Медведев получил травму, но выиграл 17-й матч подряд. Он впервые вышел в 1/4 финала в Индиан-Уэллс

Шестая ракетка мира в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграл – 6:7(5), 7:6(3), 7:5.

По ходу матча Медведев подвернул ногу, но одержал 17-ю победу подряд. Это вторая по продолжительности серия в его карьере – в 2020-2021-м он выиграл 20 матчей подряд.

Медведев впервые вышел в четвертьфинал в Индиан-Уэллс – хотя и жаловался по ходу матча на скорость кортов. Теперь он сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина.

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