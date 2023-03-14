С 15 марта Fan ID можно оформить без посещения МФЦ. Нужны 10-летний загранпаспорт или ЕБС и смартфон с NFC-модулем

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Краснодар стадионы Fan ID Футбол

Паспорт болельщика можно будет оформить дистанционно с 15 марта.

Ранее в Министерстве спорта России заявили, что отказ от Fan ID не рассматривается: «Заявления по теме необдуманные и зачастую необъективные».

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации рассказало, как может будет сделать карту болельщика без посещения МФЦ.

«Желающие оформить Карту болельщика смогут сделать это полностью дистанционно. Сервис заработает 15 марта в пилотном режиме. Посещать МФЦ для подтверждения личности больше не обязательно.

Оформить карту удаленно можно будет двумя способами:

  • с помощью загранпаспорта на 10 лет
  • с помощью биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС)

Что нужно для оформления карты болельщика онлайн: 

  • подтвержденная учетная запись на Госуслугах
  • действительный 10-летний загранпаспорт (с чипом)
  • смартфон с NFC-модулем
  • приложение «Госуслуги Карта болельщика», а также приложение «Госуслуги Биометрия» для подтверждения по биометрии

С 15 марта также будет доступно подтверждение личности по биометрии через портал Госуслуг с компьютера (потребуются камера и микрофон).

Для тех, кто не хочет пользоваться дистанционными услугами, по-прежнему сохранится оформление карты в МФЦ. Сначала нужно подать заявление на Госуслугах или приложении «Госуслуги Карта болельщика». Затем – подтвердить данные в МФЦ.

Сегодня Карту болельщика оформили уже 550 тысяч человек. Скачайте приложение «Госуслуги Карта болельщика», – говорится в заявлении Минцифры России.

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73 комментария

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kiper88
Ответ forsp
Вернулся из Таиланда (оставил там сим карту), пришёл в салон связи, чтобы сим восстановить, а мне говорят, что загранпаспорт вообще-то в России за документ не принимается)) а тут от оно че Михалыч.
Загран такой же документ, как и паспорт. Кто тебе это наплел, что это не так- олух
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sintenced
С 15 марта цепь и ошейник можно будет получить без похода в МФЦ.
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Ol Iva
Ответ Eridan
Пользуясь случаем, хочется выразить большое "фууууу" людям, которые оформили фан-уйди. Позорники, если честно, без чувства гордости.
Вы ,всё же , несколько перебарщиваете, не нужно всех под одну гребёнку ,у кого-то дети болеют за команду ,просят их сводить , кто-то уже в серьёзном возрасте, всю жизнь ходил на стадион ,и ждать , пока ситуация разрешится , просто не имеет времени.
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CoMoBo3
Не страна, а полный ЕБС 😎
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Александр Баранов
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Пропаганда радуги-айди!!!! За вами уже выехали!!! 😉
Вы напару с дзюбой?))
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Александр Баранов
😘
Пропаганда радуги-айди!!!! За вами уже выехали!!! 😉
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a2wai
Ответ ZjzoRe
трибуны все равно будут пустыми, а их именно это хоть немного, да волнует. Иначе бы уже отчитались, что фан айди оформило 100 миллионов человек
Их, по правде говоря, особо ничего не волнует)
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26cfrh4wrm
Чтоб я государству еще и биометрию отдал? Вы что там все, сумасшедшие что ли? (с)
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Александра Александрова
Ответ Эдуард Шаталов
страдай 😁
Страдать от вашей массовой глупости ?) или страдать от вашего недостатка интеллекта ?) вы же программируемые, как роботы ) биороботы , скоро попугаи обгонят вас в умственном развитии ))
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Ответ Фанат Сан-Марино
Следующий пакет документов: 1). Пометка о семейном положении (от 3-з и более детей) 2). Военный билет 3). Ну и ради прикола (так как Лига Приколов) 2-НДФЛ
И школьный аттестат.
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Ответ КБ Сергей
А справка от врача не нужна? Ну, и совсем непонятно, почему не требуют справку из псих-и наркологического диспансеров?
Обязательная флюорография, анализы кала, мочи и крови. Пункты приема анализов, рентген-кабинеты и лаборатории будут размещены возле всех стадионов, но необязательно сдавать на месте, можно принести свою баночку и коробок с сами понимаете чем.
Поход на футбол заиграет новыми красками!
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Александр Баранов
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
такое ощущение, что у вас в фамилии буквы "ов" - лишние.
😘
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Эдуард Шаталов
Ответ Александра Александрова
Очень оригинально ! Один вопрос, почему вы как роботы повторяете друг за другом одно и тоже ?)
страдай 😁
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Александр Баранов
Такое ощущение, что тебе 10 лет...
такое ощущение, что у вас в фамилии буквы "ов" - лишние.
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ZjzoRe
Ответ a2wai
А ведь они просто теперь могут оформить всем гражданам с загранпаспортами эту хрень задним числом и выдать за новый прорыв с числом оформивших) Этим клоунам ведь больше нечего придумать.
трибуны все равно будут пустыми, а их именно это хоть немного, да волнует. Иначе бы уже отчитались, что фан айди оформило 100 миллионов человек
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Локуся
Ответ Evgeny Valyaev
До сих пор нет ответов на логичные вопросы. Например, для чего вообще нужен Fan ID? Ведь реальной проблемы, которую бы он разрешал, не существует. Этот закон нужен был силовикам, чтобы иметь влияние на трибуны во время СВО. Боялись, чтобы фанаты волну не подняли им ненужную против СВО и/или президента. Перестраховались заранее. Но сейчас уже ясно, что никто на стадионах ничего скандировать не будет лишнего. Хватает и других цензурных законов, которые затыкают людям рты и запрещают высказываться, поэтому и нужды в Fan ID никакой нет. Нужно продолжать бойкотировать фан айди, пока его не отменят.
Я слово с слово читал такой коммент под другим постом, это чтобы набрать классы? 🧐
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uchiyamada
Ответ Владимир Чистяков
Хорошая попытка, но нет
хорошая попытка, но плохая. Не знаю, почему все говорят о какой-то сложности фан-айди, я тут во время ковида открыл для себя новую фишку: оказывается можно смотреть футбол в тепле, комфорте, да еще и с пивом, и ничего оформлять не нужно, кроме подписки на футбольные каналы.
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marchellinos
Столько всего нужно для получения, что да ну его нафиг ;)
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ZjzoRe
Ответ Фанат Сан-Марино
Следующий пакет документов: 1). Пометка о семейном положении (от 3-з и более детей) 2). Военный билет 3). Ну и ради прикола (так как Лига Приколов) 2-НДФЛ
4) билет участника СВО
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Дрю2
голосуйте за фан айдиную россию
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ZjzoRe
Ответ Олег Иванов
Фанаты за сво. Они бы только в поддержку скандировали и баннеры рисовали. Френдли фаер по своим же последователям получился.
нет ни одной социальной группы за сво
это никому не нужно
по факту почти всем плевать есть ли нацисты в Украине и войдет ли Бахмут в состав Российской Федерации, все предпочли бы, чтобы это закончилось

а если отключить выжигатель мозгов, то плевать будет вообще всем
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kaka10
Ответ sepa39
Допустим я под все критерии попадаю. Но пока принципиально не буду оформлять. Мне и в мфц не впадлу было бы сходить один раз ради футбола, но, как и многие другие, принципиально не делаю этого
Расскажи человеку, который не ходит на стадионы. В чём принцип не оформлять фан айди? Чего ты боишься и избегаешь?
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forsp
Вернулся из Таиланда (оставил там сим карту), пришёл в салон связи, чтобы сим восстановить, а мне говорят, что загранпаспорт вообще-то в России за документ не принимается)) а тут от оно че Михалыч.
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Владимир Чистяков
Ответ Denchik 1980 23
Да они сделают.....просто не хотят быть сейчас застебаными.....все все сделают ,пару лет и все будет,а потом эти отрицатели будут говорить ,нуууу в принципе не сложно,я всегда был не против ,просто тогда не понятно было,аххххх
Российский футбол и без Fan id такое себе зрелище, куда ходил по праздникам. Переживу как-нибудь, не волнуйтесь)
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resistance1984
Госуслуги решили Яндекс переплюнуть по количеству приложений? 😂 почему это все нельзя сделать в одном приложении?
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