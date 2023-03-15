Макдэвид набрал 129 очков в сезоне НХЛ и побил рекорд Кучерова для XXI века. У канадца 56+73 в 68 играх
Коннор Макдэвид набрал 129 очков в сезоне НХЛ и побил рекорд Никиты Кучерова для XXI века.
Капитан «Эдмонтона» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (5:2).
На его счету 129 (56+73) очков в 68 играх сезона. Канадец лидирует в гонках бомбардиров и снайперов.
Он установил новый рекорд НХЛ по очкам в XXI веке, превзойдя достижение Никиты Кучерова («Тампа», 2018/19, 128 очков в 82 играх, 41+87).
При этом 130+ очков в последний раз набирали Марио Лемье («Питтсбург», 161 в 70, 69+92) и Яромир Ягр («Питтсбург», 149 в 82, 62+87) в сезоне-1995/96.
1) Гретцки - 1669 ( 583 + 1086 ) - 696 матчей.
2) Курри - 1043 ( 474 + 569 ) - 754 матча.
3) Мессье - 1034 ( 392 + 642 ) - 851 матч.
4) Андерсон - 906 ( 417 + 489 ) - 845 матчей.
5) МАКДЭВИД - 826 ( 295 + 531 ) - 555 матчей.