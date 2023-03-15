Медведев получил травму, но выиграл 17-й матч подряд. Он впервые вышел в 1/4 финала в Индиан-Уэллс

Теги ATP BNP Paribas Open Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Шестая ракетка мира Даниил Медведев в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграл Александра Зверева – 6:7(5), 7:6(3), 7:5.

По ходу матча Медведев подвернул ногу, но одержал 17-ю победу подряд. Это вторая по продолжительности серия в его карьере – в 2020-2021-м он выиграл 20 матчей подряд.

Медведев впервые вышел в четвертьфинал в Индиан-Уэллс – хотя и жаловался по ходу матча на скорость кортов. Теперь он сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина.

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22 комментария

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ribikorto
Ответ Андрей
Он после травмы заиграл сильнее, чем до неё. Хз, где он этот тумблер переключил. И сразу корт мешать перестал. Красава
Отвлекся от корта и сосредоточился на себе. Корт перестал быть главной проблемой и поэтому уже меньше влиял психологически.
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kyckoba
Ответ Сергей Гуцол
Великолепный матч. Уровень поднимался по нарастающей. И кстати по-моему Санька единственную двойную дал в 3 сете при счете 5 5. Вот невовремя так невовремя... А так он подтянул 2 подачу, помню как он раньше очень часто ошибался на ней. Да и вообще он хороший матч показал. Ну Медведев огонь. Думал как бы он не снялся, а он решил заиграть ещё лучше. Хорошо что посмотрел, заодно ещё смотрел Сити-Лейпциг. Короче отличный спортивный вечер💪🙌
Не просто на 5-5, а на брейкпоинте
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Фрэнк Канистра
Даня, красава. На морально-волевых после травмы вывез сложный матч. Саша форму набирает неплохую тоже. Местами был очень хорош и похож на себя до травмы.
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LastImaginary
Красава, Медвед!!!
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ProLL
Ответ Андрей
Он после травмы заиграл сильнее, чем до неё. Хз, где он этот тумблер переключил. И сразу корт мешать перестал. Красава
Пришёл добрый доктор и пока тейп накладывал, заодно всех тараканов из головы Медведеву удалил. Сразу заигралось свободнее))
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Сергей Гуцол
Великолепный матч. Уровень поднимался по нарастающей. И кстати по-моему Санька единственную двойную дал в 3 сете при счете 5 5. Вот невовремя так невовремя...
А так он подтянул 2 подачу, помню как он раньше очень часто ошибался на ней. Да и вообще он хороший матч показал. Ну Медведев огонь. Думал как бы он не снялся, а он решил заиграть ещё лучше. Хорошо что посмотрел, заодно ещё смотрел Сити-Лейпциг. Короче отличный спортивный вечер💪🙌
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Leo Bonart
Ответ Андрей
Он после травмы заиграл сильнее, чем до неё. Хз, где он этот тумблер переключил. И сразу корт мешать перестал. Красава
Так стало теплее, корт сделался быстрее и ветер стих
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Sergei Soloviev
Даня — чистый восторг! Такой сложный соперник, травма, но как он собрался! Реально топ!
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Судоплатов
Медведь символ России. Молодец Даня!
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Холден Колфилд
С Давидычем будет непросто,но Даня ,уверен,сможет его пройти
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Александр Кот
Хорошую игру показывает. Так держать 💪🇷🇺
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stastzar
Что творит!
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Jojo7
Лютый день, там ещё и Холанд
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Пинающий Достоинства
Это было мощно, такие матчи возвращают характер!!
Приём с обводкой на тай-брейке после Smasha Зверева в хайлайты года!!!!
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Макс Лютер
Даня, 👍😎
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Кирилл Климычев
Ответ Андрей
Он после травмы заиграл сильнее, чем до неё. Хз, где он этот тумблер переключил. И сразу корт мешать перестал. Красава
корт после падения передал свою силу и Даня заиграл и перестал ныть)
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Jojo7
Да и сказать нечего
+1
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Philipp
Матч феерия. Крайне достойно. Медведь герой
+3
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Холден Колфилд
Ответ Андрей
Он после травмы заиграл сильнее, чем до неё. Хз, где он этот тумблер переключил. И сразу корт мешать перестал. Красава
В голове своей
+2
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Алмаз Фахрутдинов
Браво, Даня!
+2
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Андрей
Он после травмы заиграл сильнее, чем до неё. Хз, где он этот тумблер переключил. И сразу корт мешать перестал. Красава
+18
-1
+17
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Nikolay Stavrogin
Все 6 голов сити посмотрел спиной из-за вас, пацаны)
Ну я не против)
Огонь матч.
Сыграйте на шлеме наконец)
Желательно хардовом)
Только без травмы медведа, а то он с травмой чет разрывать начал)
Хочу триллер в формате 5 сетов)
+11
-2
+9
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