«Локомотиву» грозит техническое поражение от «Акрона». Баринов не имел права играть из-за перебора карточек («СЭ»)

« » может быть присуждено поражение со счетом 0:3 в матче с « ».

Как передает « », хавбек не имел права выходить на поле в игре 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России из-за перебора желтых карточек.

Капитан железнодорожников был предупрежден в обоих матчах против «Спартака» на предыдущей стадии.

Согласно статье 15 «Предупреждение» дисциплинарного регламента РФС, «автоматическую дисквалификацию на следующий после получения последнего предупреждения матч соответствующего соревнования влекут за собой 2 (два) предупреждения, полученные игроком/официальным лицом клуба в разных матчах одного соревнования Кубка России».

В соответствии с пунктом 15.4 регламента Фонбет Кубка России, «предупреждения, полученные игроками и официальными лицами клубов в разных матчах кубка, аннулируются (а также аннулируются последствия их применения) перед проведением матчей 1/4 финала Пути Верхней сетки, матчей 1-го этапа 1/4 финала Пути Нижней сетки, а также перед финальным матчем Кубка России. Клубы несут ответственность за учет вынесенных футболистам предупреждений, примененных к футболистам удалений, отбытие автоматических дисквалификаций и дисквалификаций, примененных юрисдикционными органами РФС».

Если «Акрон» потерпит поражение, он будет вправе опротестовать результат.

В соответствии со статьей 125 дисциплинарного регламента РФС, протест подается клубом, участвовавшим в матче, либо организацией, проводящей соревнования, на факты, связанные с грубым несоблюдением правил игры и (или) регламентов соревнований в части проведения матча, в том числе в связи с участием в матче дисквалифицированных футболистов. Клуб может отразить в протоколе матча факт подачи протеста.

Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, направляется в течение 72 часов с момента окончания матча в соответствующий юрисдикционный орган почтовой, факсимильной связью или по электронной почте.

«Акрон» – «Локомотив» – 1:0. Макаров забил. Дзюба пропускает матч, Тикнизян и Пиняев играют. Онлайн-трансляция

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