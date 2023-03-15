Макдэвид набрал 129 очков в сезоне НХЛ и побил рекорд Кучерова для XXI века. У канадца 56+73 в 68 играх

набрал 129 очков в сезоне и побил рекорд Никиты Кучерова для XXI века.

Капитан « » забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (5:2).

На его счету 129 (56+73) очков в 68 играх сезона. Канадец лидирует в гонках бомбардиров и снайперов.

Он установил новый рекорд НХЛ по очкам в XXI веке, превзойдя достижение (« », 2018/19, 128 очков в 82 играх, 41+87).

При этом 130+ очков в последний раз набирали Марио Лемье («Питтсбург», 161 в 70, 69+92) и Яромир Ягр («Питтсбург», 149 в 82, 62+87) в сезоне-1995/96.