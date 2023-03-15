Макдэвид набрал 129 очков в сезоне НХЛ и побил рекорд Кучерова для XXI века. У канадца 56+73 в 68 играх

Теги Тампа-Бэй Эдмонтон Яромир Ягр Марио Лемье НХЛ рекорды Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 129 очков в сезоне НХЛ и побил рекорд Никиты Кучерова для XXI века.

Капитан «Эдмонтона» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (5:2). 

На его счету 129 (56+73) очков в 68 играх сезона. Канадец лидирует в гонках бомбардиров и снайперов. 

Он установил новый рекорд НХЛ по очкам в XXI веке, превзойдя достижение Никиты КучероваТампа», 2018/19, 128 очков в 82 играх, 41+87). 

При этом 130+ очков в последний раз набирали Марио Лемье («Питтсбург», 161 в 70, 69+92) и Яромир Ягр («Питтсбург», 149 в 82, 62+87) в сезоне-1995/96. 

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14 комментариев

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albert_lucky
Ответ гилберт
Надо попробовать пробить 150. Гросмейстер!
21 очко за 14 оставшихся игр для него вообще не проблема. Главное травму не получить.
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Холден Колфилд
Человек ли он?!
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ARoman91
ЛУЧШИЙ ХОККЕИСТ МИРА!
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Nuteruoli
Лучший, просто мастер.
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гилберт
Надо попробовать пробить 150. Гросмейстер!
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JuVero
теперь надо бить рекорд 21-века для снайперов и обходить Овечкина. 10 шайб за 14 матчей вполне реально забить)
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MacAr4i
До Лемье, конечно, не добраться, но результат Ягра повторить по силам) главное без травм!
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Stewart - 25
Лучшие бомбардиры "Эдмонтона" ( вся история ) :
1) Гретцки - 1669 ( 583 + 1086 ) - 696 матчей.
2) Курри - 1043 ( 474 + 569 ) - 754 матча.
3) Мессье - 1034 ( 392 + 642 ) - 851 матч.
4) Андерсон - 906 ( 417 + 489 ) - 845 матчей.
5) МАКДЭВИД - 826 ( 295 + 531 ) - 555 матчей.
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Иван Иванов
Невероятный уровень! Он как с другой планеты!
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Тёма Тёма
Гений, конечно. 150 точно выбьет с таким темпом. 🔥🔥🔥
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Real_v_dushe
Такое ощущение, что у Макдэвида нет просто потолка, невероятный какой-то уровень
+5
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Влад Кабалов
Красавчик, Коннор! Еще 14 игр, очков 140 будет точно, а может и на 150 замахнется. Лучший игрок мира прямо сейчас!
+10
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Амфитрион
То ли еще будет, за 150, скорее всего, выбьет.
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Максим Макеев
🔥🔥🔥🔥🔥
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