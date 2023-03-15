Медведев получил травму, но выиграл 17-й матч подряд. Он впервые вышел в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Шестая ракетка мира Даниил Медведев в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграл Александра Зверева – 6:7(5), 7:6(3), 7:5.
По ходу матча Медведев подвернул ногу, но одержал 17-ю победу подряд. Это вторая по продолжительности серия в его карьере – в 2020-2021-м он выиграл 20 матчей подряд.
Медведев впервые вышел в четвертьфинал в Индиан-Уэллс – хотя и жаловался по ходу матча на скорость кортов. Теперь он сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина.
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А так он подтянул 2 подачу, помню как он раньше очень часто ошибался на ней. Да и вообще он хороший матч показал. Ну Медведев огонь. Думал как бы он не снялся, а он решил заиграть ещё лучше. Хорошо что посмотрел, заодно ещё смотрел Сити-Лейпциг. Короче отличный спортивный вечер💪🙌
Приём с обводкой на тай-брейке после Smasha Зверева в хайлайты года!!!!
Ну я не против)
Огонь матч.
Сыграйте на шлеме наконец)
Желательно хардовом)
Только без травмы медведа, а то он с травмой чет разрывать начал)
Хочу триллер в формате 5 сетов)