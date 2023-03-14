Фетисов о системе «весна-осень»: «Много обсуждали с Лавровым, надо вернуться. Играть в морозную погоду интересно, но для прогресса и популяризации футбола ничего не дает»
Вячеслав Фетисов считает, что российский футбол должен вернуться к системе «весна-осень».
«Мы много обсуждали эту тему с коллегами и с Сергеем Викторовичем Лавровым (министр иностранных дел РФ – Sports.ru), и я считаю, что нам надо обязательно вернуться к системе «весна-осень». Играть в морозную погоду – это интересно, но для прогресса и популяризации футбола ничего не дает.
Раньше чемпионаты Европы и мира приходились на нашу середину сезона, и мы имели преимущество перед другими сборными в физической подготовке. Непонятно, почему от этого отказались.
Если говорить о клубных командах, то наши успешные выступления в еврокубках тоже приходились на времена, когда мы играли в старом формате. Я думаю, возврат придаст импульс развитию футбола, потому что играть летом гораздо приятнее», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы РФ.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
А решили такие футбольные люди из исполкома как
Виктор Зубков, Сергей Иванов, Алексей Миллер, Сергей Степашин и Александр Коновалов (министр юстиции).
чемпионат России 2010, последний по весна-осень
первый тур - 12 марта
перерыв с 15 мая по 4 июля
последний тур 28 ноября
чемпионат России 12-13 (пропускаю переходный сезон, это первый чистый чемпионат по осень-весна)
первый тур - 20 июля (на две недели позже начала второго круга раньше)
перерыв с 10 декабря по 8 марта (на две недели позже конца чемпионата раньше)
возобновление с 8 марта и последний тур 26 мая
итого - сдвиг "в плохую погоду" всего на две недели, летом не используется всего две недели (по сравнению с системой весна-осень, не считая перерыва)
какая проблема провести 1-2 тура в морозную погоду (на хороших полях, особенно южных), я решительно не понимаю
Еще лигу переименуйте, а то давно делом не занимались.
Решение было принято подавляющим большинством голосов: все «за», кроме двух. Президент Московской федерации футбола Сергей Сидоровский воздержался, а президент Профессиональной футбольной лиги Николай Толстых был категорически «против».
За: Евгений Гинер, Владимир Федотов, Валерий Газзаев, Юрий Белоус, Леонид Федун,
"Проще привести фамилии людей, которые открыто высказывали своё мнение. За переход на новую систему выступали: хозяева «Спартака» (Леонид Федун), ЦСКА (Евгений Гинер), «Локомотива» (Сергей Липатов), «Зенита» и «Динамо». А также вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, Сергей Иванов (вице-премьер РФ, член исполкома РФС), главный тренер женской сборной России Игорь Шалимов, бывший главный тренер «Томи» и «Москвы» Валерий Петраков, полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди, нападающий «Зенита» Александр Кержаков, президент «Урала» Григорий Иванов.
Против: Виталий Мутко, ПФЛ, полузащитники «Динамо» Игорь Семшов и Дмитрий Хохлов, главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий, нападающий «Ростова» Роман Адамов, главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев, вице-президент «Терека» Хайдар Алханов, Роман Широков, Роман Шаронов, Андрей Тихонов и другие."
Да и сейчас уровень футбола такой, что надо быть в форме уже в квалификации, в июле, а не вылетать в первых раундах, тут система весна-осень удобнее.
Вячеслав заснул на гамаке." (с)