную погоду (на хороших полях, особенно южных), я решительно не понимаю
конечно я не учитываю низшие лиги, но и Фетисов рассуждает только о сборной и еврокубках (которых сейчас не существует)
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Сергей Лимонников
Ответ trav
сейчас летом почти 2 месяца перерыв. для чего и зачем он нужен?
Мы постоянно играли на ЧМ и ЧЕ и я планирую, что и снова будем играть
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encaro_one
Ответ Alex1104
Мутко был категорически против. Решение было принято подавляющим большинством голосов: все «за», кроме двух. Президент Московской федерации футбола Сергей Сидоровский воздержался, а президент Профессиональной футбольной лиги Николай Толстых был категорически «против». За: Евгений Гинер, Владимир Федотов, Валерий Газзаев, Юрий Белоус, Леонид Федун, "Проще привести фамилии людей, которые открыто высказывали своё мнение. За переход на новую систему выступали: хозяева «Спартака» (Леонид Федун), ЦСКА (Евгений Гинер), «Локомотива» (Сергей Липатов), «Зенита» и «Динамо». А также вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, Сергей Иванов (вице-премьер РФ, член исполкома РФС), главный тренер женской сборной России Игорь Шалимов, бывший главный тренер «Томи» и «Москвы» Валерий Петраков, полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди, нападающий «Зенита» Александр Кержаков, президент «Урала» Григорий Иванов. Против: Виталий Мутко, ПФЛ, полузащитники «Динамо» Игорь Семшов и Дмитрий Хохлов, главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий, нападающий «Ростова» Роман Адамов, главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев, вице-президент «Терека» Хайдар Алханов, Роман Широков, Роман Шаронов, Андрей Тихонов и другие."
С Миллером напутал.
А решили такие футбольные люди из исполкома как
Виктор Зубков, Сергей Иванов, Алексей Миллер, Сергей Степашин и Александр Коновалов (министр юстиции).
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UncleMaks
ладно, я не поленился

чемпионат России 2010, последний по весна-осень

первый тур - 12 марта
перерыв с 15 мая по 4 июля
последний тур 28 ноября

чемпионат России 12-13 (пропускаю переходный сезон, это первый чистый чемпионат по осень-весна)

первый тур - 20 июля (на две недели позже начала второго круга раньше)
перерыв с 10 декабря по 8 марта (на две недели позже конца чемпионата раньше)
возобновление с 8 марта и последний тур 26 мая

итого - сдвиг "в плохую погоду" всего на две недели, летом не используется всего две недели (по сравнению с системой весна-осень, не считая перерыва)

какая проблема провести 1-2 тура в морозную погоду (на хороших полях, особенно южных), я решительно не понимаю
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Осоавиахим
Ответ trav
сейчас летом почти 2 месяца перерыв. для чего и зачем он нужен?
А в годы ЧЕ и ЧМ перерыва в 1,5-2 месяца не было? А в годы без них он все равно был. Где-то 3 недели обычно, точно уже не помню. И? Как это существенно что-то меняет?
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SadButTrue
Ответ Alex1104
Тем кто пеняет на то, что Фетисов с Лавровым обсуждали футбольные вопросы: А кто принимал решение о переходе на осень-весна? Как раз специалисты футбола. Но решение оказалось не самым правильным.
Решение принимал Фурсенко из кооператива Озеро. Это я как фанат Зенита говорю. При этом действительно "за" выступало большинство специалистов. И причина проста: синхронизация с европейским календарем. У противников вообще нет никаких аргументов. Разговоры про холод - это вообще полное незнание вопроса. В реальности весна-осень от осень-весна отличается только названием кругов. Ничто не мешает при весна-осень заканчивать в середине декабря. Ничто не мешает при осень-весна уходить на зимний перерыв в ноябре.
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Заборостроитель
Имели преимущество, поэтому играли через раз на крупных турнирах, потому что в конце сезона сборники не бегают, а думают о Мальдивах.
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dimur
Очередной распил денег. Опять же FanID можно оправдать, это же все от вражеской "осень-весна" такой отток публики.
Еще лигу переименуйте, а то давно делом не занимались.
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Topper_Harley_SPB
сейчас выяснится, что система "осень-весна" это все проделки англосаксов, тормозящих стремительное развитие нашего отечественного футбола.
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An Kr
Ещё один, который не может посчитать, что 2-3 дополнительных тура летом ничего не решают.
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Alex1104
Ответ encaro_one
Специалисты футбола: Мутко, Фурсенко, Сергей Иванов, Федун, Гинер, Степашин )
Мутко был категорически против.
Решение было принято подавляющим большинством голосов: все «за», кроме двух. Президент Московской федерации футбола Сергей Сидоровский воздержался, а президент Профессиональной футбольной лиги Николай Толстых был категорически «против».

За: Евгений Гинер, Владимир Федотов, Валерий Газзаев, Юрий Белоус, Леонид Федун,

"Проще привести фамилии людей, которые открыто высказывали своё мнение. За переход на новую систему выступали: хозяева «Спартака» (Леонид Федун), ЦСКА (Евгений Гинер), «Локомотива» (Сергей Липатов), «Зенита» и «Динамо». А также вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, Сергей Иванов (вице-премьер РФ, член исполкома РФС), главный тренер женской сборной России Игорь Шалимов, бывший главный тренер «Томи» и «Москвы» Валерий Петраков, полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди, нападающий «Зенита» Александр Кержаков, президент «Урала» Григорий Иванов.

Против: Виталий Мутко, ПФЛ, полузащитники «Динамо» Игорь Семшов и Дмитрий Хохлов, главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий, нападающий «Ростова» Роман Адамов, главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев, вице-президент «Терека» Хайдар Алханов, Роман Широков, Роман Шаронов, Андрей Тихонов и другие."
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encaro_one
Ответ Melnikov1968
А в чем выражалось преимущество наших футболистов в физической подготовке? Результаты этого не подтверждают. Единственное светлое пятно российского футбола до перехода на систему "осень-весна" это Евро-2008. Футбол не лёгкая атлетика, здесь важнее голы, а не километраж набеганный игроками.
Чашки ЛЕ у ЦСКА и Зенита. Когда можно было ломать чемпионат для переноса и подготовки к матчам, а в конце года догонять.
Да и сейчас уровень футбола такой, что надо быть в форме уже в квалификации, в июле, а не вылетать в первых раундах, тут система весна-осень удобнее.
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trav
Ответ Осоавиахим
А сейчас мы как в футбол играем? Не с марта по ноябрь? Так при чем здесь весна-осень или наоборот?
сейчас летом почти 2 месяца перерыв. для чего и зачем он нужен?
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encaro_one
Ответ Alex1104
Тем кто пеняет на то, что Фетисов с Лавровым обсуждали футбольные вопросы: А кто принимал решение о переходе на осень-весна? Как раз специалисты футбола. Но решение оказалось не самым правильным.
Специалисты футбола: Мутко, Фурсенко, Сергей Иванов, Федун, Гинер, Степашин )
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Alexandr Kulyasov
"Вечерело, солнце опускалось,
Вячеслав заснул на гамаке." (с)
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Melnikov1968
А в чем выражалось преимущество наших футболистов в физической подготовке? Результаты этого не подтверждают. Единственное светлое пятно российского футбола до перехода на систему "осень-весна" это Евро-2008. Футбол не лёгкая атлетика, здесь важнее голы, а не километраж набеганный игроками.
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Виталий Аросланов
Ответ АРТУР АЛИЕВ
им еще депутата Терюшкова не хватило, чтобы это все закрепить
И Терешковой заодно
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R Kukhov
Галантерейщик и галантерейщик - страшная сила
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Беня_Финитас
Ответ Leo
Вся эта идея с переходом на осень-весна была продиктована прежде всего синхронизацией трансферных окон с Европой в угоду нашим большим клубам, которые в то время активно продавали игроков в Европу и не за самые маленькие деньги. И стоило тому, чтобы эти сделки прекратились, как вдруг вспомнили о том, что оказывается зимой играть в футбол не лучшая идея. Кстати, об этом факторе трансферных окон ещё А.В. Бубнов говорил))
какая синхронизация ? это называется читерство . когда в России каждое трансферное окно получалось на месяц длиннее , чем в Европе . ну и как ? много начитерили ? может еврокубки какие ? или купи дешевле - продай дороже ? ах , да .. Гинер еще кучу бабла заработал на летних коммерческих турнирах . помню , помню эти легендарные матчи со сб. Народной Милиции китайской провинции Вынь-Сунь .
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Осоавиахим
Ответ trav
совершенно верно. в футбол надо играть с марта по ноябрь - причём ноябрьские матчи проводить в южных регионах или там где есть обогрев. А зимой с ноября по март надо играть и смотреть хоккей. Мы северная страна и не должны подстраиваться под Европу. Норвегия играет весна-осень и плевать ей на остальную Европу
А сейчас мы как в футбол играем? Не с марта по ноябрь? Так при чем здесь весна-осень или наоборот?
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SuperSpartakM
Как же вы надоели своими системами - да ничего не изменилось, только поменяли круги местами и решающие матчи теперь играются не на огородах октября-ноября, а на нормальных полях апреля-мая! Можно подумать раньше не играли на снегу и в морозную погоду. Да и сделано это в интересах участников еврокубков. За лето команде проще сохранить боеспособность, чем за год.
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Алар
БЛД, куда они лезут? Они сболтнули чего-то там, а дураки могут и задуматься!
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Dimonty
Ответ Ilnur Sultanov
Хоккеист и дипломат обсудили будущее российского футбола, вопросов нет
Комментаторы спортса постоянно обсуждают будущее футбола. Почему именно сейчас подобный коммент оставил?
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Red Sonya
А точно что спорт вне политики? 🤭🤭
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