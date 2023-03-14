«Локомотиву» грозит техническое поражение от «Акрона». Баринов не имел права играть из-за перебора карточек («СЭ»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России дисквалификации Первая лига Дмитрий Баринов Спорт-Экспресс Акрон Футбол

«Локомотиву» может быть присуждено поражение со счетом 0:3 в матче с «Акроном».

Как передает «Спорт-Экспресс», хавбек Дмитрий Баринов не имел права выходить на поле в игре 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России из-за перебора желтых карточек.

Капитан железнодорожников был предупрежден в обоих матчах против «Спартака» на предыдущей стадии.

Согласно статье 15 «Предупреждение» дисциплинарного регламента РФС, «автоматическую дисквалификацию на следующий после получения последнего предупреждения матч соответствующего соревнования влекут за собой 2 (два) предупреждения, полученные игроком/официальным лицом клуба в разных матчах одного соревнования Кубка России».

В соответствии с пунктом 15.4 регламента Фонбет Кубка России, «предупреждения, полученные игроками и официальными лицами клубов в разных матчах кубка, аннулируются (а также аннулируются последствия их применения) перед проведением матчей 1/4 финала Пути Верхней сетки, матчей 1-го этапа 1/4 финала Пути Нижней сетки, а также перед финальным матчем Кубка России. Клубы несут ответственность за учет вынесенных футболистам предупреждений, примененных к футболистам удалений, отбытие автоматических дисквалификаций и дисквалификаций, примененных юрисдикционными органами РФС».

Если «Акрон» потерпит поражение, он будет вправе опротестовать результат.

В соответствии со статьей 125 дисциплинарного регламента РФС, протест подается клубом, участвовавшим в матче, либо организацией, проводящей соревнования, на факты, связанные с грубым несоблюдением правил игры и (или) регламентов соревнований в части проведения матча, в том числе в связи с участием в матче дисквалифицированных футболистов. Клуб может отразить в протоколе матча факт подачи протеста.

Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, направляется в течение 72 часов с момента окончания матча в соответствующий юрисдикционный орган почтовой, факсимильной связью или по электронной почте.

«Акрон» – «Локомотив» – 1:0. Макаров забил. Дзюба пропускает матч, Тикнизян и Пиняев играют. Онлайн-трансляция

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151 комментарий

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Me1nik
Ответ Уся Ваткин
Вы что, хотите как а Англии?!
когда речь заходит о футболе этот мем не работает))
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Дмитрий Новиков
Ответ leva213
отрадно видеть Локо и Реал в одном предложении)
предложения разные, профессионалы только общие
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ОЛЛС1911
Ответ trav
Это не задача делегатов матча. Ответственность на Локомотиве.
А задача делегатов - хорошенько выпить/закусить на банкете после матча.
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DonaldBrashear 2.0
и знаете, что самое смешное в этой ситуации?
то, что Локомотиву поражение не будет присуждено.
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Валентин Соловьев
дежурная по станции не об’явила , виноват стрелочник
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Mix С
Ответ Виталий Богуш
А почитать в приведённом здесь же регламенте, кто за этим должен следить, не? Или проще пива попить?
Мне можно , а им нельзя пиво пить , за чем тогда столько народу на матче , денежку получить ни чего не делая)
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pyatachyok
Ответ selso99
Тогда игроки Акрона не могли получить две жёлтые перед этим матчем априори, неравные условия. Всё будет нормально.
А как условия могут быть равными? Там с самого начала клубы РПЛ в совершенно иных условиях.
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igo sarSM
Ответ MikAls13
А типа можно поменять и потом сказать, что первый тайм не считается?))
ну да, как обычно отмаза РФС. типа ушел а счет был 0-1. Шутка
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владимир семенов
Дичь полнейшая ,тренерский штаб чем там занимается,чай разносит что ли
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Александр Крестов
Уважаемое Руководство ФК Локомотив
За 100.000 рублей в месяц, я готов считать карточки игроков, и предупреждать Вас кто из игроков не может выйти на поле.
Если у Вас там этому заняться некому.
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Arty K.
А раньше не могли выяснить?))) кубок непуганых болванов
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Мерседес-Бендзь
Т.е. если от Акрона и/или кого-то еще в течение 72 ч. не поступит заявления или протеста, то Локомотиву никакого технаря не будет???
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trav
Ответ AlexZhano__
Ну кто назначает дисквалификации? Кто ведёт учёт жёлтых и красных карточек? Не пущено же это на самотёк?!
Это прерогатива Клуба. Ты должен как клуб соблюдать правила соревнования в котором участвуешь. А кто должен следить? На каждом стадионе должен быть какой-то проверяющий? Нет
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Виталий Богуш
Ответ Mix С
А главный судья , инспектор матча за чем на матче , пиво попить?
А почитать в приведённом здесь же регламенте, кто за этим должен следить, не? Или проще пива попить?
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AlexZhano__
Ответ trav
А кто должен передать список? Локомотив? Так он ничего не передавал
Ну кто назначает дисквалификации? Кто ведёт учёт жёлтых и красных карточек?
Не пущено же это на самотёк?!
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trav
Ответ Владислав88
Ничего им не сделают по понятиям. Они в прошлом году также нарушили регламент в Кубке с Енисеем, и ничего им не сделали, кроме штрафа. У нас только Зениту технари по поводу и без присуждают, наверное от большого админ-ресурса газпрома
100%
В бане хозяину Акрона занесут и у того не будет претензий к Локо
Сердца
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ChurchilI
Ответ And-Rover
ну ведь лимит на легов знают. как замены делать знают, а это не знают?
это начальники команды и тренеры должны знать
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гилберт
Ответ Sakhib Dagalaev
Реал тоже так делал
Так и Реал профессионалы.
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trav
Ответ AlexZhano__
Тут вопросы не только к команде, но и к организации матча. Судьям разве не передают списки дисквалифицированных игроков, чтобы они в случае чего могли командам указать?
А кто должен передать список? Локомотив? Так он ничего не передавал
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ChurchilI
Ответ Владислав88
Ничего им не сделают по понятиям. Они в прошлом году также нарушили регламент в Кубке с Енисеем, и ничего им не сделали, кроме штрафа. У нас только Зениту технари по поводу и без присуждают, наверное от большого админ-ресурса газпрома
думаю от результата матча зависит. вообще конечно надо разбираться и наказывать не только локо ... но и ответственных в рфс ...
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ChurchilI
Ответ AlexZhano__
Тут вопросы не только к команде, но и к организации матча. Судьям разве не передают списки дисквалифицированных игроков, чтобы они в случае чего могли командам указать?
это как гаишники, которые стоят под кирпичом после холма.
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Колька Бакалейко
Ответ Sweaty25
Забавно, что это выяснятся по ходу матча )) Уровень!
А как иначе? Если бы не вышел, то и нарушение бы не выявили, ибо его бы не было.
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Уся Ваткин
Ответ Me1nik
ну мало ли, в Англии например сквозная дисквалификация, она распространяется на все местные матчи
Вы что, хотите как а Англии?!
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TravenS
В этом болоте подобные вещи не удивительны)
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Pelerin
Ответ Карп Валерин
Получается, сам Баринов об этом прекрасно знал, руководство наверняка тоже, и все равно, авось там дурачки сидят и все прокатит? Позорище какое-то
Баринову то откуда об этом знать? Ещё скажи, что он читать умеет ))
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