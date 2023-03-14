С 15 марта Fan ID можно оформить без посещения МФЦ. Нужны 10-летний загранпаспорт или ЕБС и смартфон с NFC-модулем

Паспорт болельщика можно будет оформить дистанционно с 15 марта.

Ранее в Министерстве спорта России заявили, что отказ от Fan ID не рассматривается: «Заявления по теме необдуманные и зачастую необъективные».

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации рассказало, как может будет сделать карту болельщика без посещения МФЦ.

«Желающие оформить Карту болельщика смогут сделать это полностью дистанционно. Сервис заработает 15 марта в пилотном режиме. Посещать МФЦ для подтверждения личности больше не обязательно.

Оформить карту удаленно можно будет двумя способами:

с помощью загранпаспорта на 10 лет

с помощью биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС)

Что нужно для оформления карты болельщика онлайн:

подтвержденная учетная запись на Госуслугах

действительный 10-летний загранпаспорт (с чипом)

смартфон с NFC-модулем

приложение «Госуслуги Карта болельщика», а также приложение «Госуслуги Биометрия» для подтверждения по биометрии

С 15 марта также будет доступно подтверждение личности по биометрии через портал Госуслуг с компьютера (потребуются камера и микрофон).

Для тех, кто не хочет пользоваться дистанционными услугами, по-прежнему сохранится оформление карты в МФЦ. Сначала нужно подать заявление на Госуслугах или приложении «Госуслуги Карта болельщика». Затем – подтвердить данные в МФЦ.

Сегодня Карту болельщика оформили уже 550 тысяч человек. Скачайте приложение «Госуслуги Карта болельщика», – говорится в заявлении Минцифры России.

«Пускай фанат тебя материт, смеется, но без этого нет футбола». Большинство капитанов РПЛ критикуют Fan ID

Минспорта радуется росту семейной аудитории РПЛ. Но это манипуляция цифрами

Fan ID делает наш футбол заложником

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас